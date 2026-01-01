Mela Kothi - Chambal Safari Lodge ab Agra

1 . Tag Agra - Jarar (M, A) Am Morgen werden Sie in Ihrem Hotel in Agra abgeholt und in die 70 Kilometer entfernt gelegene Mela Kothi - Chambal Safari Lodge gefahren. Sobald Sie die städtischen Gebiete von Agra verlassen haben, führt Sie die 1½-stündige Fahrt durch ländliche Regionen, traditionelle Dörfer und weite Felder. Nach Ihrer Ankunft und dem Mittagessen in der Lodge besichtigen Sie den beeindruckenden Bateshwar Tempelkomplex. Die über 100 mittelalterlichen Tempel aus Sandstein sind der hinduistischen Gottheit Shiva gewidmet und reihen sich imposant entlang des Yamuna Flussufers auf. Die Schluchten um die Tempel und den Fluss sind die Heimat einiger Schlangen verehrenden Asketen, den Naga-Sadhus. Während der anschliessenden Teepause auf der Terrasse des Kunj Bateshwar geniessen Sie den herrlichen Blick auf die Ghats und die Tempel, und tauchen in die historische und kulturelle Atmosphäre dieser antiken Anlage ein.

2 . Tag Chambal Naturschutzgebiet (F, M, A) Heute geht es auf Flusssafari! Auf dem ruhigen Gewässer und unter fachkundiger Führung tuckern Sie durch das Chambal Naturschutzgebiet. Das Boot ist der ideale Aus­schauplatz, um die Fauna am und im Chambal Fluss beobachten zu können. Mit etwas Glück erspähen Sie die vom Aussterben bedrohten Gangesgaviale und Gangesdelfine oder einige der acht heimischen Schildkrötenarten. Das Flussgebiet ist auch Heimat von Sumpfkrokodilen und einer vielfältigen Vogelwelt. Der Bootsführer bringt Sie so nahe wie möglich an die scheuen Tiere heran, ohne diese in ihrem natürlichen Umfeld zu stören. Am Morgen bildet sich über dem Fluss oftmals Nebel, was für eine sehr mystische Atmosphäre sorgt. Zum Mittagessen sind Sie zurück in der Lodge. Der Nachmittag steht Ihnen zu Ihrer freien Verfügung und Sie können entweder die Ruhe und den Komfort Ihrer Lodge geniessen oder an diversen Ausflügen und Aktivitäten teilnehmen (zahlbar vor Ort).

3 . Tag Jarar - Agra (F) Nach dem Frühstück haben Sie ein letztes Mal Zeit Ihre traumhafte Lodge zu geniessen oder auf einem Ausflug die Umgebung zu erkunden (zahlbar vor Ort). Am Nachmittag fahren Sie zurück nach Agra für Ihre individuelle Heim- oder Weiterreise.