Karnatakas kulturelles Vermächtnis ab Goa
Karnatakas kulturelles Vermächtnis ab Goa
Preis auf Anfrage
ab/bis Goa
Highlights:
- Überwältigende Pracht von Hampi
- 100 Tempel rund um Aihole
- Unesco Weltkulturerbe Pattadakal
- Höhlentempel bei Badami
- Baumwollmarkt von Gadag
- Lakkundi – Tempel & Tempelruinen
- Doddabasappa Tempel & Nandi
- Malerische Landschaften
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Goa - Hampi (A)
Ihre Reise führt Sie von den Küsten Goas ins Hinterland und weiter in Richtung Hampi. Sie erreichen Hampi nach rund acht Stunden Fahrt. Hampi, einer der faszinierendsten historischen Orte Südindiens, ist das Zentrum des ehemaligen Vijayanagar Reiches.
2. Tag Hampi (F, A)
Heute erkunden Sie die faszinierende Tempelstadt Hampi. Der Virupaksha Tempel, am westlichen Ende des Hampi Bazars gelegen, ist eine der frühesten Strukturen der Stadt. Der Hauptschrein wurde dem Gott Shiva gewidmet. Südlich des Tempels befindet sich der Hemakuta Hügel mit einer Ansammlung uralter Ruinen. Das imposanteste Monument in Hampi ist der Vittala Tempelkomplex aus dem 16. Jahrhundert, ein Unesco Weltkulturerbe. Weitere Sehenswürdigkeiten befinden sich im Royal Centre; interessante Anekdoten ranken sich um des Königs Waage, das Bad der Königin, aus dem einst Parfümwasser gesprudelt sein soll und einen Aussichtsturm für die königlichen Damen, welcher von Eunuchen bewacht wurde.
3. Tag Hampi - Badami (F)
Eine Fahrt von rund 3½ Stunden führt Sie nach Badami. Der ehemalige Hauptort des Chalukya Reiches liegt pittoresk bei einer Schlucht zwischen felsigen Hügeln. Badami ist berühmt für seine vier Höhlentempel, welche aus dem Sandstein gehauen wurden.
4. Tag Badami - Aihole - Pattadakal - Badami (F)
Der Ausflug nach Aihole und Pattadakal ist ein weiterer kultureller Höhepunkt auf jeder Karnataka Reise. Aihole gilt als Wiege der indischen Architektur; rund um den Ort verteilt befinden sich über 100 Tempel. Pattadakal ist der Traum jedes Kunsthistorikers. Die neun Tempel, die in verschiedenen Baustilen errichtet wurden, versetzen jeden Besucher in Staunen. Vier Tempel wurden im südindischen Dravidian Stil erbaut, während vier weitere dem nordindischen Nagara Stil entsprechen.
Am Nachmittag stehen die Höhlen von Badami auf dem Programm. Sobald Sie Shivas Türsteher passieren, erblicken Sie im ersten Höhlentempel eine bezaubernde Darstellung Natarajas in 81 Tanzposen. Der dritte Höhlentempel ist der grösste und dekorativste, er wurde Gott Vishnu gewidmet. Über den Höhlentempeln befinden sich weitere Tempel, welche den Göttern Vishnu und Shiva gewidmet wurden. Ein «Muss» sind die Bhutanatha Tempel beim gleichnamigen See, dessen Wasser heilende Kräfte nachgesagt werden.
5. Tag Badami - Gadag - Hubballi (F)
Ihre Weiterreise führt Sie nach Gadag. Der Ort ist bekannt durch seinen Baumwollmarkt. Hier können Sie das geschäftige Markttreiben beobachten und besuchen anschliessend Lakkundi sowie den Doddabasappa Tempel in der Region von Gadag. Im Laufe des Nachmittags treffen Sie in Hubballi ein, wo Ihnen Zeit zu Ihrer freien Verfügung bleibt.
6. Tag Hubballi - Goa (F)
Die letzte Etappe führt Sie in rund vier Stunden zurück nach Goa an Indiens Westküste, wo diese Reise in Ihrem Hotel oder am Flughafen von Goa endet.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in einfacheren bis Mittelklassehotels und in Hampi im Hotel Evolve Back Kamalapura Palace
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Hotel oder Flughafen Goa
- Privattour mit lokaler, Englisch sprechender Reiseleitung, Überlandfahrten mit Englisch sprechendem Fahrer
- Abreise täglich
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
6 Tage / 5 Nächte Preis auf Anfrage