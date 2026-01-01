Palastromantik und Wüstenzauber ab Jodhpur oder Jaisalmer
Palastromantik und Wüstenzauber ab Jodhpur oder Jaisalmer
Preis auf Anfrage
ab/bis Jodhpur oder Jaisalmer
Highlights:
- Märchenhafte Übernachtung im Khimsar Fort
- Besuch des beeindruckenden Rohet Forts
- Jeep-Safari durch traditionelle Dörfer
- Authentisches, ländliches Leben im Bishnoi Village
- Jeep-Safari durch Sanddünen
- Einzigartige Flora & Fauna der Manvar Wüste
- Übernachtung im Wüstencamp
- Kamelsafari durch die Wüste Thar
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Jodhpur - Rohet - Khimsar (M)
Sie werden in Ihrem Hotel in Jodhpur abgeholt und verlassen die Stadt. Im Jeep machen Sie sich anschliessend auf, den Zauber und die Geheimnisse der Wüste zu entdecken. Im Vordergrund stehen dabei die Menschen dieser Region. Sie besuchen traditionelle Dörfer, erhalten Einblicke in den Alltag und die Lebensgewohnheiten der Einheimischen und lernen deren Handwerk kennen. Dabei sind Sie teilweise auf Naturstrassen in der kargen Halbwüste unterwegs.
Höhepunkt ist der Besuch eines Bishnoi Dorfes. Die Religionsgemeinschaft der Bishnoi ist grösstenteils in der Wüste Thar zu Hause. Sie sind willkommen in einem Dorf dieses naturliebenden Volkes und verbringen ein wenig Zeit mit ihnen. Dabei erfahren Sie mehr über ihre Traditionen, Handwerkskunst und ihren aktiven Umweltschutz. Zu den Geboten der gastfreundlichen Bishnoi gehört etwa der Verzicht auf Fleisch und das Verbot des Fällens von Bäumen.
Von dieser Rücksicht auf die Natur profitieren auch die hier heimischen Antilopen und zahlreiche Vogelarten, die Sie unterwegs erblicken werden. Das Wüstendorf Rohet liegt 40 km südlich von Jodhpur. Blickfang des Ortes ist das schöne Fort Rohet Garh, welches mitten im Dorf steht. Das historische, gut erhaltene und sorgsam gepflegte Anwesen ist über 350 Jahre alt und wird heute als Hotel genutzt.
Mittagessen im Fort Rohet Garh. Anschliessend brechen Sie auf zur rund dreistündigen Fahrt nach Khimsar. Ihr heutiges Zuhause ist das geschichtsträchtige Khimsar Fort, ein charmantes Palasthotel im kleinen, gleichnamigen Ort.
2. Tag Khimsar - Manvar Wüstencamp (F, A)
Quer durch das Buschland der Wüste Thar gelangen Sie in rund 3 Stunden Fahrzeit zum idyllisch in den Sanddünen gelegenen Wüstencamp Manvar (Detailbeschreibung auf Seite 26). Es bleibt Ihnen etwas Zeit zur freien Verfügung, um das Camp Ambiente und die Stille der Wüste zu geniessen. Im Laufe des Nachmittags geht es auf Entdeckungsfahrt. Im Jeep erkunden Sie während rund 1 ½ Stunden das Umland mit seinen Dörfern, der Halbwüste und den Dünen. Die Jeep Safari findet zusammen mit anderen Teilnehmern statt. Abendessen im Camp und Abendunterhaltung am Lagerfeuer.
3. Tag Manvar Wüstencamp - Jodhpur oder Jaisalmer (F)
Kamele spielen seit jeher eine wichtige Rolle im Leben in der Wüste. Heute Morgen machen Sie sich auf, die Magie der Wüste auf dem Rücken eines Kamels zu geniessen (ca. 45 Minuten; zusammen mit anderen Teilnehmern), bevor Sie ein letztes Mal in dieser märchenhaften Umgebung frühstücken und anschliessend zur Weiterfahrt aufbrechen. Sie können Ihre Reise in Richtung der Wüstenstadt Jaisalmer weiterführen (180 km, ca. 4 Stunden Fahrzeit) oder nach Jodhpur zurückfahren. Die Reise nach Jodhpur dauert rund zwei Stunden, sodass Sie rechtzeitig für den Nachmittagsflug am Flughafen Jodhpur eintreffen werden.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Stadthotel Jodhpur bis Flughafen Jodhpur oder Stadthotel Jaisalmer
- Privattour mit Englisch sprechendem Fahrer auf den Überlandfahrten
- Abreise täglich vom 01. Oktober bis 31. März
- Jeep Ausflug mit lokaler, Englisch sprechender Reiseleitung
- Mahlzeiten wie beschrieben
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage