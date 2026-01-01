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Palastromantik und Wüstenzauber ab Jodhpur oder Jaisalmer

Vor den Toren der «Blauen Stadt» Jodhpur breitet sich die Wüste Thar aus. Die raue Landschaft dieses riesigen Halb­wüsten- und Wüstengebietes erstreckt sich auf über 400'000 km² bis an die indisch-paki­stanische Grenze. Sand- und Steinwüste wechseln sich ab mit Busch- und Grasland. Die Menschen dieser trockenen Wüstenregion empfangen Besucher herzlich und gewähren gerne Einblicke in ihren Alltag. Auf dieser Kurztour erleben Sie die Schönheit dieses kargen Landes, machen im Khimsar Fort eine Zeitreise in die ruhmreiche Vergangenheit und erleben den einzigartigen Zauber der Wüste im Zeltcamp, eingerahmt von einer Dünenlandschaft. Sie können diese Reise ab/bis Jodhpur planen oder in eine Überlandreise ab Jodhpur nach Jaisalmer integrieren.
Palastromantik und Wüstenzauber ab Jodhpur oder Jaisalmer
Preis auf Anfrage
ab/bis Jodhpur oder Jaisalmer
Highlights:
- Märchenhafte Übernachtung im Khimsar Fort
- Besuch des beeindruckenden Rohet Forts
- Jeep-Safari durch traditionelle Dörfer
- Authentisches, ländliches Leben im Bishnoi Village
- Jeep-Safari durch Sanddünen
- Einzigartige Flora & Fauna der Manvar Wüste
- Übernachtung im Wüstencamp
- Kamelsafari durch die Wüste Thar
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Jodhpur - Rohet - Khimsar (M)

Sie werden in Ihrem Hotel in Jodhpur abgeholt und verlassen die Stadt. Im Jeep machen Sie sich anschliessend auf, den Zauber und die Geheimnisse der Wüste zu entdecken. Im Vordergrund stehen dabei die Menschen dieser Region. Sie besuchen traditionelle Dörfer, erhalten Einblicke in den Alltag und die Lebensgewohnheiten der Einheimischen und lernen deren Handwerk kennen. Dabei sind Sie teilweise auf Natur­strassen in der kargen Halbwüste unterwegs.

Höhe­punkt ist der Besuch eines Bishnoi Dorfes. Die Religions­gemeinschaft der Bishnoi ist grösstenteils in der Wüste Thar zu Hause. Sie sind willkommen in einem Dorf dieses naturliebenden Volkes und verbringen ein wenig Zeit mit ihnen. Dabei erfahren Sie mehr über ihre Traditionen, Handwerks­kunst und ihren aktiven Umweltschutz. Zu den Geboten der gastfreundlichen Bishnoi gehört etwa der Verzicht auf Fleisch und das Verbot des Fällens von Bäumen.

Von dieser Rück­sicht auf die Natur profitieren auch die hier heimischen Anti­lopen und zahlreiche Vogelarten, die Sie unterwegs erblicken werden. Das Wüsten­dorf Rohet liegt 40 km südlich von Jodhpur. Blick­fang des Ortes ist das schöne Fort Rohet Garh, welches mitten im Dorf steht. Das historische, gut erhaltene und sorg­sam gepflegte Anwesen ist über 350 Jahre alt und wird heute als Hotel genutzt.

Mittagessen im Fort Rohet Garh. Anschliessend brechen Sie auf zur rund dreistündigen Fahrt nach Khimsar. Ihr heutiges Zuhause ist das geschichtsträchtige Khimsar Fort, ein charmantes Palast­hotel im kleinen, gleichnamigen Ort.

2. Tag Khimsar - Manvar Wüstencamp (F, A)

Quer durch das Buschland der Wüste Thar gelangen Sie in rund 3 Stunden Fahrzeit zum idyllisch in den Sanddünen gelegenen Wüstencamp Manvar (Detailbeschreibung auf Seite 26). Es bleibt Ihnen etwas Zeit zur freien Verfügung, um das Camp Ambiente und die Stille der Wüste zu geniessen. Im Laufe des Nachmittags geht es auf Entdeckungsfahrt. Im Jeep erkunden Sie während rund 1 ½ Stunden das Umland mit seinen Dörfern, der Halbwüste und den Dünen. Die Jeep Safari findet zusammen mit anderen Teilnehmern statt. Abendessen im Camp und Abendunterhaltung am Lager­feuer.

3. Tag Manvar Wüstencamp - Jodhpur oder Jaisalmer (F)

Kamele spielen seit jeher eine wichtige Rolle im Leben in der Wüste. Heute Morgen machen Sie sich auf, die Magie der Wüste auf dem Rücken eines Kamels zu geniessen (ca. 45 Minuten; zusam­men mit anderen Teilnehmern), bevor Sie ein letztes Mal in dieser märchenhaften Umgebung frühstücken und anschliessend zur Wei­ter­fahrt aufbrechen. Sie können Ihre Reise in Richtung der Wüs­ten­stadt Jaisalmer weiterführen (180 km, ca. 4 Stunden Fahrzeit) oder nach Jodhpur zurückfahren. Die Reise nach Jodhpur dauert rund zwei Stunden, sodass Sie rechtzeitig für den Nach­mittagsflug am Flughafen Jodhpur eintreffen werden.

Im Preis inbegriffen:
  • Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels
  • Reiseverlauf wie beschrieben, ab Stadthotel Jodhpur bis Flughafen Jodhpur oder Stadthotel Jaisalmer
  • Privattour mit Englisch sprechendem Fahrer auf den Überlandfahrten
  • Abreise täglich vom 01. Oktober bis 31. März
  • Jeep Ausflug mit lokaler, Englisch sprechender Reiseleitung
  • Mahlzeiten wie beschrieben

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

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