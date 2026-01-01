Ladakh luxuriös ab Leh

1 . Tag Leh - Chamba Camp Thiksey (M, A) Am Flughafen von Leh werden Sie empfangen und ins Cham­ba Camp in Thiksey begleitet. Das herrliche Camp im Indus Tal mit seinen von Weideland umgebenen Zelten wird während insgesamt vier Nächten Ihr luxuriöses Zuhause sein. Sie werden herzlich willkommen geheissen und machen es sich in Ihrem Zelt gemütlich. Ihre Reiseleitung bespricht mit Ihnen das Programm der folgenden Tage und geht auf Ihre Wünsche ein. Für den heutigen Tag sind keine Aktivitäten geplant. Sie dürfen sich ausruhen, die Gelassen­heit dieses wunderbaren Ortes aufnehmen und sich an die Höhe von 3’500 m ü. M. mit der spürbar dünneren Luft angewöhnen.

2 . Tag Leh (F, M, A) Sie starten gemächlich in den neuen Tag, haben ausreichend Zeit um Ihr Frühstück und bei einem Spaziergang im Camp die Morgenstimmung an diesem magischen Platz zu genies­sen. Das auf einem Hügel thronende Thiksey Klos­ter, die Wei­denbäume und das Bergpanorama verleihen diesem Ort eine einzigartige Schönheit. Nach dem Mittag­essen lernen Sie Leh, den Haupt­ort der Region Ladakh, kennen. Die eine Stunde vom Camp ent­fernt gelegene Stadt mit dem imposanten, aus dem 17. Jahr­­hundert stammenden Palast, hat rund 30’000 Ein­w­ohner. Zu Fuss erkunden Sie die Sehens­würdigkeiten, das Labyrinth von Gassen und Seitengässchen und die Geschäfte, wo lokale Hand­arbeits- und Landwirt­schafts­produkte, im­por­tierte Alltagsgegen­stände und tibetische Handarbeiten zum Kauf angeboten werden. Von der Shanti Stupa hoch über Leh geniessen Sie einen schönen Überblick auf die Stadt und die Landschaft. Optional: eine spirituelle Séance mit dem Dorf Orakel in Choglamsar (dies kann erst am Vortag bestätigt werden.)

3 . Tag Thiksey & Hemis (F, M, A) Früh morgens brechen Sie auf zum rund einen Kilometer vom Camp entfernt liegenden Thiksey Kloster mit der spektakulären Aussicht auf das Indus Tal. Sie haben das Privileg, an den Mor­gen­gebeten zum Sonnenaufgang teilnehmen zu dürfen und werden anschliessend unter fachkundiger Führung durch das Kloster mit seinen zahlreichen historischen Schätzen be­gleitet. Nach der Rückkehr ins Camp wird Ihnen das Früh­stück serviert. Am Nach­mittag fahren Sie nach Hemis und besuchen das dortige, im Jahre 1630 gegründete Kloster, eines der ältesten und grössten buddhistischen Klöster der Gegend. Alternativ und optional können Sie nach dem Frühstück einen Aus­flug zum Wari Pass unternehmen. Der Wari Pass ist einer der spektakulärsten Pässe in Ladakh mit atemberaubender Aus­sicht auf das Nubra Tal und zahlreiche Dörfer des Indus Tales. Mit dem Velo fahren Sie die Passstrasse hinunter ins Dorf Shakti.

4 . Tag Chamba Camp Thiksey - Chamba Camp Diskit (F, M, A) Die heutige Reise über den 5’602 m hohen Khardung Pass hat es in sich! Sie reisen durch Landschaften von unbeschreiblicher Schönheit über einen der weltweit höchsten befahrbaren Gebirgspässe. Die Strasse windet sich auf 39 km Länge hinauf zur Passhöhe und während der Fahrt eröffnen sich Ihnen bei klarem Wetter immer wieder überwältigende Aussichten auf die Gebirgswelt. Die Reise hinunter ins Nubra Tal führt Sie ins Chamba Camp in Diskit, Ihrem Zuhause für die kommenden drei Nächte.

5 . Tag Nubra Tal (F, M, A) Sie reisen ins malerische Dorf Sumur, welches sich auf der anderen Seite des Shyok und Nubra Flusses befindet und weiter zur nördlichsten Strasse der Saichener Gletscherroute. Nach einer idyllischen Wanderung gelangen Sie zum verborgenen See Yarab, einer der hochgelegenen und heiligen Seen vom Nubra Tal. Das kristallklare Wasser ist eingebettet in steiniger Landschaft. Ein Kamelausritt am frühen Abend in den Sand­dünen der Hoch­ge­birgs­wüste bei Hunder versetzt Sie in weit zurückliegende Zeiten, als Kaufleute, Söldner und Mönche auf mühseligen Märschen die Wege dieser abgelegenen Re­gion kreuzten.

6 . Tag Nubra Tal (F, M, A) Den heutigen Tag planen Sie nach Ihren Wünschen. Sie dürfen die Zeit im Camp verbringen oder als optionalen Ausflug eine Reise durch spektakuläre Landschaften zum malerischen Dorf Turtuk mit seinen traditionellen Häusern unternehmen.

7 . Tag Chamba Camp Diskit - Chamba Camp Thiksey (F, M, A) Sie brechen auf zur Fahrt hoch hinauf zum Kloster von Diskit. Es thront über dem Nubra Tal und gilt als grösstes und ältestes Kloster des Tales. Sie erhalten eine Führung durch das Kloster und geniessen das spektakuläre Panorama. Die Rückfahrt zum Camp erfolgt über die märchenhafte Landschaft des Wari Passes (5’312 m), wo Sie Hirte mit ihren Pashima-Ziegen und den berühmten Yaks beim Weiden antreffen. (Sollten es die Wetterbedingungen nicht zulassen, erfolgt der Heimweg wieder über den Khardung Pass.) Am Abend können Sie noch ein letztes Mal die Annehmlichkeiten des luxuriösen Camps geniessen.

8 . Tag Chamba Camp Thiksey - Leh (F) Es gilt Abschied zu nehmen von einer der faszinierendsten Regionen Indiens. Diese unvergessliche Reise in die Berg­welt Ladakhs endet mit dem Transfer zum Flughafen von Leh.