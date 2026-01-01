Taj Mahal & Tiger Safaris ab Delhi
Taj Mahal & Tiger Safaris ab Delhi
Preis auf Anfrage
ab Delhi bis Nagpur
Highlights:
- Der unbeschreibliche Taj Mahal
- Die grösste Raubkatze der Welt, der Bengalische Tiger
- Unterschiedliche Tierarten
- unglaubliche Landschaften
- Berühmte Tempel
11 Tage / 10 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Delhi - Agra
Sie reisen nach Agra und unternehmen eine Stadtbesichtigung mit dem Taj Mahal als Höhepunkt. Es brauchte 22 Jahre, über 20’000 Arbeiter und eine tragische Liebesgeschichte, um dieses Prachtwerk aus weissem Marmor zu vollenden.
2. Tag Agra - Jhansi - Orchha - Khajuraho (F)
Mit dem Shatabdi-Expresszug fahren Sie von Agra nach Jhansi (ca. 2 ¾ Stunden) und weiter im Auto nach Khajuraho. Unterwegs besuchen Sie den mittelalterlichen Ort Orchha, dessen Paläste und Tempel Sie auf eine nostalgische Reise in die Vergangenheit entführen. Die Autofahrt von Jhansi nach Khajuraho dauert rund fünf Stunden.
3. Tag Khajuraho - Panna Nationalpark - Khajuraho (F)
Früh am Morgen brechen Sie auf zur Fahrt in den Panna Nationalpark, um dort an der Morgensafari teilzunehmen. Diese Gegend war früher bekannt für seine Diamantvorkommen. Die Laubwälder und Graslandschaften des Parks sind Heimat von Tigern, Leoparden, Elefanten, Faultieren, Antilopen und über 200 Vogelarten. Im Anschluss an die Safari reisen Sie nach Khajuraho zurück, wo am Nachmittag die Besichtigung der ausserordentlich schönen Tempel auf dem Programm steht. Khajuraho ist bekannt für seine gut erhaltenen Tempel und die zahlreichen erotischen Gravierungen und Skulpturen. Sie besuchen die östliche Tempelgruppe mit den Jain Tempeln sowie die westliche Gruppe mit den Hindu Tempeln.
4. Tag Khajuraho - Bandhavgarh Nationalpark (F, M, A)
Nach einer abwechslungsreichen und recht langen Fahrt (250 km, 6-7 Stunden) erreichen Sie das Vindhyagebirge mit dem Bandhavgarh Nationalpark. Die unberührten Wälder in den Tälern sind idealer Lebensraum zahlreicher Wildtiere. Der Bandhavgarh Nationalpark ist relativ klein, hat aber die höchste Dichte an frei lebenden Tigern in ganz Indien und eine entsprechend höhere Wahrscheinlichkeit, die Tiere sehen zu können.
5. Tag Bandhavgarh Nationalpark (F, M, A)
Frühmorgens und am Nachmittag unternehmen Sie eine Jeep Safari mit fachkundiger Führung im Park. Dazwischen bleibt Ihnen freie Zeit, um die Natur und die schöne Umgebung geniessen zu können.
6. Tag Bandhavgarh Nationalpark (F, M, A)
Sie verbringen einen weiteren Tag im Bandhavgarh Nationalpark, unternehmen eine Morgen- sowie eine Nachmittagsafari und haben dazu wiederum freie Zeit zu Ihrer Verfügung.
7. Tag Bandhavgarh Nationalpark - Kanha Nationalpark (F, M, A)
Ihr heutiges Ziel ist der Kanha Nationalpark (250 km, 7 Stunden), dessen Landschaften durch Hügelketten, Täler, Hochplateaus und Flüsse geprägt sind.
8. Tag Kanha Nationalpark (F, M, A)
Sie erleben auf einer Morgen- und Nachmittag Safari dieses faszinierende Naturschutzgebiet, welches vor allem für seine grossen Säugetiere und als Tigerreservat bekannt ist. Auf über 2000 km² leben Leoparden, Bären, verschiedene Hirscharten, Affen und natürlich Tiger sowie weitere Raubkatzen und andere Säuger.
9. Tag Kanha Nationalpark - Pench Nationalpark (F, M, A)
Die Weiterreise (210 km, 5 Stunden) führt Sie in eine subtropische Vegetation mit hügeliger Topographie, zahlreichen Wasserfällen, Flüssen, Grasgebieten und Laubwäldern. Diese herrliche Kulisse und die vielen Tierarten dienten als Inspiration zur Geschichte des «Dschungelbuchs» mit dem Findelkind Mogli.
10. Tag Pench Nationalpark (F, M, A)
Der Pench Nationalpark ist Heimat von Tigern, Hyänen, Antilopen, Leoparden, Krokodilen, Stachelschweinen, Affen, Schildkröten, über 170 Vogelarten sowie über 1’200 Pflanzenarten. Mit etwas Glück erspähen Sie einige dieser Bewohner; heute gehen Sie am Morgen und Nachmittag auf Park Safari.
11. Tag Pench Nationalpark - Nagpur (F)
Frühmorgens brechen Sie zur letzten Safari auf und haben hoffentlich nochmals Gelegenheit, einige von Indiens faszinierenden Wildtieren zu sehen. Nach dem Frühstück werden Sie nach Nagpur (92 km, 2 ½ Stunden) gefahren. Ab Nagpur gibt es Weiterflüge nach Delhi, Mumbai und weitere Destinationen in Indien.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Luxushotels
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Stadthotel Delhi bis Flughafen Nagpur
- Privattour mit Englisch sprechender, eigener Reiseleitung. Die Reiseleitung reist auf der Zugfahrt nicht mit. Überlandfahrten mit Englisch sprechendem Fahrer. Park Safaris zusammen mit anderen Teilnehmern und Englisch sprechender Parkführung
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Shatabdi Expresszug Agra – Jhansi
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
11 Tage / 10 Nächte Preis auf Anfrage