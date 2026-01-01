Himalaya Reise für Entdecker ab Bagdogra
Himalaya Reise für Entdecker ab Bagdogra
Preis auf Anfrage
ab Bagdogra bis Paro
Highlights:
- Das Mystische Königreich
- Atemberaubend schönes Himalaya
- Faszinierende Gebirgslandschaften
- Sicht auf den Mount Everest
12 Tage / 11 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Bagdogra - Darjeeling (M, A)
Ihre Reiseleitung erwartet Sie am Flughafen in Bagdogra. Auf einer kurvenreichen Strasse führt die Reise in rund drei Stunden nach Darjeeling. Die Stadt diente während der Kolonialzeit des milden Klimas wegen als willkommener Rückzugsort für Beamte und Offiziere. Heute ist Darjeeling vor allem für seinen hochwertigen Darjeeling Tee bekannt.
2. Tag Darjeeling (F, M, A)
Früh aufzustehen lohnt sich, um vom «Tiger Hill» aus den Sonnenaufgang über dem Mt. Kanchenjunga zu bestaunen. Bei klarem Wetter ist gar der mächtige Mt. Everest sichtbar. Im Ghoom Kloster sehen Sie wertvolle buddhistische Manuskripte und natürlich darf der Besuch einer Teeplantage nicht fehlen. Während der Fahrt mit der Darjeeling Himalayan Schmalspurbahn erleben Sie pure Eisenbahnromantik (vorbehältlich Durchführung und Verfügbarkeit).
3. Tag Darjeeling - Pelling (F, M, A)
Durch atemberaubend schöne Gebirgslandschaften reisen Sie in rund 6 ½ Stunden nach Pelling im Bundesstaat Sikkim. Der Ort auf 2’150 m gelegen, offenbart einzigartige Aussichten auf die schneebedeckten Gipfel des Himalaya Gebirges. Eine kurvige Strasse führt zum Kloster Pemayangtse, einem der ältesten Kloster Sikkims.
4. Tag Pelling - Gangtok (F, M, A)
Die 130 km lange Reise nach Gangtok beansprucht sechs Stunden. Gangtok, der Hauptort Sikkims, liegt auf 1’600 m. Zahlreiche Stupas und Kloster verleihen dem Städtchen mit rund 30’000 Einwohnern ein Ambiente von Ruhe und Gelassenheit. Sie besuchen das Namgyal Institut für Tibetologie (sonntags und jeden 2. Samstag geschlossen), wo Schriften und Werke aus dem tibetischen Kulturkreis gesammelt werden sowie den Do Drul Chorten, die bedeutendste Stupa in Sikkim. Sie wurde 1945 erbaut und befindet sich unweit von Gangtok.
5. Tag Gangtok (F, M, A)
Höhepunkt des heutigen Tages ist der Besuch des Klosters Phodong 30 km ausserhalb von Gangtok. Der Ursprung dieses wichtigen Klosters reicht bis in das 18. Jahrhundert zurück. Zu seinen Schätzen gehören wertvolle Wandgemälde. Am Nachmittag besichtigen Sie das Enchey Kloster (sonntags geschlossen), welches eine schöne Aussicht über Gangtok offenbart. Es wurde 1910 errichtet und beherbergt eine Sammlung von Bildern und Relikten.
6. Tag Gangtok - Kalimpong (F, M, A)
Unterwegs nach Kalimpong statten Sie dem malerisch gelegenen Rumtek Kloster, welches von der buddhistischen Bevölkerung Sikkims hochverehrt wird, einen Besuch ab. Am Nachmittag treffen Sie in Kalimpong ein. Der Ort hat einen geschäftigen Bazar, drei Klöster, einige alte Kirchen aus der Zeit der Briten sowie schöne Blumengärten. Sie besichtigen den friedvollen Ort mit seinen freundlichen Einwohnern.
7. Tag Kalimpong - Phuentsholing (F, M, A)
Nach rund siebenstündiger Fahrt erreichen Sie die Grenze von Indien und Bhutan in Phuentsholing. Die Grenzstadt am Fusse des Himalayas ist Bhutans kommerzielles Zentrum.
8. Tag Phuentsholing - Thimphu (F, M, A)
Durch die Berglandschaften Bhutans reisen Sie in Richtung Thimphu. Das «Land des Donnerdrachens» offenbart seine ganze Schönheit mit weitläufigen Wäldern und tiefen Flusstälern. Nach rund 7-8 Stunden Fahrt treffen Sie in der Hauptstadt ein. Sie besuchen den 1974 erbauten National Memorial Chorten, eines der meist verehrten Monumente Bhutans und blicken vom Buddha Point (Kuensel Phodrang) über das Tal.
9. Tag Thimphu (F, M, A)
Heute lernen Sie die Sehenswürdigkeiten Thimphus kennen: die Nationalbibliothek mit der umfangreichen Sammlung buddhistischer Literatur (Sa und So geschlossen), das Textilienmuseum (So geschlossen), das staatliche Handarbeitszentrum sowie Geschäfte, wo Sie Gelegenheit haben, lokale Handarbeitsfabrikate, Textilien und Bilder zu erstehen. Abschliessend besichtigen Sie den Regierungssitz Trashi Chhoe Dzong.
10. Tag Thimphu - Paro (F, M, A)
Am Morgen bleibt Zeit zur freien Verfügung, für Einkäufe oder einen Spaziergang in Thimphu. Nach 1 ½-stündiger Fahrt treffen Sie in Paro ein, wo Sie die grosse Sammlung historischer Ausstellungsstücke im Nationalmuseum besichtigen.
11. Tag Paro und Tigernest Kloster (F, M, A)
Durch das Frühstück gestärkt machen Sie sich auf zur drei- bis vierstündigen Wanderung hinauf zum spektakulär gelegenen Taktshang Goemba, dem Tigernest Kloster. Die Sicht auf das Kloster, 900 Meter über dem Talboden errichtet, ist des Fotografen Traum.
12. Tag Paro (F)
Ihre eindrückliche Reise durch traumhaft schöne Gegenden des Himalayas endet mit dem Transfer zum Flughafen Paro.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Flughafen Bagdogra bis Flughafen Paro
- Privattour mit Englisch sprechender, eigener Reiseleitung
- Abreise täglich
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder und Visum für Bhutan
Preise
12 Tage / 11 Nächte Preis auf Anfrage