Unbekanntes Gujarat ab Ahmedabad

1 . Tag Ahmedabad Sie werden am Flughafen oder Bahnhof von Ahmedabad abgeholt und in Ihr Hotel begleitet. Am Nachmittag beginnen Sie damit, die unbekannten Schätze Gujarats zu erkunden. Sie besuchen den Hathee Singh Jain Tempel, die Sidi Sayed Mo­schee und den von Mahatma Gandhi gegründeten Sabar­mati Ashram. Als letzter Stopp des Tages steht der imposante Stufen­brunnen Adalaj auf dem Programm.

2 . Tag Ahmedabad - Bhavnagar (F) Die fünfstündige Reise führt Sie in die 230 km entfernte Stadt Bhavnagar. Sie wurde 1723 gegründet und erlangte ihren Wohlstand durch den Baumwollhandel und die Dia­man­ten­industrie. Auf einer Rundfahrt lernen Sie die Stadt kennen.

3 . Tag Bhavnagar - Palitana - Bhavnagar (F) Über einen Zeitraum von 900 Jahren wurden in den Hügeln von Shatrunjaya nahe der Stadt Palitana über 863 Tempel gebaut. Zweifelsfrei ist die heilige Pilgerstätte der Jain-Gläubigen eine der grössten Attraktionen Gujarats. Die Be­­sich­tigung der bedeutenden Tempel muss sich zuerst durch das Erklimmen von ca. 3’750 Stufen verdient werden.

4 . Tag Bhavnagar - Gir Nationalpark (F, A) Der Gir Nationalpark ist die Heimat der einzigen frei­­lebenden Population des Asiatischen Löwen sowie anderer seltener Arten wie dem Indischen Leoparden oder der Vierhorn­anti­lope. Sie erreichen Sasan Gir nach einer rund 3 ½-stün­digen Fahrt.

5 . Tag Gir Nationalpark (F, M, A) Am Morgen und Nachmittag geht es im Jeep auf Safari und mit etwas Glück können Sie einige der im Park lebenden Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten.

6 . Tag Gir Nationalpark - Somnath - Diu (F) Die heutige Fahrt auf die Insel Diu dauert ca. 4 ½ Stunden. Unterwegs besichtigen Sie den eindrücklichen Somnath Tempel mit seiner schönen Lage direkt am Arabischen Meer.

7 . Tag Diu (F) Auf einer halbtägigen Stadtrundfahrt sehen Sie die St. Paul’s Kirche aus dem 17. Jahrhundert und das imposante Fort, das Wahrzeichen der ehemaligen portugiesischen Kolonie Diu. Der Rest des Tages steht zu Ihrer freien Verfügung. Geniessen Sie das gemächliche Ambiente von Diu am Meer und bum­meln Sie durch das Labyrinth kleiner Gässchen mit hübschen portugiesischen Häusern.

8 . Tag Diu (F) Der Vormittag steht nochmals zu Ihrer freien Verfügung, nachmittags erfolgt der Transfer zum Flughafen von Diu.