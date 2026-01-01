Unbekanntes Gujarat ab Ahmedabad
Unbekanntes Gujarat ab Ahmedabad
Preis auf Anfrage
ab Ahmedabad bis Diu
Highlights:
- Hathee Singh Jain Tempel
- Märchenhafte Sidi Sayed Moschee
- Ashram von Mahatma Gandhi
- imposanter Treppenbrunnen Adalaj
- Stadtrundfahrt in Bhavnagar
- 863 Tempel von Shatrunjaya Hills
- Jeep Safari im Gir Nationalpark
- Einzige wilde Löwen ausserhalb Afrikas
- Prächtiger Somnath Tempel
- Diu - einstige Kolonialstadt
- Mächtiges Fort von Diu
- Gässchen mit portugiesischem Flair
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Ahmedabad
Sie werden am Flughafen oder Bahnhof von Ahmedabad abgeholt und in Ihr Hotel begleitet. Am Nachmittag beginnen Sie damit, die unbekannten Schätze Gujarats zu erkunden. Sie besuchen den Hathee Singh Jain Tempel, die Sidi Sayed Moschee und den von Mahatma Gandhi gegründeten Sabarmati Ashram. Als letzter Stopp des Tages steht der imposante Stufenbrunnen Adalaj auf dem Programm.
2. Tag Ahmedabad - Bhavnagar (F)
Die fünfstündige Reise führt Sie in die 230 km entfernte Stadt Bhavnagar. Sie wurde 1723 gegründet und erlangte ihren Wohlstand durch den Baumwollhandel und die Diamantenindustrie. Auf einer Rundfahrt lernen Sie die Stadt kennen.
3. Tag Bhavnagar - Palitana - Bhavnagar (F)
Über einen Zeitraum von 900 Jahren wurden in den Hügeln von Shatrunjaya nahe der Stadt Palitana über 863 Tempel gebaut. Zweifelsfrei ist die heilige Pilgerstätte der Jain-Gläubigen eine der grössten Attraktionen Gujarats. Die Besichtigung der bedeutenden Tempel muss sich zuerst durch das Erklimmen von ca. 3’750 Stufen verdient werden.
4. Tag Bhavnagar - Gir Nationalpark (F, A)
Der Gir Nationalpark ist die Heimat der einzigen freilebenden Population des Asiatischen Löwen sowie anderer seltener Arten wie dem Indischen Leoparden oder der Vierhornantilope. Sie erreichen Sasan Gir nach einer rund 3 ½-stündigen Fahrt.
5. Tag Gir Nationalpark (F, M, A)
Am Morgen und Nachmittag geht es im Jeep auf Safari und mit etwas Glück können Sie einige der im Park lebenden Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten.
6. Tag Gir Nationalpark - Somnath - Diu (F)
Die heutige Fahrt auf die Insel Diu dauert ca. 4 ½ Stunden. Unterwegs besichtigen Sie den eindrücklichen Somnath Tempel mit seiner schönen Lage direkt am Arabischen Meer.
7. Tag Diu (F)
Auf einer halbtägigen Stadtrundfahrt sehen Sie die St. Paul’s Kirche aus dem 17. Jahrhundert und das imposante Fort, das Wahrzeichen der ehemaligen portugiesischen Kolonie Diu. Der Rest des Tages steht zu Ihrer freien Verfügung. Geniessen Sie das gemächliche Ambiente von Diu am Meer und bummeln Sie durch das Labyrinth kleiner Gässchen mit hübschen portugiesischen Häusern.
8. Tag Diu (F)
Der Vormittag steht nochmals zu Ihrer freien Verfügung, nachmittags erfolgt der Transfer zum Flughafen von Diu.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Flughafen Ahmedabad bis Flughafen Diu
- Privattour mit Englisch sprechender, eigener Reiseleitung
- Park Safaris zusammen mit anderen Teilnehmern und Englisch sprechender Parkführung
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage