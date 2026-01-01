Indien für Geniesser ab Delhi

1 . Tag Delhi - Varanasi (A) In Ihrem Hotel in Delhi werden Sie von Ihrer Reiseleitung begrüsst und zum Flughafen begleitet. Nach einem 85-minü­tigen Flug erreichen Sie Varanasi, die heiligste Stadt der Hindus am Ganges. Nachmittags bleibt Ihnen Zeit zur freien Verfügung, bevor Sie dann als Einstimmung auf Ihre Reise am Abend in Ihrem Hotel ein festliches Willkommensessen erwartet .

2 . Tag Varanasi (F) Tausende Pilger reisen an den Ganges, um hier den Son­nen­gott anzubeten. Sie werden während einer frühmorgend­lichen Bootsfahrt entlang des heiligen Flusses Zeuge von der magischen Atmosphäre, die sich rund um die Ghats, den Steinstufen des Ganges, verbreitet. Hier werden Baderituale abgehalten, die Leute beten und meditieren. Ein Stück weiter steigen Rauchwolken von den Feuerbestattungen in den Himmel. Durch dieses Ritual der Übergabe der Asche an den Ganges könnrn die Verstorbenen aus dem Kreislauf von Tod und Wiedergeburt austreten. Sie besuchen ein Akhaada am Tulsi Ghat, eine traditionelle indische Trainingsstätte für verschiedene Formen des Ringens und anderer Kampfkünste, und erleben die alte Kunst des Schlammringens namens Kushti. Nach der Bootsfahrt erkunden Sie die schmalen Gassen der Alt­stadt zu Fuss und sehen den Kashi-Vishwanath Tempel von aussen. Das heiligste aller Heiligtümer ist auch als der Goldene Tempel bekannt und nur für Hindus zugänglich. Weiter geht es zum Bharat Mata Mandir, ein einfacher Tempel, der von Mahatma Gandhi eingeweiht wurde. Im Gegensatz zu anderen Tempeln sind hier keine Gottheiten zu bestaunen, sondern eine aus Marmor geschnitzte Karte Indiens. Zum Frühstück kehren Sie zurück in Ihr Hotel. Anschliessend fahren Sie in das 10 km entfernte Sarnath. In diesem bedeutenden buddhistischen Pilgerort hielt Lord Buddha seine erste Predigt und setzte damit das Rad der Heilslehre in Be­wegung. Bis ins 11. Jahrhundert ­wurden hier zahlreiche buddhistische Monumente erbaut, und die Ruinen dieser massiven Stupas, Viharas und wunderschönen Klöster können bis heute bestaunt werden. Nach Ihrer Rückkehr in Varanasi werden Sie am Abend zum Daswamedha Ghat entlang des Ganges gebracht, wo Sie an einer hinduistischen Aarti Zeremonie teilnehmen .

3 . Tag Varanasi - Khajuraho (F) Von Varanasi reisen Sie per Flugzeug weiter nach Khajuraho. Die Tempelstadt der Chandela Könige ist bekannt für seine gut erhaltenen Tempel und die zahlreichen sinnlich-erotischen Gravierungen und Skulpturen. Sie besichtigen die öst­lichen und westlichen Tempelgruppen und erfahren Inte­res­santes über die blühende Epoche Khajurahos im 11. Jahr­hundert.

4 . Tag Khajuraho - Orchha - Jhansi - Agra (F) Während Sie am Vormittag in Richtung Jhansi fahren, gehen Sie unterwegs, in der mittelalterlichen Stadt Orchha, einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Die Zeit scheint hier still zu stehen und löst beim Anblick original erhaltener Tempel­anlagen wie dem Jehangir Mahal, kleinen Schreinen und Gedenkstätten ein Gefühl der Nostalgie aus. Am Bahn­hof von Jhansi wechseln Sie vom Auto in den Gatimaan Ex­press­zug nach Agra. Geniessen Sie die Zugfahrt durch die Schönheit der Region, durch weite Felder und ländliche Dörfer und kleinere Städte. Bereits bei der Einfahrt in die Stadt Agra kann man die geschäftige Atmosphäre und historische Architektur bemerken. Ihr heutiges Zuhause, das wunderschöne, prestigeträchtige Hotel «The Oberoi Amarvilas», ist ein Traum .

5 . Tag Agra (F) Heute erleben Sie ein wahres Wunder, ein Weltwunder, das Taj Mahal. Der Herrscher Shah Jahan hat dieses in weissen Marmor gefasste Monument zu Ehren seiner Frau gebaut und damit der ewigen Liebe Tribut gezollt. Über 20’000 Menschen haben rund 20 Jahre lang an diesem Kunstwerk gearbeitet (das Taj Mahal bleibt jeweils freitags geschlossen). Ebenfalls beeindruckend ist das Fort von Agra, das Sie im Anschluss besichtigen. Das ehemals von Kaiser Akbar in Auftrag gegebene Fort hat sich zu einem majestätischen Palast entwickelt. Die generationenübergreifenden Baupha­sen sind ein Spiegelbild verschiedener Einflüsse und machen den roten Sandsteinpalast zu einem aussergewöhnlichen Besuchermagneten. Den verbleibenden Tag geniessen Sie in oder um Ihre luxuriöse Unterkunft.

6 . Tag Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur (F) Auf dem Weg nach Jaipur legen Sie einen Halt ein in Fateh­pur Sikri, das Kaiser Akbar im Jahre 1571 zu Ehren des Sufiheiligen Salim Christi als neue Residenz erbauen liess. Die Architektur der aus rotem Sandstein errichteten Gebäude reflektiert unterschiedliche ethnische Einflüsse, das 54 Meter grosse Einfahrtstor stellt imposant die Macht Akbars dar, die hier 14 Jahre lang ausgeübt wurde. Weiterfahrt nach Jaipur, dem dritten Edelstein im Goldenen Dreieck Indiens. Die lebendige Hauptstadt Rajasthans wird wegen ihrer rosafarbenen Häuser auch die «Rosarote Stadt» genannt .

7 . Tag Jaipur - Amber - Jaipur (F) Am frühen Morgen unternehmen Sie eine Rikscha-Fahrt und Sie geniessen die frische Luft auf den leeren Strassen dieser sonst so geschäftigen Stadt. Ihre Fahrerin bringt Sie zum Krishna Tempel Govind Devji im Stadtpalast, wo Sie den Gebetsgesängen der Gläubigen lauschen und den Segen erhalten. Auf dem Blumenmarkt beobachten Sie die eifrigen Händler und Bauern beim feilschen um Blumenketten, Sträusse und Säcke gefüllt mit Rosen und Ringelblumen. Danach halten Sie am ikonischen Hawa Mahal, auch bekannt als «Palast der Winde», und genießen einen Kardamom-Tee bei einem «Chaiwalla», einem Teeverkäufer. Nach einem kurzen Fotostopp an der Albert Hall geht es zurück zum Hotel zum Frühstück. Anschliessend unternehmen Sie eine ganztägige Tour durch Jaipur. Zuerst besuchen Sie das prächtige Amber Fort, das auf einem Bergrücken außerhalb der Stadt liegt. Bevor der Stadt­palast in Jaipur die Machtzentrale war, wurde von Amber aus regiert. Die Innenhöfe und Hallen des Forts ver­sprühen den Glanz vergangener Tage und eröffnen durch ihre erhöhte Lage schöne Ausblicke. Danach erkunden Sie die «Rosarote Stadt» einschließlich des Stadtpalastes mit seinen prächtigen Palästen, Gärten und Museen, sowie das beeindruckende Jantar Mantar Observatorium. Am Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, durch die bunten Basare zu schlendern und eine traditionelle Süßigkeit zu genießen. Zurück im Hotel erwartet Sie eine wohltuende Massage .

8 . Tag Jaipur - Shahpura (F) Die heutige Etappe führt Sie nach Shahpura. Zwischen Jaipur und Udaipur gelegen, diente das Anwesen Shahpura Bagh im 17. Jahrhundert als Sommerresidenz der Herr­scher von Shahpura. Die zauberhafte Lage an zwei kleinen Seen in einer touristisch unberührten Gegend sowie die Gast­freund­schaft der Besitzerfamilie werden zu bleibenden Ferien­erin­ne­rungen. Am Nachmittag machen Sie es sich im Hotel bequem oder erkunden während eines Jeep Ausflugs die ländliche Gegend.

9 . Tag Shahpura - Udaipur (F) Rund fünf Stunden dauert die Fahrt nach Udaipur, der «Stadt der Seen». Am Nachmittag besichtigen Sie während der Stadtführung den eindrücklichen, 1567 erbauten Stadtpalast, der auf einer Anhöhe am Ufer des Pichola Sees steht. Er gilt als der grösste Palast in Rajasthan, wurde von Herrscher zu Herrscher immer weiter ausgebaut und dominiert heute noch das Stadtbild von Udaipur. Anschliessend besuchen Sie Saheliyon-ki-Bari, den «Garten der Ehrendamen». Der Ziergarten mit seiner üppigen Vegetation ist berühmt für seine schönen Springbrunnen, eleganten Pavillons und lebensgrossen Marmorelefanten und diente als Erholungsort für die königlichen Damen und ihre Begleiterinnen.

10 . Tag Udaipur (F, M) 108 Tempel sind in Eklinji, 22 km nördlich von Udaipur, Lord Shiva gewidmet - und noch heute wird die Anlage, die ursprünglich 734 vor Christi Geburt erbaut wurde, vom Maharadscha aus Udaipur regelmässig besucht. Sie umfasst eine aufwendig gestaltete Säulenhalle unter einem grossen, pyramidenförmigen Dach und beherbergt eine viergesichtige Shiva-Statue aus schwarzem Marmor. Ergänzt wird dieser heilige Ort durch die Tempel in Nagda, zu denen der berühmte Sas-Bahu Tempel aus dem 11. Jahrhundert und der Adbhutji Tempel zählen. Das Mittagessen wird Ihnen im imposanten Palasthotel RAAS Devigarh serviert. Die Fahrt zurück nach Udaipur führt durch die malerische Kulisse des ländlichen Rajasthans.

11 . Tag Udaipur - Ranakpur - Jodhpur (F) Nach dem Frühstück verlassen Sie Udaipur und machen sich auf den Weg nach Jodhpur. Die Fahrt führt Sie durch die schroffen und bewaldeten Hügel von Rajasthan und Sie machen Halt in Ranakpur im Aravalli-Tal. In dieser Region, die als eine der heiligsten Jain-Stätten Indiens gilt, befinden sich zahlreiche beeindruckende Jain-Tempel, die zurück bis ins Jahr 1439 datieren. Der Haupttempel Chaumukha mit seinen zahlreichen filigranen Skulpturen und Marmor­säulen ist Adinath, dem ersten Propheten der Jains, geweiht. Gegen Abend erreichen Sie Ihr Hotel in Jodhpur, der «Blauen Stadt» am Rande der Wüste Thar mit ihrem mittelalterlichen Charakter.

12 . Tag Jodhpur (F, A) Echtes Landleben: Sie besuchen den Stamm der Bishnoi, ein naturliebendes Volk, das Sie herzlich in ihrem Dorf begrüsst. Verbringen Sie ein wenig Zeit mit den Bewohnern und erfahren Sie mehr über deren Handwerkskunst und ihren aktiven Umweltschutz. Am Nachmittag setzen Sie Ihre Erkund­ungs­reise in Jodhpur fort, wo Sie das imposante Mehrangarh Fort hoch über der Stadt besichtigen. Sieben Tore gewähren Zugang zu diesem atemberaubenden Bauwerk, das aus wun­der­schön dekorierten Palast­häusern besteht. Anschliessend besuchen Sie das Marmordenkmal Jaswant Thada, welches 1899 für Maharaja Jaswant Singh erbaut wurde. Zum Ab­schluss dieser aussergewöhnlichen Reise wird Ihnen heute Abend ein Abschiedsessen serviert.

13 . Tag Jodhpur (F) Der Vormittag steht Ihnen für eigene Aktivitäten zur freien Verfügung. Um die Mittagszeit erfolgt der Transfer zum Flughafen Jodhpur für Ihre individuelle Weiterreise.