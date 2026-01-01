Weltkulturerbe Ellora & Ajanta ab Aurangabad

1 . Tag Aurangabad – Ellora – Aurangabad Ankunft frühmorgens in Aurangabad, wo Sie am Flughafen von Ihrer Reiseleitung empfangen werden. Eine 30 Kilometer lange Fahrt führt Sie zu den faszinierenden Höhlen von Ellora. Bestaunen Sie diese wahrhaft eindrucksvollen Wohn- und Tempelhöhlen buddhistischer, hinduistischer und jainistischer Abstammung, welche über fünf Jahr­hunderte lang von Generationen von Mön­chen aus den vulkanischen Felsen ge­schlagen, und mit vielen Skulpturen versehen wurden. Der Kai­la­sanatha Tempel, der wohl bekann­testen dieser Gegend und grösste monolithische Höhlen­bau der Welt, wird Sie in seinen Bann ziehen. Rest des Tages zur freien Verfügung.

2 . Tag Aurangabad – Ajanta – Aurangabad (F) Ganztagesausflug nach Ajanta. Die buddhistischen Höhlen von Ajanta wurden im Jahre 1819 von britischen Offizieren durch Zufall wieder entdeckt. Die Höhlen liegen versteckt und sind daher noch in einem sehr guten Zustand. Sie sind mit einem Alter von bis zu zweitausend Jahren älter als jene von Ellora. Die beeindruckenden Skulpturen, Decken- und Wandmalereien sind von unschätzbarem historischen Wert.

3 . Tag Aurangabad (F) Nachdem Sie die Wunder­werke von Ellora und Ajanta kennen gelernt haben, entdecken Sie heute die schönsten Sehens­würdigkeiten der Stadt Au­ran­­ga­­bad. Auch hier gibt es wiederum viel Historisches und Spannendes zu sehen. Ihre Reise­leitung zeigt Ihnen das Grab­mal Bibi Ka Maqbara aus dem Jahre 1678 sowie die Altstadt mit ihren interessanten Gebäuden, Monu­men­ten, einem Mausoleum und einem Schrein. Am Abend erfolgt der Transfer zum Flughafen Aurangabad.