Weltkulturerbe Ellora & Ajanta ab Aurangabad
Weltkulturerbe Ellora & Ajanta ab Aurangabad
Preis auf Anfrage
ab/bis Aurangabad
Highlights:
- Die faszinierenden Höhlen von Ellora
- Kailasanatha - grösster monolithische Höhlenbau der Welt
- Die buddhistischen Höhlen von Ajanta
- Historische Sehenswürdigkeiten von Aurangabad
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Aurangabad – Ellora – Aurangabad
Ankunft frühmorgens in Aurangabad, wo Sie am Flughafen von Ihrer Reiseleitung empfangen werden. Eine 30 Kilometer lange Fahrt führt Sie zu den faszinierenden Höhlen von Ellora. Bestaunen Sie diese wahrhaft eindrucksvollen Wohn- und Tempelhöhlen buddhistischer, hinduistischer und jainistischer Abstammung, welche über fünf Jahrhunderte lang von Generationen von Mönchen aus den vulkanischen Felsen geschlagen, und mit vielen Skulpturen versehen wurden. Der Kailasanatha Tempel, der wohl bekanntesten dieser Gegend und grösste monolithische Höhlenbau der Welt, wird Sie in seinen Bann ziehen. Rest des Tages zur freien Verfügung.
2. Tag Aurangabad – Ajanta – Aurangabad (F)
Ganztagesausflug nach Ajanta. Die buddhistischen Höhlen von Ajanta wurden im Jahre 1819 von britischen Offizieren durch Zufall wieder entdeckt. Die Höhlen liegen versteckt und sind daher noch in einem sehr guten Zustand. Sie sind mit einem Alter von bis zu zweitausend Jahren älter als jene von Ellora. Die beeindruckenden Skulpturen, Decken- und Wandmalereien sind von unschätzbarem historischen Wert.
3. Tag Aurangabad (F)
Nachdem Sie die Wunderwerke von Ellora und Ajanta kennen gelernt haben, entdecken Sie heute die schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt Aurangabad. Auch hier gibt es wiederum viel Historisches und Spannendes zu sehen. Ihre Reiseleitung zeigt Ihnen das Grabmal Bibi Ka Maqbara aus dem Jahre 1678 sowie die Altstadt mit ihren interessanten Gebäuden, Monumenten, einem Mausoleum und einem Schrein. Am Abend erfolgt der Transfer zum Flughafen Aurangabad.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Flughafen Aurangabad
- Privattour mit Englisch sprechender, eigener Reiseleitung
- Abreise täglich
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage