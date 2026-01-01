Queensland – von der Küste ins Outback ab Brisbane

Unterwegs lohnt sich ein Halt in Barcaldine und dem «Tree of Knowledge», wo die australische Arbeiterbewegung ihren Anfang nahm, und in Ilfracombe im legendären Wellshot Hotel. Lassen Sie sich erklären, wie so dort zusammengefaltete Geldscheine an der Decke stecken! In Longreach erwarten Sie gleich zwei Highlights: In der Australian Stockman’s Hall of Fame erfahren Sie mehr über die Menschen und Geschichten, welche das Leben im Outback geprägt haben. Im Qantas Founders Museum erfahren Sie Interessantes über die Geschichte der australischen Luftfahrt-Pioniere.