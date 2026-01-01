Queensland – von der Küste ins Outback ab Brisbane
Queensland – von der Küste ins Outback ab Brisbane
ab CHF 1860.– / pro Person
ab/bis Brisbane
Highlights:
- Individuelles Reisen im Mietwagen Vorreservierte Hotelunterkünfte Reise durch das einzigartige Outback von Queensland
20 Tage / 19 Nächte
Reiseprogramm
1.–2. Tag Lamington National Park
Ihre erste Etappe führt Sie zum Lamington National Park. Regenwälder, Wasserfälle und eine reiche Vogelwelt lassen sich auf Wanderungen erkunden.
3.–4. Tag Sunshine Coast
An den bizarren Glass House Mountains vorbei reisen Sie an die Sunshine Coast. Geniessen Sie Entspannung am Strand oder halten Sie bei einer Wanderung im Noosa Nationalpark Ausschau nach wilden Koalas.
. Tag 5.–6 Tag: K'gari
Von River Heads aus bringt Sie die Passagierfähre nach K'gari (Fraser Island), der grössten Sandinsel der Welt. Auf dem Ausflug am nächsten Tag erkunden Sie dieses UNESCO-Weltanturerbe mit seinen Sanddünen, dem Süsswassersee Lake Mackenzie, dem glasklaren Eli Creek, dem 75 Mile Beach und dem Regenwald mit mächtigen Baumriesen an der Central Station.
7.–8. Tag südliches Great Barrier Reef
Heute fahren Sie nach Bundaberg, der Heimat des Bundaberg Rums. Statten Sie der Rumbrennerei oder dem «Mon Repos Turtle Centre», bei welchem Schildkröten von November bis März nisten einen Besuch ab. Am nächsten Tag erwartet Sie ein Ausflug per Boot zum südlichen Great Barrier Reef, wo Sie beim Schnorcheln die bunte Unterwasserwelt erkunden können.
9. Tag Biloela
Sie lassen die Küste hinter sich und reisen ins Hinterland weiter.
10.–11. Tag Carnarvon National Park
Der Carnarvon Nationalpark umfasst eine weitverzweigte, eindrückliche Schluchtenlandschaft, dies sich durch ein riesiges Felsplateau zieht. Schroffe, hohe Felswände und versteckte Wasserfälle können Sie auf Wanderungen erkunden. Halten Sie ausserdem Ausschau nach Schnabeltieren, die sich hier in den Wasserläufen tummeln.
12. Tag Emerald
Die Reise führt weiter in das historische Städtchen Emerald, dem Tor zu einem der grössten Saphirfelder der Südhalbkugel.
13.–14. Tag Longreach
Unterwegs lohnt sich ein Halt in Barcaldine und dem «Tree of Knowledge», wo die australische Arbeiterbewegung ihren Anfang nahm, und in Ilfracombe im legendären Wellshot Hotel. Lassen Sie sich erklären, wie so dort zusammengefaltete Geldscheine an der Decke stecken! In Longreach erwarten Sie gleich zwei Highlights: In der Australian Stockman’s Hall of Fame erfahren Sie mehr über die Menschen und Geschichten, welche das Leben im Outback geprägt haben. Im Qantas Founders Museum erfahren Sie Interessantes über die Geschichte der australischen Luftfahrt-Pioniere.
15.–16. Tag Winton
In Winton erwarten Sie zwei ganz unterschiedliche Facetten australischer Geschichte: einerseits wurde hier die inoffizielle Nationalhymne «Waltzing Matilda» das erste Mal aufgeführt, woran ein Museum erinnert, während rund um Winton zahlreiche Dinosaurier-Funde einen Blick in die Urgeschichte bieten. Im interessanten «Australian Age of Dinosaurs» erfahren Sie mehr darüber.
17. Tag Charleville
Heute erwartet Sie eine längere Etappe, welche Sie durch klassische Outback-Städtchen führt: in Blackall dreht sich alles um die Schafschur, in Tambo die beliebten Tambo Teddies. In Charleville darf ein Besuch im Charleville Bilby Experience Centre nicht fehlen, das sich ganz dem Schutz dieser einzigartigen Tiere verschrieben hat.
18.–19. Tag Roma
In Roma finden sich die Roma Sales Yards, das grösste Viehverkaufsgelände Australiens. Ein Besuch bietet einen Einblick in ein ur-australisches Erlebnis. Der Big Rig zeugt von Romas Rolle in der Gas- und Ölförderung. Abends wird hier eine eindrückliche Sound & Light-Show geboten.
20. Tag Brisbane
Vorbei an kleinen Country Towns geht es zurück nach Brisbane.
Im Preis inbegriffen
- Unterkunft Hotels, Motels und Safarizelten
- Ganztägiger Ausflug auf K'gari Fraser Island
- Ausführliche Reisedokumentation
- Mietwagen Ihrer Wahl
- Mietwagenzuschläge gemäss Bedingungen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
- Aktivitäten & Ausflüge
- Reiseroute und Preise sind von der Verfügbarkeit der Unterkünfte
abhängig.
Route und Unterkünfte können individuell gemäss Ihren Wünschen angepast werden.
Preise
20 Tage / 19 Nächte ab CHF 1860.– / pro Person