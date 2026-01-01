Die modernen DULC Cabins liegen inmitten der ruhigen Natur der Grampians und nur fünf Autominuten von Halls Gap.

Um Verspannungen zu lösen und Stress abzubauen, offeriert das DULC «in Room» Massagen und private Yoga-Sitzungen. Fahrräder können vor Ort gemietet werden.

Das DULC verfügt über ein Baumhaus und zwei Cabins. Das «The Treehouse» befindet sich in privater Abgeschiedenheit. Vom Spa Bad auf dem Balkon geniessen Sie einen Panoramablick. Die Mountainview Cabins verfügen über ein offenes Design und ebenfalls ein Spa-Bad im Freien. Die Mountainview Deluxe Cabins sind grösser als die Mountainview Cabins.