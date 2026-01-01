Meringa Springs Small Luxury Lodge
Grampians Nationalpark - Wartook Valley
Beschreibung
Lage
Die Lodge ist drei Fahrstunden westlich von Melbourne im pittoresken Wartook Tal am Rande des Grampians Nationalparks gelegen.
Angebot
Die Meringa Springs Lodge bietet ein Restaurant sowie eine Sunset Bar und besticht durch die ruhige, abgelegene Lage mitten in der Natur. Vom Swimmingpool aus können die Gäste eine tolle Aussicht auf den Grampians Nationalpark geniessen.
Zimmer
Die 5 Zimmer verfügen alle über Bad/Dusche, Toilette, Ventilator/Klimaanlage, einen Fernseher und eine Minibar.
Preis auf Anfrage
Loading map...