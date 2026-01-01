Die Lodge ist drei Fahrstunden westlich von Melbourne im pittoresken Wartook Tal am Rande des Grampians Nationalparks gelegen.

Die Meringa Springs Lodge bietet ein Restaurant sowie eine Sunset Bar und besticht durch die ruhige, abgelegene Lage mitten in der Natur. Vom Swimmingpool aus können die Gäste eine tolle Aussicht auf den Grampians Nationalpark geniessen.