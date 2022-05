Australiens Great Barrier Reef ist wie ein riesengrosser und wunderschöner Abenteuerspielplatz für Feriengäste. Als Kontrast zu den unermesslichen Savannen- und Outback-Landschaften im Hinterland der Küste überbordet das weltgrösste Korallenriff förmlich mit Leben. Paradiesische Ferieninseln, teilweise mit traumhaften Resort-Hotels und - goldenen Sandstränden sind ein Markenzeichen des ostaustralischen Bundesstaats. Die Inselgruppe der Whitsunday Islands an der mittleren Queensland Coast ist bei Wassersportlern, vor allem bei Segelliebhabern sehr beliebt. Dutzende unbewohnte Inseln mit geschützten Buchten bieten sich für mehrtägige Segeltörns zum Übernachten an. Zwischen Townsville und Cairns verkehren auch Kurzkreuzfahrten die Gästen einen tollen Einblick in die vielseitige und für Tiere und Pflanzen so bedeutungsvolle Tropenregion Queenslands vermittelt. Unsere Australien-Spezialisten freuen sich, Ihre Queensland-Traumferien für Sie zu planen; rufen Sie uns an.