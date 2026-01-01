Auf der aktiven Rinderfarm leben rund 4000 Brahmanrinder, über welche Sie auf Ausflügen und während Touren mehr erfahren können. Auf einem Spaziergang über das Grundstück bestehen gute Chancen, Wallabies und unzählige Vogelarten sehen zu können. Rund um die Bullo River Station befindet sich wunderschöne Natur, welche sich unter anderem im Victoria River und den zerklüfteten Bergen widerspiegelt, hier finden sich sogar uralte Felsmalereien der Aborigines.

Wenn Sie möchten, können Sie sogar einer Schullektion der „School of the Air“, welche per Funk abgehalten wird, zuschauen. Ein kurzer Helirundflug über das Grundstück ist zudem bereits inkludiert, genauso wie alle Mahlzeiten und Getränke während dem Aufenthalt.