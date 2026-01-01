Cicada Lodge
Katherine
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft liegt ca. 300 km südlich von Darwin und 32 km vom Städtchen Katherine direkt am malerischen Katherine River in der Nitmiluk Schlucht.
Angebot
Die Lodge bietet einen Pool, kostenlose Parkplätze sowie ein Restaurant, das für seine moderne australische Küche ausgezeichnet wurde. Nur 15 Gehminuten entfernt lädt das imposante Schluchtensystem der Nitmiluk Gorge (Katherine Gorge) zu Boots- und Kanutouren ein.
Zimmer
Jedes der 18 komfortablen Zimmer ist klimatisiert, verfügt über die üblichen Annehmlichkeiten und einen privaten Balkon mit Sicht in die Natur. Die Kunstwerke einheimischer Künstler unterstreichen mit ihren lebhaften Farben das moderne Design der Zimmer.
ab CHF 232.– / pro Person
Loading map...