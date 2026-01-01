Beschreibung

Lage Die Unterkunft liegt ca. 300 km südlich von Darwin und 32 km vom Städtchen Katherine direkt am malerischen Katherine River in der Nitmiluk Schlucht.

Angebot Die Lodge bietet einen Pool, kostenlose Parkplätze sowie ein Restaurant, das für seine moderne australische Küche ausgezeichnet wurde. Nur 15 Gehminuten entfernt lädt das imposante Schluchtensystem der Nitmiluk Gorge (Katherine Gorge) zu Boots- und Kanutouren ein.