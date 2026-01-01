Beschreibung

Lage Diese Unterkunft liegt 300 Kilometer östlich von Darwin, im Herzen des Kakadu Nationalparks und unmittelbar beim Yellow Waters Billabong, in einem exklusiven Bereich der Cooinda Kakadu Lodge.

Angebot Zwei Restaurants und eine Bar sorgen für das kulinarische Wohl der Gäste. Nach Ihren Ausflügen können Sie sich am Pool im tropischen Garten entspannen. Direkt beim Hotel befinden sich zudem eine Tankstelle und Einkaufsmöglichkeiten.