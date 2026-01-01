Cooinda Yellow Water Villas
Cooinda
Beschreibung
Lage
Diese Unterkunft liegt 300 Kilometer östlich von Darwin, im Herzen des Kakadu Nationalparks und unmittelbar beim Yellow Waters Billabong, in einem exklusiven Bereich der Cooinda Kakadu Lodge.
Angebot
Zwei Restaurants und eine Bar sorgen für das kulinarische Wohl der Gäste. Nach Ihren Ausflügen können Sie sich am Pool im tropischen Garten entspannen. Direkt beim Hotel befinden sich zudem eine Tankstelle und Einkaufsmöglichkeiten.
Zimmer
Die neueren, luxuriösen und umweltfreundlichen Yellow Water Villas wurden auf Stelzen gebaut um die Umweltbelastung zu minimieren. Die 5 klimatisierten Luxusvillen verfügen über einen Essbereich, eine Kochmöglichkeit, einen Wohnbereich mit Tagesbetten, einen Grill und eine Badewanne auf der grossen Veranda.
ab CHF 371.– / pro Person
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