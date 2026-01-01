Beschreibung

Lage Die Luxuslodge im afrikanischen Stil, liegt auf 303 km² privatem Land, östlich von Darwin, im Gebiet der Mary River Schwemmgebiete, welche eine überwältigende Anzahl an Vogelarten und Wildtieren beheimatet.

Angebot Die Lodge ist mit einem Lesebereich, einer Lounge, einem Infinity-Pool mit Sicht über das Schwemmgebiet sowie einer BBQ-Feuerstelle ausgestattet. Die vorzüglichen Mahlzeiten werden gemeinsam mit den anderen Gästen im Speisesaal eingenommen. An der inkludierten Bar dürfen sich die Kunden selbst bedienen. Alle Ausflüge, beispielsweise mit Quads, 4WD Fahrzeugen, per Luftboot, Boot oder zu Fuss sind bereits im Preis eingeschlossen.

Zimmer Die 12 Safari Bungalows (mit Ventilator, Klimaanlage auf Anfrage/Aufpreis) sind auf Stelzen gebaut und haben an drei Seiten anstelle von Wänden von der Decke bis zum Boden Netze. Dies erlaubt ein einzigartiges Erlebnis, bei dem man die Tierwelt und die Wildnis hören, sehen und fast berühren kann. Vom Vogelgezwitscher geweckt, kann man vom Bett aus den Sonnenaufgang über der Feuchtsavanne beobachten. Um sich voll und ganz auf die Natur konzentrieren zu können, wurde hier bewusst auf einen TV, und Wifi verzichtet. Dafür sind in den Zelten Lesematerial zu Flora und Fauna sowie Ferngläser zu finden.