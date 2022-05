Brisbane Hotels

Sunshine State – so nannte sich Queensland früher in der Tourismuswerbung. Und die Beschreibung passt noch immer bestens. Die zwei Millionen Einwohner Brisbanes geniessen knapp 3'000 Sonnenstunden pro Jahr. In der Hauptstadt des Bundesstaates Queensland wird Freizeit grossgeschrieben, was auch Reisende sehr schnell bemerken und sich davon leiten lassen. Südlich des Stadtzentrums, auf der gegenüberliegenden Seite des Brisbane River liegt South Bank. South Bank ist mit seinen Siebzehn Hektar üppiger Parklandschaft, erstklassigen Restaurants und sogar einem Badestrand die erste Adresse zum Entspannen und Geniessen in der Millionenmetropole. Brisbane ist ein idealer Ausgangspunkt, um mit einem Mietwagen oder Campervan die Ostküste Australiens zu bereisen. In südlicher Richtung liegt die grandiose Hafenstadt Sydney, und 1'800 Kilometer nördlich erreicht man Cairns, einen Ausgangspunkt zum Great Barrier Reef. Unsere Australien-Spezialisten beraten Sie gerne für Ihre nächste Reise nach Down Under.