Habitat Everglades Eco Camp
Noosa
Beschreibung
Einleitung
Das Habitat Noosa Ecocamp liegt am Lake Cootharaba inmitten des Great Sandy Nationalparks und gilt als Ausgangspunkt für Erkundungen der Noosa Everglades. Die naturnahe Unterkunft verbindet Glamping- und Safari-Zelte mit einem breiten Angebot an Outdoor-Aktivitäten und unmittelbaren Naturerlebnissen.
Lage
Das Habitat Noosa Ecocamp befindet sich am Ufer des Lake Cootharaba, rund 25 km nördlich von Noosa. Die Unterkunft liegt eingebettet in ein rund 65 Hektar grosses Naturareal am Rand des Great Sandy Nationalparks und bietet direkten Zugang zu den Noosa Everglades. Die Region ist bekannt für ihre Wasserwege, vielfältige Vogelwelt und weitläufigen Buschlandschaften. Vom Camp führen Wanderwege unterschiedlicher Länge durch den Nationalpark.
Kajak- und Kanutouren ermöglichen Einblicke in die ursprüngliche Natur der Everglades. Dank der Lage am See bieten sich zudem Aktivitäten wie SUP oder Bootsausflüge an. Trotz der ruhigen Umgebung sind die Strände, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten von Noosa in gut erreichbarer Distanz gelegen. Die Kombination aus Naturerlebnis, Seezugang und Nähe zu den Attraktionen der Sunshine Coast macht die Lage besonders vielseitig.
Angebot
Die Anlage bietet verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten, darunter Paperbark Glamping-Zelte, Wilderness Safari-Zelte sowie befestigte und unbefestigte Campingplätze. Herzstück der Anlage ist das CootharaBAR & Bistro mit regional inspirierter Küche. Ergänzt wird das Angebot durch eine hauseigene Mikrobrauerei. Die weitläufige Anlage liegt direkt am Seeufer und verfügt über einen rund 500 Meter langen Uferabschnitt. Ein Aktivitätszentrum organisiert Ausflüge in die Noosa Everglades sowie verschiedene Wassersportangebote. Die naturnahe Atmosphäre wird durch die offene Buschlandschaft und die häufig anzutreffenden Kängurus und Vogelarten geprägt.
Zimmer
Das Habitat Noosa Ecocamp verfügt über verschiedene Unterkunftsarten statt klassischer Hotelzimmer. Die Wilderness Safari-Zelte bieten Schlafmöglichkeiten für Familien oder kleine Gruppen mit komfortablen Betten, Ventilator, Stromanschluss und Veranda. Die Paperbark Glamping-Zelte sind hochwertiger ausgestattet und verfügen über WIFI, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Ventilator, Stromanschluss sowie eine private Veranda mit Feuerstelle. Campingreisende wählen zwischen befestigten und unbefestigten Stellplätzen, teilweise in direkter Seelage. Die Ausstattung der Unterkünfte orientiert sich am naturnahen Konzept der Anlage und ermöglicht einen Aufenthalt mit engem Bezug zur Umgebung.
ab CHF 90.– / pro Person
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