Das Habitat Noosa Ecocamp befindet sich am Ufer des Lake Cootharaba, rund 25 km nördlich von Noosa. Die Unterkunft liegt eingebettet in ein rund 65 Hektar grosses Naturareal am Rand des Great Sandy Nationalparks und bietet direkten Zugang zu den Noosa Everglades. Die Region ist bekannt für ihre Wasserwege, vielfältige Vogelwelt und weitläufigen Buschlandschaften. Vom Camp führen Wanderwege unterschiedlicher Länge durch den Nationalpark.

Kajak- und Kanutouren ermöglichen Einblicke in die ursprüngliche Natur der Everglades. Dank der Lage am See bieten sich zudem Aktivitäten wie SUP oder Bootsausflüge an. Trotz der ruhigen Umgebung sind die Strände, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten von Noosa in gut erreichbarer Distanz gelegen. Die Kombination aus Naturerlebnis, Seezugang und Nähe zu den Attraktionen der Sunshine Coast macht die Lage besonders vielseitig.