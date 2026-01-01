Das Hideaway Litchfield liegt in der grünen Natur des Litchfield-Nationalparks rund 90 Autominuten von Darwin entfernt.

Die Schränke sind mit Speck, Eier, Brot, Milchprodukten, Kaffe/Tee und einigen Gewürzen gefüllt. Das Lebensmittelgeschäft in Berry Springs liegt 45 Fahrminuten und das Wangi Falls Café, welches Take Away verkauft, 8 km entfernt.

Die Unterkunft verfügt über drei geschmackvolle und komfortable Cabins. Sie sind ausgestattet mit einer Kochmöglichkeit, einem Gasgrill, einem Kühlschrank, Brettspielen, Büchern & DVD's, einem TV, einem Wohnbereich, Strandtüchern und einer möblierten Terrasse. Die Cascade Cabin ist eingeschossig, die Wangi und die Tolmer Cabin sind zweigeschossig.