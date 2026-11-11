Das gastronomische Angebot vom Resort reicht vom Frühstücksbuffet bis hin zu einer Mondscheinserenade unter dem Sternenhimmel. Zudem bietet das Resort eine Bar, einen Pool, einen Grillplatz, Waschmöglichkeiten, einen Tennisplatz, eine Tankstelle und Einkaufsmöglichkeiten. Auf dem Gelände gibt es nur in der Rezeption und im Kings Canyon Bar & Grill begrenztes Wifi. Erleben Sie das Wunder der Light-Towers bei Nacht, einer beeindruckenden Licht-Installation von Bruce Munro direkt beim Hotel. Ein Besuch (gegen Gebühren) ist empfehlenswert.