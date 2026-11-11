Discovery Resort
Kings Canyon
Beschreibung
Einleitung
Erleben Sie das Wunder des Roten Zentrums im Discovery Resort Kings Canyon, welches auf halbem Weg zwischen Uluru (Ayers Rock) und Alice Springs, im australischen Northern Territory liegt. Da Watarrka seit mehr als 30'000 Jahren eine heilige Stätte der Lurijta und Arrente Völker ist, empfehlen wir Ihnen, bei jeder Erkundung von Watarrka Ihre gesamten Sinne anzusprechen.
Lage
Das Discovery Resort liegt nur sieben Kilometer vom Eingang zum Watarrka Nationalpark, rund 3 Stunden vom Uluru (Ayers Rock) und ca 4.5 Stunden von Alice Springs entfernt.
Angebot
Das gastronomische Angebot vom Resort reicht vom Frühstücksbuffet bis hin zu einer Mondscheinserenade unter dem Sternenhimmel. Zudem bietet das Resort eine Bar, einen Pool, einen Grillplatz, Waschmöglichkeiten, einen Tennisplatz, eine Tankstelle und Einkaufsmöglichkeiten. Auf dem Gelände gibt es nur in der Rezeption und im Kings Canyon Bar & Grill begrenztes Wifi. Erleben Sie das Wunder der Light-Towers bei Nacht, einer beeindruckenden Licht-Installation von Bruce Munro direkt beim Hotel. Ein Besuch (gegen Gebühren) ist empfehlenswert.
Zimmer
Die 128 klimatisierten Standard- und Deluxe-Zimmer verfügen über einen Kühlschrank, eine Kaffee-/Teekocher, einen TV, einen Balkon und eine Klimaanlage. Jedes der luxuriösen und grosszügigen Glamping Zelte verfügt über bequeme Betten, einen modernen Lounge-Bereich, einen Essbereich, eine Aussenterrasse mit Sitzgelegenheiten, eine Klimaanlage und ein eigenes Bad.
ab CHF 54.– / pro Person
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