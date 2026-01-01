Discovery Resorts Undara
Undara Volcanic Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Discovery Resorts Undara liegt im Herzen des Outbacks von Queensland am Rand des Undara Volcanic Nationalparks. Die Unterkunft ist vor allem für ihre Nähe zu den weltweit bedeutendsten Lavatunnelsystemen bekannt und verbindet authentische Outback-Atmosphäre mit besonderen Übernachtungsmöglichkeiten in restaurierten Eisenbahnwaggons, Homesteads und Pioneer Huts.
Lage
Das Discovery Resorts Undara befindet sich in einer abgelegenen Region im Tropical North Queensland direkt am Undara Volcanic Nationalpark. Die Unterkunft liegt entlang des Savannah Way und ist von Savannenlandschaften, Eukalyptuswäldern und vulkanischen Formationen umgeben. Mittelpunkt der Region sind die rund 190'000 Jahre alten Lavatunnel, die zu den längsten und am besten erhaltenen Lavatunnelsystemen der Erde zählen. Wanderwege und Aussichtspunkte führen durch die charakteristische Landschaft des australischen Outbacks. Die abgelegene Lage ermöglicht intensive Naturerlebnisse und Begegnungen mit der heimischen Tierwelt. Gleichzeitig dient das Resort als idealer Ausgangspunkt für geführte Touren zu den Lavatunneln und weiteren Naturattraktionen der Region.
Angebot
Die Anlage ist auf einem weitläufigen Buschgelände angelegt und bietet verschiedene Unterkunftsformen, die den Charakter des Outbacks widerspiegeln. Zur Ausstattung gehören ein Restaurant, eine Bar, ein Pool sowie gemeinschaftliche Aufenthaltsbereiche. Besonders prägend sind die historischen Eisenbahnwaggons, die zu Gästezimmern umgebaut wurden. Ergänzt wird das Angebot durch Homesteads, Pioneer Huts, Swag-Zelte sowie Camping- und Caravanplätze. Das gastronomische Angebot umfasst unter anderem das Iron Pot Bistro, die Saloon Car Bar sowie das bekannte Bush Breakfast.
Zimmer
Discovery Resorts Undara bietet verschiedene Unterkunftskategorien. Die klimatisierten Pioneer Huts verfügen über WIFI, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher sowie eine Veranda. Die Homestead Zimmer bieten eine ähnliche Ausstattung mit zusätzlichem Platz. Besonders charakteristisch sind die restaurierten Eisenbahnwaggons mit klimatisierten Zimmern und gedeckten Aussenbereichen. Für Reisende mit Fokus auf ein naturnahes Erlebnis stehen Swag-Zelte sowie Camping- und Caravanplätze zur Verfügung. Je nach Kategorie unterscheidet sich die Ausstattung.
ab CHF 140.– / pro Person
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