Das Discovery Resorts Undara befindet sich in einer abgelegenen Region im Tropical North Queensland direkt am Undara Volcanic Nationalpark. Die Unterkunft liegt entlang des Savannah Way und ist von Savannenlandschaften, Eukalyptuswäldern und vulkanischen Formationen umgeben. Mittelpunkt der Region sind die rund 190'000 Jahre alten Lavatunnel, die zu den längsten und am besten erhaltenen Lavatunnelsystemen der Erde zählen. Wanderwege und Aussichtspunkte führen durch die charakteristische Landschaft des australischen Outbacks. Die abgelegene Lage ermöglicht intensive Naturerlebnisse und Begegnungen mit der heimischen Tierwelt. Gleichzeitig dient das Resort als idealer Ausgangspunkt für geführte Touren zu den Lavatunneln und weiteren Naturattraktionen der Region.