Kingfisher Bay Resort
Fraser Island
Beschreibung
Einleitung
Mit idyllischen weissen Stränden, endlosem Sonnenschein, Weltnaturerbe-Wildnis zum Erkunden und spektakulären Sonnenuntergängen über der Bucht ist dies der perfekte Ort, um auf der Insel zu entspannen. Wachen Sie im Paradies mit dem Gesang der Vögel auf, geniessen Sie die Landschaft von Ihrer privaten Terrasse aus oder spazieren Sie zum Strand, die Natur liegt direkt vor Ihrer Haustüre. Hier können Sie so viel oder so wenig tun, wie Sie möchten......
Lage
Das Kingfisher Bay Resort liegt auf K'gari (Fraser Island), der grössten Sandinsel der Welt. Die Insel liegt nur fünf Seemeilen von River Heads entfernt und ist mit der Fähre von River Heads aus leicht zu erreichen. Mietwagen dürfen nicht auf die Insel gebracht werden und müssen auf dem Parkplatz bei der Anlegestelle in River Heads parkiert werden. River Heads liegt rund 290 Kilometer nördlich von Brisbane.
Angebot
Das grosszügige Resort bietet zwei Restaurants, ein Bistro, vier Bars, vier Pools, einen Whirlpool, mehrere Tennisplät-ze, einen Day Spa, einen Laden, kostenloses Wifi sowie eine Geländewagenmietstation. Es können Wanderungen in der Natur, Allrad-touren und diverse von Rangern geführte Ausflüge unternommen werden.
Zimmer
Das Resort bietet eine grosse Auswahl an Zimmerkategorien vom einfachen Standard Zimmer, über Villen mit bis zu drei Schlafzimmern bis hin zum Ferienhaus. Alle sind komfortabel eingerichtet, klimatisiert und verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten sowie einen Balkon. Die Bay View Zimmer bieten zusätzlich Sicht auf das Meer.
Tipp vom Spezialisten
Besuchen Sie nach Einbruch der Dunkelheit das neue Licht- und Tonspektakel «Illumina». Die aussergewöhnliche Lichtshow «Return to Sky» nutzt die einheimische Umgebung als künstlerische Plattform, um die Geschichte der Insel von Entdeckung, Regeneration und Wachstum zu erzählen.
Die Insel ist der ideale Ort, um Wale und vor allem Dingos zu beobachten. Die Walsaison beginnt im August und dauert bis ungefähr September/Oktober.
Die Insel ist der ideale Ort, um Wale und vor allem Dingos zu beobachten. Die Walsaison beginnt im August und dauert bis ungefähr September/Oktober.
ab CHF 80.– / pro Person
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