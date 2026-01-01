Beschreibung

Einleitung Mit idyllischen weissen Stränden, endlosem Sonnenschein, Weltnaturerbe-Wildnis zum Erkunden und spektakulären Sonnenuntergängen über der Bucht ist dies der perfekte Ort, um auf der Insel zu entspannen. Wachen Sie im Paradies mit dem Gesang der Vögel auf, geniessen Sie die Landschaft von Ihrer privaten Terrasse aus oder spazieren Sie zum Strand, die Natur liegt direkt vor Ihrer Haustüre. Hier können Sie so viel oder so wenig tun, wie Sie möchten......

Lage Das Kingfisher Bay Resort liegt auf K'gari (Fraser Island), der grössten Sandinsel der Welt. Die Insel liegt nur fünf Seemeilen von River Heads entfernt und ist mit der Fähre von River Heads aus leicht zu erreichen. Mietwagen dürfen nicht auf die Insel gebracht werden und müssen auf dem Parkplatz bei der Anlegestelle in River Heads parkiert werden. River Heads liegt rund 290 Kilometer nördlich von Brisbane.

Angebot Das grosszügige Resort bietet zwei Restaurants, ein Bistro, vier Bars, vier Pools, einen Whirlpool, mehrere Tennisplät-ze, einen Day Spa, einen Laden, kostenloses Wifi sowie eine Geländewagenmietstation. Es können Wanderungen in der Natur, Allrad-touren und diverse von Rangern geführte Ausflüge unternommen werden.

Zimmer Das Resort bietet eine grosse Auswahl an Zimmerkategorien vom einfachen Standard Zimmer, über Villen mit bis zu drei Schlafzimmern bis hin zum Ferienhaus. Alle sind komfortabel eingerichtet, klimatisiert und verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten sowie einen Balkon. Die Bay View Zimmer bieten zusätzlich Sicht auf das Meer.