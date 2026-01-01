Beschreibung

Einleitung Das Hotel bietet Ak­ti­vitäten wie Schnorcheln im türkisfarbenen Wasser, Wandern durch den Dschungel, Insel-Hopping, etc. an. Entspannung finden Sie am schönen Strand, sei es beim Schwim­men im Meer oder während einer Massage.

Lage Am schönsten Strand von Perhentian Kecil gelegen. Lokale Restaurants und Bars befinden sich in unmittelbarer Nähe. Der Transfer zum Flughafen Kota Bharu dauert ca. 2 Stunden, zum Flughafen Kuala Terengganu knapp 3 Stunden.

Angebot Der italienische Chef des «World Café» serviert exzellente italienische Gerichte, wunderbare Meeresfrüchte- und Fischkreationen sowie köstliche asiatische und internationale Favoriten. Abends erwartet Sie die Cocktailstunde.