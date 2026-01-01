BuBu Villa
Perhentian
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel bietet Aktivitäten wie Schnorcheln im türkisfarbenen Wasser, Wandern durch den Dschungel, Insel-Hopping, etc. an. Entspannung finden Sie am schönen Strand, sei es beim Schwimmen im Meer oder während einer Massage.
Lage
Am schönsten Strand von Perhentian Kecil gelegen. Lokale Restaurants und Bars befinden sich in unmittelbarer Nähe. Der Transfer zum Flughafen Kota Bharu dauert ca. 2 Stunden, zum Flughafen Kuala Terengganu knapp 3 Stunden.
Angebot
Der italienische Chef des «World Café» serviert exzellente italienische Gerichte, wunderbare Meeresfrüchte- und Fischkreationen sowie köstliche asiatische und internationale Favoriten. Abends erwartet Sie die Cocktailstunde.
Zimmer
Die 18 mit Palmenblättern gedeckten, einfachen Villen verkörpern das Inselfeeling perfekt. Sie sind liebevoll eingerichtet und dank dem loftartigen Stil mit hohen Decken fühlt man sich sehr wohl. Sie verfügen über Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Badezimmer mit Dusche.
Garden Villa (10): 56 m², mit privatem Garten.
Beach Family Villa (6): diese mit 84 m² sehr geräumigen Villen verfügen über ein zweites Schlafzimmer und sind direkt am Strand.
Pool Villa (2): 56 m² grosse Villen mit eigenem Pool im privaten Garten.
Garden Villa (10): 56 m², mit privatem Garten.
Beach Family Villa (6): diese mit 84 m² sehr geräumigen Villen verfügen über ein zweites Schlafzimmer und sind direkt am Strand.
Pool Villa (2): 56 m² grosse Villen mit eigenem Pool im privaten Garten.
ab CHF 205.– / pro Person
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