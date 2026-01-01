Perhentian Marriott Resort & Spa
Perhentian
Beschreibung
Einleitung
Drei grosszügige Swimmingpools mit traumhaftem Meerblick, ein gut ausgestattetes Fitnesscenter, ein Yogadeck sowie das «Qi Forest Spa & Wellness» mit wohltuenden Massagen und Schönheitsbehandlungen. Kids- und Teensclub. Die Umgebung ist ideal zum Schnorcheln, Tauchen (eigenes PADI Tauchcenter) und Kajakfahren, der nahe gelegene Pulau Perhentian Marine Park zählt zu den schönsten Tauchgebieten Malaysias. Geführte Wanderungen durch den Dschungel oder Bootsausflüge zu abgelegenen Stränden runden das Freizeitangebot ab.
Lage
Das Resort liegt leicht erhöht, an einem ruhigen Strand auf der Insel Perhentian Kecil, der kleineren der beiden Hauptinseln der Perhentians. Es gibt nur wenige lokalen Restaurants in unmittelbarer Nähe. Vom Flughafen Kota Bharu aus gelangt man in einer Fahrstunde nach Kuala Besut und von dort in 45 Bootsminuten zum Resort. Die Anreise ist auch über den Flughafen Kuala Terengganu möglich, mit einer rund 2-stündigen Autofahrt nach Kuala Besut und anschliessender Bootsfahrt von etwa 45 Minuten zum Resort.
Angebot
Beginnen Sie den Tag im «Dapur» mit einem lebhaften Frühstücksbuffet aus morgendlichen Klassikern und regionalen Besonderheiten. Am Abend erwartet Sie ein abwechslungsreiches Buffet mit frischem Fisch, internationalen Gerichten und malaysischen Köstlichkeiten. Für Liebhaber von Meeresfrüchten ist das «Sekoci» der ideale Ort, um gegrillte Spezialitäten und erlesene Weine in stilvollem Ambiente zu geniessen. Der «Greatroom» verwöhnt Sie mit internationalen Snacks, kreativen Cocktails und traumhaftem Meerblick.
Zimmer
Das Resort verfügt über 217 Zimmer, Suiten und Villen, alle in modernem, naturinspiriertem Design mit viel Holz, sanften Farben und hochwertigen Materialien. Sie sind mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn sowie Terrasse oder Balkon ausgestattet. Grosszügiges Badezimmer mit Regendusche und freistehender Badewanne.
Deluxe (70): 42 m² gross, mit Blick in die tropischen Bäume.
Deluxe Partial Sea View (78): gleiche Grösse und Ausstattung, jedoch mit seitlichem Meerblick.
Deluxe Sunset (30): ebenfalls 42 m² gross, mit herrlichem Blick über die Bäume und das Meer.
Deluxe Sea View (22): gleiche Grösse und Ausstattung, mit direktem Blick auf das türkisfarbene Meer.
Sanctuary Villa (8): 91 m² grosse Villa mit separatem Wohnzimmer und grosszügigem Balkon mit herrlichem Blick zum Meer.
Pool Villa (6): diese 80 m² grosse Villa bietet sehr viel Privatsphäre. Mit grosser Terrasse und privatem Pool.
Deluxe (70): 42 m² gross, mit Blick in die tropischen Bäume.
Deluxe Partial Sea View (78): gleiche Grösse und Ausstattung, jedoch mit seitlichem Meerblick.
Deluxe Sunset (30): ebenfalls 42 m² gross, mit herrlichem Blick über die Bäume und das Meer.
Deluxe Sea View (22): gleiche Grösse und Ausstattung, mit direktem Blick auf das türkisfarbene Meer.
Sanctuary Villa (8): 91 m² grosse Villa mit separatem Wohnzimmer und grosszügigem Balkon mit herrlichem Blick zum Meer.
Pool Villa (6): diese 80 m² grosse Villa bietet sehr viel Privatsphäre. Mit grosser Terrasse und privatem Pool.
ab CHF 84.– / pro Person
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