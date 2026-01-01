Beschreibung

Einleitung Drei grosszügige Swimmingpools mit traumhaftem Meerblick, ein gut ausgestattetes Fitnesscenter, ein Yogadeck sowie das «Qi Forest Spa & Wellness» mit wohltuenden Massagen und Schönheitsbehandlungen. Kids- und Teensclub. Die Umgebung ist ideal zum Schnorcheln, Tauchen (eigenes PADI Tauchcenter) und Kajakfahren, der nahe gelegene Pulau Perhentian Marine Park zählt zu den schönsten Tauchgebieten Malaysias. Geführte Wanderungen durch den Dschungel oder Bootsausflüge zu abgelegenen Stränden runden das Freizeitangebot ab.

Lage Das Resort liegt leicht erhöht, an einem ruhigen Strand auf der Insel Perhentian Kecil, der kleineren der beiden Hauptinseln der Perhentians. Es gibt nur wenige lokalen Re­­stau­rants in un­­mit­­telbarer Nähe. Vom Flughafen Kota Bharu aus gelangt man in einer Fahrstunde nach Kuala Besut und von dort in 45 Bootsminuten zum Resort. Die Anreise ist auch über den Flughafen Kuala Terengganu möglich, mit einer rund 2-stündigen Autofahrt nach Kuala Besut und anschliessender Bootsfahrt von etwa 45 Minuten zum Resort.

Angebot Beginnen Sie den Tag im «Dapur» mit einem lebhaften Frühstücksbuffet aus morgendlichen Klassikern und regionalen Besonderheiten. Am Abend erwartet Sie ein abwechslungsreiches Buffet mit frischem Fisch, internationalen Gerichten und malaysischen Köstlichkeiten. Für Liebhaber von Meeresfrüchten ist das «Sekoci» der ideale Ort, um gegrillte Spezialitäten und erlesene Weine in stilvollem Ambiente zu geniessen. Der «Greatroom» verwöhnt Sie mit internationalen Snacks, kreativen Cocktails und traumhaftem Meerblick.