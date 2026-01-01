The Boathouse Pulau Tioman
Tioman
Beschreibung
Einleitung
Der grosszügige Swimmingpool direkt am Strand mit Liegen und Sonnenschirmen lädt zum Entspannen und Verweilen ein. Oder Sie unternehmen einen Spaziergang entlang der malerischen Sandbucht und geniessen den traumhaften Blick über das Meer. Ein Gym, ein Games Room mit traditionellen Kampung-Spielen und weiteren Brett- und Tischspielen sowie ein PADI Tauchcenter runden das Angebot ab. Das Resort ist der ideale Ausgangspunkt, um die ursprüngliche Natur der Insel zu entdecken.
Direkt vor der Küste laden farbenfrohe Korallenriffe zum Schnorcheln und Tauchen ein, während Bootsausflüge bei Sonnenuntergang jedes Romantikerherz höher schlagen lässt. Wer die Insel zu Fuss erkunden möchte, begibt sich auf geführte Wanderungen durch den tropischen Regenwald und entdeckt dabei die reiche Flora und Fauna Tiomans. Ergänzt wird das Erlebnis durch authentische Einblicke in die lokale Kultur, etwa bei Kochkursen oder traditionellen Spielen.
Lage
In einer geschützten Bucht im Südwesten der Insel Tioman gelegen. Es gibt keine lokalen Restaurants in der Nähe. Zum Genting Jetty auf Tioman sind es 20 Fahrminuten mit dem hoteleigenen Speedboot und weitere 2 Bootsstunden mit der Fähre bis zum Hafen von Mersing an der Ostküste Malaysias.
Angebot
Im «Attap Seed» geniessen die Gäste lokale malaysische Spezialitäten sowie internationale Klassiker, zubereitet mit saisonalen und oft regional bezogenen Zutaten. Erfrischende Cocktails und klassische Bar-Snacks werden an der Beach Bar serviert.
Zimmer
Die 31 individuell gestalteten Bungalows im traditionellen malaiischen Stil wurden aus nachhaltig gewonnenem Holz gebaut und verfügen über Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee- /Teekocher, Safe, Föhn, Balkon oder Veranda sowie geräumige Badezimmer mit Regendusche, teilweise mit Badewanne.
Deluxe Bungalow (18): 49 m² grosse, doppelstöckige Bungalows mit Gartensicht.
Beachfront Bungalow (7): 49 m² grosse, einstöckige Bungalows mit Meerblick und direktem Zugang zum Strand.
Deluxe Bungalow (18): 49 m² grosse, doppelstöckige Bungalows mit Gartensicht.
Beachfront Bungalow (7): 49 m² grosse, einstöckige Bungalows mit Meerblick und direktem Zugang zum Strand.
ab CHF 135.– / pro Person
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