Der grosszügige Swimmingpool direkt am Strand mit Liegen und Sonnenschirmen lädt zum Entspannen und Verweilen ein. Oder Sie unternehmen einen Spaziergang entlang der malerischen Sandbucht und geniessen den traumhaften Blick über das Meer. Ein Gym, ein Games Room mit traditionellen Kampung-Spielen und weiteren Brett- und Tischspielen sowie ein PADI Tauchcenter runden das Angebot ab. Das Resort ist der ideale Ausgangspunkt, um die ursprüngliche Natur der Insel zu entdecken.

Direkt vor der Küste laden farbenfrohe Korallenriffe zum Schnorcheln und Tauchen ein, während Bootsausflüge bei Sonnenuntergang jedes Romantikerherz höher schlagen lässt. Wer die Insel zu Fuss erkunden möchte, begibt sich auf geführte Wanderungen durch den tropischen Regenwald und entdeckt dabei die reiche Flora und Fauna Tiomans. Ergänzt wird das Erlebnis durch authentische Einblicke in die lokale Kultur, etwa bei Kochkursen oder traditionellen Spielen.