Japamala Resort
Tioman
Beschreibung
Einleitung
Das kristallklare Meer lädt zum Schwimmen und Schnorcheln ein. Schöner Spa, zwei kleine Swimmingpools. In der Umgebung gibt es fantastische Tauchplätze, die man auf Tagestouren mit den Tauchschulen der Insel besuchen kann.
Lage
Abgelegen im Südwesten der Insel Tioman an traumhafter Hanglage über einer kleinen Bucht gelegen. Es gibt keine lokalen Restaurants in der Nähe. Zum Genting Jetty auf Tioman sind es 15 Fahrminuten mit dem Speedboot und weitere 2 Bootsstunden mit der Fähre bis zum Hafen von Mersing auf dem Festland.
Angebot
3 Restaurants mit internationaler, asiatischer und italienischer Küche.
Zimmer
Die 16 freistehenden Chalets und Villen mit Terrassen sind sehr hübsch und komfortabel eingerichtet und verteilen sich grosszügig inmitten des Urwaldes. Sie sind durch hölzerne Plankenwege miteinander verbunden und unterscheiden sich vor allem durch ihre Lage. Die Sarang Villen sind grösser und haben ein Plunge Pool auf der Terrasse.
ab CHF 124.– / pro Person
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