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Japamala Resort

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Tioman

Im Japamala Resort lässt es sich in wunderschöner Natur und mit viel Privatsphäre so richtig gediegen entspannen. Sandflöhe können unregelmässig auftreten, wobei nicht alle Leute davon betroffen werden. Badeschuhe empfohlen.

Beschreibung

Einleitung
Das kristallklare Meer lädt zum Schwim­men und Schnor­ch­eln ein. Schöner Spa, zwei kleine Swim­ming­pools. In der Um­ge­bung gibt es fantastische Tauch­plätze, die man auf Tagestouren mit den Tauch­schulen der Insel besuchen kann.
Lage
Abgelegen im Südwesten der Insel Tioman an traumhafter Hanglage über einer kleinen Bucht gelegen. Es gibt keine lokalen Res­tau­­rants in der Nähe. Zum Genting Jetty auf Tioman sind es 15 Fahrminuten mit dem Speedboot und weitere 2 Bootsstunden mit der Fähre bis zum Hafen von Mersing auf dem Festland.
Angebot
3 Restaurants mit internationaler, asiatischer und italienischer Küche.
Zimmer
Die 16 freistehenden Cha­­lets und Vil­len mit Terrassen sind sehr hübsch und komfortabel eingerichtet und ver­teilen sich grosszügig inmitten des Ur­waldes. Sie sind durch hölzerne Planken­wege miteinander verbunden und unterscheiden sich vor allem durch ihre Lage. Die Sarang Villen sind grösser und haben ein Plunge Pool auf der Terrasse.
ab CHF 124.– / pro Person

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