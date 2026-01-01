Beschreibung

Einleitung Das kristallklare Meer lädt zum Schwim­men und Schnor­ch­eln ein. Schöner Spa, zwei kleine Swim­ming­pools. In der Um­ge­bung gibt es fantastische Tauch­plätze, die man auf Tagestouren mit den Tauch­schulen der Insel besuchen kann.

Lage Abgelegen im Südwesten der Insel Tioman an traumhafter Hanglage über einer kleinen Bucht gelegen. Es gibt keine lokalen Res­tau­­rants in der Nähe. Zum Genting Jetty auf Tioman sind es 15 Fahrminuten mit dem Speedboot und weitere 2 Bootsstunden mit der Fähre bis zum Hafen von Mersing auf dem Festland.

Angebot 3 Restaurants mit internationaler, asiatischer und italienischer Küche.