Mekong & Laos Rundreisen vom Spezialisten
Auf Flussfahrten und Rundreisen das Land entdecken
Leserreise mit Somedia - Sanftes Laos & der mächtige Mekong
ab CHF 7290.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
16 Tage / 15 Nächte
Auf dem Mekong nach Chiang Mai
ab CHF 1620.– / pro Person
ab Luang Prabang bis Chiang Mai
Highlights: Eindrückliche Kuang Si Wasserfälle, Charmante Stadt Luang Prabang, Faszinierende Pak Ou Höhlen, Lokale...
6 Tage / 5 Nächte
Faszinierendes Nordlaos
ab CHF 1330.– / pro Person
ab/bis Luang Prabang
Highlights: Bekannte Pak Ou Höhlen, Idyllische Bootsfahrt auf dem Mekong, Eindrückliche Begegnung mit Elefanten,...
5 Tage / 4 Nächte
Höhepunkte Laos'
ab CHF 1620.– / pro Person
ab Luang Prabang bis Pakse
Highlights: Königliche Altstadt Luang Prabang, Bootsfahrt auf dem Mekong, Mystische Pak Ou Höhlen, Karstlandschaften...
8 Tage / 7 Nächte
Laos - Yunnan: Auf Schienen durch zwei Welten
ab CHF 2200.– / pro Person
ab Luang Prabang bis Kunming (China)
Highlights: Schnellzug der Laos–China Railway, Hübsches Öko-Resort am Fluss, Dschungelwanderung & Wasserfall,...
8 Tage / 7 Nächte
Laos im Rhythmus des Mekong (flussabwärts)
ab CHF 1190.– / pro Person
ab Huay Xai bis Luang Prabang
Highlights:
4 Tage / 3 Nächte
Laos im Rhythmus des Mekong (flussaufwärts)
ab CHF 1190.– / pro Person
ab Luang Prabang bis Huay Xai
Highlights: Landausflüge in Deutsch, Pak Ou Höhlen entdecken, Besuch eines lokalen Dorfes, Beeindruckende...
4 Tage / 3 Nächte
Laos Intensiv
ab CHF 2090.– / pro Person
ab Vientiane bis Luang Prabang
Highlights: Vientiane im Tuk Tuk entdecken, Karstlandschaften um Vang Vieng, Fahrt im Hochgeschwindigkeitszug,...
10 Tage / 9 Nächte
Laos Kompakt von Luang Prabang nach Vientiane
ab CHF 590.– / pro Person
ab Luang Prabang bis Vientiane
Highlights: Fahrt im Hochgeschwindigkeitszug, Idyllisches Hotel direkt am Fluss, Fakultative Fahrt im...
3 Tage / 2 Nächte
Laos Kompakt von Vientiane nach Luang Prabang
ab CHF 590.– / pro Person
ab Vientiane bis Luang Prabang
Highlights:
3 Tage / 2 Nächte
Liebliches Südlaos
ab CHF 990.– / pro Person
ab/bis Pakse
Highlights: Unterhaltsame Roller-Tour in Pakse, Fruchtbares Bolaven Plateau, Besuch einer Kaffee-Kooperative,...
6 Tage / 5 Nächte
Luang Prabang aktiv erleben
ab CHF 1250.– / pro Person
ab/bis Luang Prabang
Highlights: Velotour durch Luang Prabang, Einen Tag Reisbauer sein, Am Kuang Si Wasserfall baden, Nachhaltiges...
6 Tage / 5 Nächte
Mekong Magie mit der «Bohème»
ab CHF 2850.– / pro Person
ab Vientiane bis Luang Prabang
Highlights:
6 Tage / 5 Nächte
Naturschönheiten Nordlaos'
ab CHF 1370.– / pro Person
ab/bis Luang Prabang
Highlights: Karstlandschaften um Nong Khiaw, Idyllische Wanderung auf dem Land, Traumhafte Flusslandschaften,...
7 Tage / 6 Nächte
Naturschönheiten Nordlaos' inkl. Trekking
ab CHF 2350.– / pro Person
ab/bis Luang Prabang
Highlights: «100 Wasserfälle», Bootsfahrt nach Muang Khua – der Nam Ou, Auf einer Sandbank ein leckeres...
10 Tage / 9 Nächte
Überland von Laos nach Vietnam
ab CHF 2190.– / pro Person
ab Luang Prabang bis Hanoi
Highlights:
8 Tage / 7 Nächte
Südostasien erleben und an einer Flussfahrt teilnehmen
Geräuschlos am Ufer des Mekongs geht es mit unseren Mekong Flussfahrten entlang. Auf Sie warten kulturelle Highlights und eine Vielzahl an Ausflugsmöglichkeiten. Einen Besuch der Nachbarländer sollten Sie ebenfalls einplanen. Ob China, Thailand oder Vietnam, zu entdecken und besichtigen gibt es jede Menge. Entspannen Sie Körper und Geist mit unseren Traumreisen. Sehr gerne stehen Ihnen unsere Spezialisten für weitere Auskünfte zur Verfügung.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen