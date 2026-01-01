Laos im Rhythmus des Mekong (flussaufwärts) ab Luang Prabang

1 . Tag Luang Prabang - Pak Ou (M, A) Morgens beginnt Ihr Abenteuer an Bord Ihres komfortablen laotischen Kreuzfahrtschiffes «Mekong Sun» das Sie auf ein unvergessliches Flussabenteuer mitnimmt. Machen Sie es sich in Ihrer gemütlich ausgestatteten Kabine bequem und bereiten Sie sich auf die bevorstehende viertägige Reise vor. Ihre Kreuzfahrt führt Sie flussaufwärts, um die legendären Pak Ou Höhlen zu erkunden, die von Tausenden kleinen Buddha Statuen bewohnt werden, die im Laufe der Jahrhunderte von Pilgern liebevoll platziert wurden. Von diesem heiligen Ort aus haben Sie die Möglichkeit, eine Dschungelwanderung zu unternehmen, die Sie zum lokalen Dorf Ban Muang Keo führt. Wenn Sie es lieber gemütlicher angehen lassen möchten, bringt Sie eine kurze Bootsfahrt ins Dorf. Dort können Sie die uralte Tradition der Destillation von «Lao-Lao», dem Reiswhiskey von Laos, miterleben. Miss Somechan Khonpachith hat diese Kunst perfektioniert. Sie wird nicht nur die Geheimnisse dieser alten Technik offenbaren, sondern Sie auch auf eine Kostprobe einladen. Am Nachmittag setzt Ihr Schiff seine Fahrt flussaufwärts in Richtung Provinz Oudomxay fort und passiert dabei die Baustelle des Pak Ou-Damms.

2 . Tag Mekong (F, M, A) Während Sie weiter flussaufwärts fahren, nimmt der Verkehr auf dem Fluss ab, und Sie können die fantastischen Landschaften in aller Ruhe geniessen. Entspannen Sie sich in Ihrer gemütlichen Kabine, in der einladenden Lounge oder auf dem Deck, während sich die Natur um Sie herum ständig verändert: Hügel, bedeckt mit tropischer Vegetation, beeindruckende Felsformationen entlang der Ufer und abwechselnd eine Vielzahl von reissenden Strömungen und sanften Rinnsalen. Die Kraft des mächtigen Mekong verleiht Ihrer Kreuzfahrt den Charakter einer echten Expedition. Der Abend bietet einen echten Höhepunkt: Das berühmte Mekong River Cruises BBQ-Dinner unter dem Sternenhimmel. Ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis an den Ufern des Mekong.

3 . Tag Mekong (F, M, A) Entspannen Sie sich heute an Deck und geniessen Sie die vorüberziehenden Landschaften vom Komfort der «Mekong Sun» aus – üppige Dschungel, steile Klippen und ruhige Flussufer. Bald erreichen Sie ein charmantes laotisches Dorf, das Sie während eines Landgangs erkunden. Zurück an Bord erwartet Sie ein köstliches Mittagessen. Nach weiterer Fahrt durch wunderschöne Landschaften, wird Ihnen ein schmackhaftes Abendessen serviert.

4 . Tag Pak Tha - Huay Xai (F) Während des Frühstücks können Sie die letzten Momente Ihrer Flusskreuzfahrt geniessen, während Sie auf die thailändisch-laotische Grenze zusteuern. Nach kurzer Zeit erreichen Sie die geschäftige Grenzstadt Huay Xai, die für ihren regen Handel in der Provinz Bokeo bekannt ist, wobei «Bokeo» Saphir bedeutet – ein Hinweis auf das Edelstein-Erbe der Region. Erkunden Sie den Markt und besuchen Sie den Tempel, der einen atemberaubenden Blick auf den Mekong bietet. Am frühen Nachmittag endet Ihr unvergessliches Flusskreuzfahrterlebnis mit einem Transfer zur thailändisch-laotischen Freundschaftsbrücke oder zu Ihrem Hotel in Huay Xai.