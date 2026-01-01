Laos im Rhythmus des Mekong (flussabwärts) ab Huay Xai

Am frühen Nachmittag werden Sie in Chiang Khong abgeholt. Gemeinsam überqueren wir die Grenze nach Laos und erreichen die charmante Grenzstadt Huay Xai. Kurz darauf heisst es: Willkommen an Bord der «Mekong Sun». Das komfortable Flusskreuzfahrtschiff wird in den kommenden Tagen Ihr Zuhause sein. Richten Sie sich in Ihrer gemütlichen Kabine ein und geniessen Sie erste Ausblicke auf den mächtigen Mekong. Am Abend heisst Sie die herzliche Crew mit einem köstlichen Abendessen an Bord willkommen.

Am Morgen besuchen Sie ein Bergdorf in der Region Pak Tha. Hier begegnen Sie den Bewohnern und gewinnen einen seltenen Einblick in ihre einfache, traditionsverbundene Lebensweise – fernab des modernen Alltags. Zurück an Bord erwartet Sie ein schmackhaftes Mittagessen, während das Schiff weiter gemächlich den Mekong hinuntergleitet. Der Nachmittag gehört der Entspannung: Lehnen Sie sich zurück, lassen Sie die vorbeiziehende Flusslandschaft auf sich wirken – dichter Dschungel, schroffe Felsen und stille Ufer prägen das Bild. Am Abend erwartet Sie ein köstliches Abendessen.

Sie setzen Ihre Fahrt flussabwärts fort, begleitet von wunderschönen Szenerien, die an Ihnen vorbeiziehen. Entspannen Sie auf dem komfortablen Aussendeck oder gönnen Sie sich eine wohltuende Massage an Bord. Der heutige Landgang führt Sie in ein abgelegenes Dorf, wo Sie einen weiteren Einblick in das traditionelle Leben entlang des Mekong erhalten. Der Abend bietet einen echten Höhepunkt: Das berühmte Mekong River Cruises BBQ-Dinner unter dem Sternenhimmel. Ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis an den Ufern des Mekong.

Pak Ou - Luang Prabang (F, M)

Nach dem Frühstück erreichen Sie die legendären Pak Ou Höhlen, die von Tausenden kleinen Buddha Statuen bewohnt werden, die im Laufe der Jahrhunderte von Pilgern liebevoll platziert wurden. Von diesem heiligen Ort aus haben Sie die Möglichkeit, eine Dschungelwanderung zu unternehmen, die Sie zum lokalen Dorf Ban Muang Keo führt. Wenn Sie es lieber gemütlicher angehen lassen möchten, bringt Sie eine kurze Bootsfahrt ins Dorf.

Dort können Sie die uralte Tradition der Destillation von «Lao-Lao», dem Reiswhiskey von Laos, miterleben. Miss Somechan Khonpachith hat diese Kunst perfektioniert. Sie wird nicht nur die Geheimnisse dieser alten Technik offenbaren, sondern Sie auch auf eine Kostprobe einladen. Zurück an Bord wird Ihnen ein köstliches Mittagessen serviert, während die «Mekong Sun» ihre Reise in Richtung Luang Prabang fortsetzt, wo Ihr unvergessliches Flusskreuzfahrterlebnis endet.