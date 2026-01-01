Überland von Laos nach Vietnam ab Luang Prabang

1 . Tag Luang Prabang - Oudomxay Am Morgen erfolgt der Transfer zum Bahnhof von Luang Prabang, wo Ihre Überlandreise nach Vietnam beginnt. Nach knapp einer Stunde erreichen Sie Oudomxay, wo Sie Ihre lokale Reiseleitung empfängt und zu einem charmanten Öko-Resort begleitet. Das Resort liegt idyllisch in einem geschützten Regenwaldgebiet und bietet stilvolle Unterkünfte, die sich harmonisch in die Natur einfügen. Grossen Wert legt es zudem auf Nachhaltigkeit und den kulturellen Austausch mit der lokalen Bevölkerung.

2 . Tag Oudomxay (F, M, A) Heute Morgen unternehmen Sie eine Dschungelwanderung zum Nam Kat Wasserfall. Unterwegs entdecken Sie die faszinierende Flora und Fauna des geschützten Regenwaldes. Ein Höhepunkt ist der Canopy Walk, bei dem Sie über netzgesicherte Hängebrücken durch üppige Vegetation und über Flüsse schreiten. Wer nicht schwindelfrei ist, kann auch die Pfade am Boden nutzen. Nach der Wanderung kehren Sie ins Resort zurück und können am schönen Swimmingpool entspannen oder mit dem Velo eine schöne Tour in der Umgebung unternehmen. Am späten Nachmittag sind Sie in einem nahegelegenen Khmu-Dorf zu Gast und erhalten einen spannenden Einblick in die Zubereitung typischer Gerichte. Unter professioneller Anleitung dürfen Sie selbst mitkochen und am Ende das gemeinsam zubereitete Abendessen geniessen.

3 . Tag Oudomxay - Nong Khiaw (F, M) Auf dem rund vierstündigen Weg nach Nong Khiaw besuchen Sie ein Dorf, das für seine traditionelle Baumwollweberei bekannt ist - ein Handwerk, das seit fast 300 Jahren von Generation zu Generation weitergegeben wird. Das Dorf gehört zur Tai Lue, einer ethnischen Gruppe, die im 18. Jahrhundert aus der Yunnan Provinz nach Laos migrierte. Am Nachmittag erreichen Sie Nong Khiaw, ein malerisches Dorf am idyllischen Nam Ou Fluss, eingerahmt von majestätischen Karstbergen. In der Umgebung besichtigen Sie Höhlen in den eindrucksvollen Kalksteinfelsen, die während des Indochinakrieges Dutzenden von Menschen, die ihre Häuser verloren hatten, Schutz und Zuflucht boten. Noch heute lassen sich Spuren dieser bewegten Vergangenheit erkennen und vermitteln einen eindrücklichen Einblick in das Leben jener Zeit.

4 . Tag Nong Khiaw - Muang Khua - Dien Bien Phu (Vietnam) (F, M) Heute ist der Weg das Ziel: Am Morgen brechen Sie auf und starten Ihre Bootsfahrt flussaufwärts auf dem Nam Ou, einem der wichtigsten Flüsse in Laos. Der erste Halt führt Sie in ein Dorf, das für seine jahrhundertealte Webkunst bekannt ist. Die imposanten Kalksteinberge, die sich majestätisch über das Dorf erheben, bieten eine eindrucksvolle Kulisse. Die Fahrt geht weiter durch eine der malerischsten Flusslandschaften Asiens: Sanfte Bögen des Nam Ou, gesäumt von bizarren Kalksteinfelsen und üppigen grünen Hängen, bieten atemberaubende Ausblicke. Da entlang des Flusses ein Wasserkraftwerk gebaut wurde, ist die Strecke nicht durchgehend befahrbar. Ein Tuk Tuk bringt Sie zur anderen Seite des Dammes, wo Sie in ein weiteres Boot umsteigen und die Reise fortsetzen. Der zweite, rund dreistündige, verkehrsreiche Abschnitt führt Sie zur laotisch-vietnamesischen Grenze bei Pang Hok und weiter nach Dien Bien Phu in Vietnam. Die Stadt ist vor allem durch die entscheidende Schlacht von 1954 bekannt, die das Ende der französischen Kolonialherrschaft in Indochina markierte.

5 . Tag Dien Bien Phu - Mu Cang Chai (F, M) Am Morgen besuchen Sie den Ort der historischen Schlacht von 1954, die das Ende der französischen Kolonialherrschaft in Vietnam markierte. Am A1-Hügel sind noch heute die alten Gräben, Bunker und Krater zu erkennen, die von den Ereignissen jener Zeit zeugen. Im Dien Bien Phu Siegmuseum erfahren Sie auf anschauliche Weise mehr über die Geschichte der Region.



Anschliessend starten Sie Ihre rund sechsstündige Weiterreise auf einer landschaftlich beeindruckenden Fahrt durch die Berge entlang der ikonischen Strasse 279, die Dien Bien Phu mit Halong verbindet und mit 937 km die drittlängste Strasse des Landes ist. Am späten Nachmittag erreichen Sie das luxuriöse Garrya Mu Cang Chai, eingebettet inmitten der berühmten Reisterrassen der Region. Nach einem Tag unterwegs können Sie nun in Ihrem komfortablen, geräumigen Zimmer entspannen und die friedliche Berglandschaft auf sich wirken lassen.

6 . Tag Mu Cang Chai (F, M) Auf dem Rücksitz eines Motorrads starten Sie heute Vormittag zu einer Entdeckungstour. Höhepunkt sind die berühmten runden Reisterrassen von Mu Cang Chai, die sich wie ein grünes Amphitheater über die Hügel schmiegen. Zwischen den Feldern haben Sie Gelegenheit, Fotos zu machen, spazieren zu gehen und die Aussicht auf diese wohl schönsten Reisterrassen Vietnams zu geniessen.



Anschliessend besuchen Sie ein Bergdorf und erfahren bei einer Hmong Familie mehr über die traditionelle Batik-Technik. Nach dem Mittagessen unternehmen Sie eine leichte, etwa zweistündige Wanderung durch ein idyllisches Seitental, das ebenfalls von Reisterrassen geprägt ist, bevor Sie zum Hotel zurückkehren.

7 . Tag Mu Cang Chai (F) Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung, entweder für eigene Erkundungen oder einfach, um das wunderschöne Resort zu geniessen.

8 . Tag Mu Cang Chai - Hanoi (F, M) Ihre Weiterreise führt Sie südwärts über den Khau Pha Pass. Nach knapp einer Stunde erreichen Sie ein Dorf der It Thai, von wo aus Sie zu einer stimmungsvollen Wanderung durch die umliegende Landschaft aufbrechen. Vorbei an idyllischen Reisfeldern verläuft der Weg zunächst über einen kurzen, aber steilen Anstieg, bevor die Wanderung auf ebenen Pfaden mit traumhaften Aussichten weitergeht. In einem lokalen Dorf geniessen Sie ein Mittagessen, bevor Sie Ihre rund fünfstündige Weiterreise in die Hauptstadt antreten. Ihre Rundreise endet mit dem Transfer zu Ihrem Hotel in Hanoi.