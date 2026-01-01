Luang Prabang aktiv erleben ab Luang Prabang

1 . Tag Luang Prabang Luang Prabang, die alte Königsstadt am Ufer des Mekong, empfängt Sie mit ihrem besonderen Flair, stillen Tempeln und kolonialem Charme. Nach Ihrer Ankunft und dem Transfer ins Hotel entdecken Sie die Stadt ganz nach Wunsch entweder gemütlich im Tuk Tuk oder aktiv mit dem Velo. Es erwarten Sie eindrucksvolle Tempel, ruhige Innenhöfe und erste Begegnungen mit dem gemächlichen Rhythmus der Stadt. Am Abend lohnt sich ein Bummel über den farbenfrohen Nachtmarkt als stimmungsvoller Ausklang Ihres ersten Tages in Luang Prabang.

2 . Tag Luang Prabang (F, M) Nach dem Frühstück schlüpfen Sie in eine ganz neue Rolle und werden selbst zum Reisbauer (mit anderen Teilnehmern). Auf einer traditionellen Reisfarm erleben Sie hautnah, wieviel Arbeit und welche einzelnen Schritte nötig sind, bis der Reis gekocht auf dem Teller liegt. Sie pflanzen selbst Setzlinge, pflügen mit dem Wasserbüffel durch das nasse Feld, helfen bei der Ernte und lernen weitere Verarbeitungsschritte kennen. Eine unterhaltsame und gleichzeitig augenöffnende Erfahrung, denn für rund die Hälfte der Weltbevölkerung ist Reis das wichtigste Grundnahrungsmittel. Nach diesem erlebnisreichen Vormittag fahren Sie durch die grüne Bergwelt weiter zu den beeindruckenden Kuang Si Wasserfällen. In leuchtendem Türkis stürzt das Wasser über kalkhaltige Terrassen und sammelt sich in natürlichen Becken, die zum Baden einladen. Bevor Sie nach Luang Prabang zurückkehren, besuchen Sie eine Auffangstation für Bären.

3 . Tag Luang Prabang - Nam Khan Tal - Luang Prabang (F, M) Fahrt ins Nam Khan Tal (mit anderen Teilnehmern), eine beeindruckende Berglandschaft, durch die sich der Nam Khan Fluss malerisch seinen Weg bahnt. Im «MandaLao Elephant Conservation» Camp, dessen Mission das Wohlergehen der Elefanten und nachhaltiger Tourismus im Umgang mit diesen sanften Riesen ist, verbringen Sie einen erlebnisreichen Tag. Nach einer ausführlichen Einführung in das Verhalten und die Kommunikation der Elefanten begegnen Sie den Dickhäutern und beobachten sie bei ihrem täglichen Flussbad. Bei einem Spaziergang durch den Dschungel begleiten Sie zwei Elefanten und lernen, auf eindrucksvolle Weise mit diesen liebenswürdigen Tieren zu kommunizieren – ein unvergesslicher Moment. Nach einem Picknick im Dschungel besuchen Sie einen Wasserfall, an dem Sie sich erfrischen können. Auf dem Rückweg bringen Sie die Elefanten zurück zu ihrem Lager. Übernachtung im «The Namkhan», einer hübschen und naturnahen Unterkunft direkt am Fluss.

4 . Tag Luang Prabang (F, M) Auf einer geführten Tour durch die üppigen Gärten und Gewächshäuser des Resorts erleben Sie hautnah, wie nachhaltige Landwirtschaft hier praktiziert wird und damit einen wertvollen Beitrag zur Förderung umweltfreundlicher Methoden in der Region leistet. Danach wird es kreativ: In einem Bambusflecht-Workshop gestalten Sie Ihr eigenes, einzigartiges Souvenir – ein echtes Stück laotischer Handwerkskunst zum Mitnehmen. Schmackhaftes Mittagessen im hoteleigenen Restaurant «Roots». Der Nachmittag steht ganz in Ihrem Zeichen. Geniessen Sie ein erfrischendes Bad im Pool, entspannen Sie im Spa mit wohltuenden Behandlungen oder vergnügen Sie sich am Flussstrand. Wer möchte, kann aktiv werden und die Umgebung mit dem Fahrrad erkunden.

5 . Tag Luang Prabang (F, M) Am Morgen tauchen Sie bei einer exklusiven Kochklasse tief in die lebendige Welt der laotischen Küche ein. Direkt auf der hoteleigenen Biofarm pflücken Sie frische Zutaten, bevor Sie unter fachkundiger Anleitung authentische Lao-Gerichte zubereiten. Am Nachmittag erwartet Sie ein unvergessliches Kayak Abenteuer auf dem Nam Khan Fluss. Eingebettet in die beeindruckende Natur- und Kulturlandschaft von Luang Prabang gleiten Sie über ruhige Gewässer und entdecken das Alltagsleben am Flussufer. Fischer beim Netzwerfen oder spielende Kinder am Ufer bieten authentische Einblicke in das laotische Leben. Die etwa zweistündige Tour ist für Kinder ab 13 Jahren geeignet. Auf Anfrage sind auch Programme für jüngere Kinder erhältlich.

6 . Tag Luang Prabang (F) Ihre aktive Rundreise um Luang Prabang endet mit dem Transfer zu Ihrem Stadthotel oder direkt zum Flughafen.