Laos Kompakt von Vientiane nach Luang Prabang ab Vientiane

Vientiane – Vang Vieng

Sie starten mit einer kurzweiligen Stadtrundfahrt und entdecken die laotische Hauptstadt auf unterhaltsame und authentische Weise per Tuk Tuk. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Bummel über einen lokalen Markt, der Besuch des ehrwürdigen Wat Sisaket, ein Stopp am Patuxay, dem laotischen Triumphbogen, sowie ein bewegender Einblick in die jüngere Geschichte im COPE Visitor Centre. Unterwegs besichtigen Sie auch die berühmte, heilige That Luang Stupa, die einer Bananenblüte nachempfunden ist und vollständig mit Gold überzogen wurde.

Anschliessend verlassen Sie die Stadt und fahren auf der neuen Autobahn in knapp zwei Stunden weiter nach Vang Vieng. Das einst verschlafene Städtchen hat sich zu einem beliebten Ziel für Outdooraktivitäten entwickelt - umgeben von spektakulären Karstfelsen, üppigem Dschungel und stillen Flussläufen. Ihre Unterkunft für die nächsten zwei Nächte liegt direkt am Ufer des Nam Song Flusses.