Laos Kompakt von Vientiane nach Luang Prabang ab Vientiane
Laos Kompakt von Vientiane nach Luang Prabang ab Vientiane
ab CHF 590.– / pro Person
ab Vientiane bis Luang Prabang
Highlights:
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3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Vientiane – Vang Vieng
Sie starten mit einer kurzweiligen Stadtrundfahrt und entdecken die laotische Hauptstadt auf unterhaltsame und authentische Weise per Tuk Tuk. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Bummel über einen lokalen Markt, der Besuch des ehrwürdigen Wat Sisaket, ein Stopp am Patuxay, dem laotischen Triumphbogen, sowie ein bewegender Einblick in die jüngere Geschichte im COPE Visitor Centre. Unterwegs besichtigen Sie auch die berühmte, heilige That Luang Stupa, die einer Bananenblüte nachempfunden ist und vollständig mit Gold überzogen wurde.
Anschliessend verlassen Sie die Stadt und fahren auf der neuen Autobahn in knapp zwei Stunden weiter nach Vang Vieng. Das einst verschlafene Städtchen hat sich zu einem beliebten Ziel für Outdooraktivitäten entwickelt - umgeben von spektakulären Karstfelsen, üppigem Dschungel und stillen Flussläufen. Ihre Unterkunft für die nächsten zwei Nächte liegt direkt am Ufer des Nam Song Flusses.
2. Tag Vang Vieng (F, M)
Sie starten den Tag mit einer Bootsfahrt auf dem Nam Song Fluss durch die eindrucksvolle Karstlandschaft. Unterwegs besuchen Sie zwei Höhlen - eine mit grosszügigen Kammern und eindrucksvollen Felsformationen, die andere liegt verborgen am Ufer und begeistert mit ihrer mystischen Atmosphäre. Anschliessend setzen Sie Ihre Fahrt flussabwärts fort und unternehmen einen gemütlichen Spaziergang durch Reisfelder und entlang eines kleinen Kanals - ein Einblick ins ländliche Leben und ein Genuss für alle, die gern fotografieren. Picknick unterwegs. Am Nachmittag Rückkehr nach Vang Vieng und Zeit zur freien Verfügung.
3. Tag Vang Vieng – Luang Prabang (F)
Sie nehmen am heutigen Morgen den modernen Laos-China Hochgeschwindigkeitszug, um in nur knapp einer Stunde nach Luang Prabang zu reisen. Mit dem Transfer in Ihr Hotel oder zum Flughafen endet Ihre Kurztour.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer im Mittelklasshotel
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Stadthotel Vientiane bis Stadthotel Luang Prabang
- Bahnfahrt in der 1. Klasse
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 590.– / pro Person