1 . Tag Luang Prabang – Oudomxay (M) Am Bahnhof von Luang Prabang beginnt Ihre spannende Bahnreise Richtung China. In knapp einer Stunde erreichen Sie Oudomxay, wo Sie Ihre lokale Reiseleitung empfängt und in ein charmantes Öko-Resort begleitet. Das Resort liegt idyllisch in einem geschützten Regenwaldgebiet und bietet stilvolle Unterkünfte, die sich harmonisch in die Natur einfügen. Zudem legt es grossen Wert auf Nachhaltigkeit sowie den kulturellen Austausch mit der lokalen Bevölkerung. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Dschungelwanderung zum Nam Kat Wasserfall. Unterwegs entdecken Sie die faszinierende Flora und Fauna des geschützten Regenwaldes. Ein Höhepunkt ist der Canopy Walk, bei dem Sie über netzgesicherte Hängebrücken durch üppige Vegetation und über Flüsse schreiten. Wer nicht schwindelfrei ist, kann auch die Pfade am Boden nutzen. Nach der Wanderung kehren Sie ins Resort zurück und können am schönen Swimmingpool entspannen.

2 . Tag Oudomxay – Boten – Mohan – Xishuangbanna (Jinghong) (F) Im Verlauf des Morgens fahren Sie zum Bahnhof von Oudomxay und besteigen den komfortablen Hochgeschwindigkeitszug Richtung China. Die moderne Laos-China Railway, eröffnet im Dezember 2021, ist Teil der chinesischen Infrastrukturinitiative «Neue Seidenstrasse» und verbindet die laotische Hauptstadt Vientiane mit Yunnans Hauptstadt Kunming. Für Laos, das bislang keine eigene Fernzugverbindung hatte, stellt diese Strecke einen bedeutenden Meilenstein dar: Sie erleichtert den Personenverkehr, stärkt den Handel und fördert den Tourismus.



In nur rund 30 Minuten erreichen Sie den laotischen Grenzort Boten. Der Grenzübertritt ist gut organisiert: Beim Ausstieg nehmen Sie Ihr Gepäck mit und folgen der Beschilderung zum Ausreise-Kontrollbereich (China Direction). Nach der Gepäck- und Passkontrolle gelangen Sie in den internationalen Wartebereich. Von hier fährt der Zug weiter über die Grenze in den chinesischen Ort Mohan, wo die Einreise- und Zollformalitäten für China erfolgen. Willkommen in China! Denken Sie daran: In China ist es eine Stunde später als in Laos.



In Mohan nehmen Sie erneut Platz im Zug, der Sie in rund einer Stunde durch tropische Landschaften weiter nach Jinghong bringt, der Hauptstadt der Präfektur Xishuangbanna im äussersten Südwesten Chinas. Palmen, Reisfelder und Teeplantagen prägen die Szenerie, die stark von südostasiatischen Einflüssen und der Kultur der ethnischen Minderheit der Dai geprägt ist.

3 . Tag Xishuangbanna (F, M) Xishuangbanna zählt zu den bedeutendsten Teeregionen Chinas. Besonders bekannt ist die Gegend für den Pu'er Tee, der im subtropischen bis tropischen Klima ideale Bedingungen findet und hier seit Jahrhunderten angebaut wird. In der hügeligen Landschaft rund um Menghai wachsen zum Teil uralte Teebäume, die eindrucksvoll von der langen Tradition des Teeanbaus zeugen. Bei einem Besuch in einem lokalen Produktionsbetrieb erleben Sie aus erster Hand, wie der Tee entsteht, vom Pflücken der Blätter über die sorgfältige Verarbeitung bis hin zum beliebten Endprodukt. Viele ethnische Gruppen, darunter die Aini, leben seit Generationen vom Teeanbau. Sie unternehmen einen Spaziergang durch die sanft geschwungenen Teeberge, die sich wie grüne Wellen um die Dörfer der Aini ziehen, sehen die alten Teepflanzungen und begegnen den Menschen vor Ort. Dabei wird deutlich, welche zentrale Rolle der Tee im Alltag und in der Kultur der Dorfgemeinschaften spielt. Zurück in Jinghong besuchen Sie den Manting Park, den einstigen Schlossgarten der Dai Königsfamilie. Heute vereint die stimmungsvolle Anlage tropische Natur, kunstvolle Architektur und lebendige Elemente der Dai Kultur.

4 . Tag Xishuangbanna - Lijang (F, A) Am Morgen reisen Sie im Hochgeschwindigkeitszug nach Lijiang. Die Zugstrecke führt Sie aus den tropischen Ebenen Xishuangbannas hinauf in die hochgelegene Bergwelt Nord-Yunnans. Lijiang liegt auf 2'400 m ü. M. in einem fruchtbaren Tal am Fusse des majestätischen «Jade Drachen Bergs», dessen schneebedeckte Gipfel der Szenerie ein beinahe alpines Flair verleihen.

5 . Tag Lijang (F, M) Am Morgen, noch bevor sich die engen Gassen mit vielen Besuchern füllen, begeben Sie sich auf einen stimmungsvollen Rundgang durch die zauberhafte Altstadt von Lijiang. Ihre labyrinthischen, kopfsteingepflasterten Gassen, malerischen Wasserläufe und kunstvollen, traditionellen Holzhäuser der Naxi-Bevölkerung, versprühen einen besonderen Charme und laden zum Entdecken und Verweilen ein. 1996 durch ein Erdbeben fast vollständig zerstört, wurde Lijiang nach dem Wiederaufbau auf die Liste des Unesco Weltkulturerbes aufgenommen. Sie besuchen den Markt und steigen hinauf auf den «Löwenhügel», von dem sich ein herrlicher Panoramablick über die Dächer der Altstadt eröffnet. Im Anschluss erwartet Sie der Besuch des idyllischen Parks «Teich des schwarzen Drachens» mit seinen kunstvollen Pavillons und Brücken. An klaren Tagen spiegelt sich der imposante «Jade Drachen Berg» eindrucksvoll im Wasser. Zum Abschluss besuchen Sie das Dorf Baisha, die einstige Hauptstadt des Naxi Königreichs. Hier bewundern Sie alte Wandmalereien, die von der reichen Geschichte und tief verwurzelten Kultur dieser Volksgruppe erzählen.

6 . Tag Lijiang - Xizhou - Dali (F, M) Auf dem Weg nach Dali machen Sie einen Zwischenhalt im beschaulichen Dorf Xizhou, das mit seinen kunstvoll verzierten Wohnhäusern in traditioneller Bai Architektur begeistert. Hier probieren Sie eine lokale Spezialität: Xizhou Baba, auch «Xizhou Pizza» genannt, ein herzhafter Snack, der typisch für diese Gegend ist. Dali selbst liegt malerisch am westlichen Ufer des Erhai Sees, zu Füssen des über 4'000 Meter hohen Cang Gebirges. Einst war die Stadt das Machtzentrum des Nanzhao- und später des Dali-Königreichs, bevor sie im 13. Jahrhundert von den Mongolen erobert wurde. Heute gilt Dali als kulturelles Juwel und Zentrum der Bai Minderheit, die für ihr kunstvolles Handwerk und ihre farbenfrohen Trachten bekannt ist. Bei einer gemütlichen Bootsfahrt auf dem Erhai See geniessen Sie die friedliche Atmosphäre und den weiten Blick auf die umliegende Bergwelt und lernen anschliessend auf einem Spaziergang durch die historischen Gassen die charmante Altstadt von Dali kennen. Zum Abschluss des Tages erwartet Sie das Wahrzeichen Dalis: der «Drei Pagoden Tempel», ein Meisterwerk buddhistischer Baukunst aus dem 9. Jahrhundert. Der höchste der drei Türme ragt 46 Meter in den Himmel und umfasst 16 Stockwerke, ein eindrucksvolles Bauwerk, das sich bei klarem Wetter malerisch vor den oft schneebedeckten Gipfeln des Cang Gebirges abzeichnet.

7 . Tag Dali - Kunming (F, M) Nach einer rund zweistündigen Fahrt im Schnellzeug erreichen Sie Kunming, die Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Yunnan. Von hier aus brechen Sie auf zu einem besonderen Naturerlebnis, dem Naigu Steinwald. Bei einem Spaziergang durch dieses steinerne Labyrinth bewegen Sie sich zwischen bis zu 30 Meter hohen Felsnadeln, die wie uralte, versteinerte Wächter aus dem Boden ragen. Ihre Formen und Farben, über Jahrmillionen durch Wind und Wetter geformt, erinnern an Fabeltiere, Menschenfiguren oder Fantasiewesen.

8 . Tag Kunming (F) Dank ihres ganzjährig milden Klimas trägt Kunming auch den Beinamen «Stadt des ewigen Frühlings». Zum Abschluss unternehmen Sie heute eine Orientierungstour durch diese lebendige Metropole. Sie bummeln über den beliebten Vogel- und Blumenmarkt und spazieren anschliessend durch den idyllischen Green Lake Park, eine grüne Oase im Herzen der Stadt. Besonders ältere Einheimische treffen sich hier, um gemeinsam Mahjong oder Karten zu spielen - eine alltägliche Szene voller Ruhe und Geselligkeit. Inmitten der weitläufigen Parklandschaft vergisst man leicht, dass man sich in einer Stadt mit über fünf Millionen Einwohnern befindet. Mit dem Transfer zum Flughafen endet Ihre Rundreise.