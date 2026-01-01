Naturschönheiten Nordlaos' ab Luang Prabang

1 . Tag Luang Prabang - Nong Khiaw (M) Auf dem rund vierstündigen Weg nach Nong Khiaw besuchen Sie ein Dorf, das für seine traditionelle Baumwollweberei bekannt ist – ein Handwerk, das seit fast 300 Jahren von Generation zu Generation weitergegeben wird. Das Dorf gehört zur Tai Lue, einer ethnischen Gruppe, die im 18. Jahrhundert aus der Yunnan-Provinz nach Laos migrierte. Am Nachmittag erreichen Sie Nong Khiaw, ein malerisches Dorf am idyllischen Nam Ou Fluss, das von majestätischen Karstbergen umrahmt wird.

2 . Tag Nong Khiaw (F, M) Der Tag beginnt mit einer gemütlichen Bootsfahrt flussaufwärts auf dem Nam Ou Fluss. Unterwegs halten Sie in einem kleinen Dorf, das Ihnen authentische Einblicke in das Leben der Dorfgemeinschaft am Fluss gewährt. Weiter geht es zu einem Khmu-Dorf, das Sie per Boot erreichen, von wo aus Sie eine idyllische Wanderung durch Reisfelder und schattigen Wald beginnen. Ihr Ziel ist ein malerischer Wasserfall, an dem Sie ein Picknick inmitten der Natur geniessen können (der Wasserstand ist von Januar bis Juni geringer). Die einfache Wanderung dauert etwa drei bis vier Stunden. Am Nachmittag kehren Sie zurück zu Ihrem Hotel in Nong Khiaw.

3 . Tag Nong Khiaw – Muang Khua – Oudomxay (F, M, A) Heute ist der Weg das Ziel: Am Morgen brechen Sie auf und starten Ihre Bootsfahrt flussaufwärts auf dem Nam Ou, einem der wichtigsten Flüsse in Laos. Der erste Halt führt Sie in ein Dorf, das für seine jahrhundertealte Webkunst bekannt ist. Die imposanten Kalksteinberge, die sich majestätisch über das Dorf erheben, bieten eine eindrucksvolle Kulisse. Die Fahrt geht weiter durch eine der malerischsten Flusslandschaften Asiens: Sanfte Bögen des Nam Ou, gesäumt von bizarren Kalksteinfelsen und üppigen grünen Hängen, bieten atemberaubende Ausblicke. Da entlang des Flusses ein Wasserkraftwerk gebaut wurde, ist die Strecke nicht durchgehend befahrbar. Ein Tuk Tuk bringt Sie zur anderen Seite des Dammes, wo Sie in ein weiteres Boot umsteigen und die Reise fortsetzen. Der zweite rund dreistündige Abschnitt führt durch eine hügelige Landschaft mit abgelegenen Dörfern, die nur per Boot erreichbar sind. Schliesslich erreichen Sie Muang Khua, von wo aus Sie mit dem Auto die letzten drei Stunden zu Ihrem idyllischen Öko-Resort am Nam Kat Fluss fahren, das in einem geschützten Waldgebiet liegt.

4 . Tag Oudomxay (F, M, A) Nach dem Frühstück erfolgt ein kurzer Transfer zum Ausgangspunkt Ihrer Dschunglewanderung zum Nam Kat Wasserfall. Unterwegs entdecken Sie die faszinierende Flora und Fauna des geschützten Regenwaldes. Ein Höhepunkt ist der Canopy Walk, bei dem Sie über netzgesicherte Hängebrücken durch üppige Vegetation und über Flüsse schreiten. Wer nicht schwindelfrei ist, kann auch die Pfade am Boden nutzen. Nach der Wanderung kehren Sie ins Resort zum Mittagessen zurück. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung: Entspannen Sie am Swimmingpool, gönnen Sie sich eine Massage im Spa oder erkunden Sie die Umgebung mit dem Velo.

5 . Tag Oudomxay – Pakbeng (F, M) Auf der etwa vierstündigen Autofahrt durch eine gebirgige Landschaft passieren Sie Dörfer der Akha, Iko und Hmong, die ihre traditionellen Lebensweisen und Bräuche trotz der fortschreitenden Modernisierung bewahren. Am Nachmittag erreichen Sie Pakbeng, eine beschauliche Ortschaft in ruhiger Lage am Mekong.



Hinweis: Die Strasse nach Pakbeng ist teils unbefestigt und von Schlaglöchern geprägt, sodass die Fahrt an einigen Stellen holprig sein kann.

6 . Tag Pakbeng (F, M) Nach der Überquerung des Mekongs heisst Sie Wendy, die engagierte Leiterin des Mekong Elephant Parks, willkommen und gibt tiefgehende Einblicke in die Arbeit des Schutzgebiets. Sie erfahren mehr über die Elefanten, ihre oft traurige Herkunft und das besondere Verhältnis zu ihren Mahouts. Beim Spaziergang durch den Wald beobachten Sie die Dickhäuter in ihrer gewohnten Umgebung - ruhig und aus respektvoller Distanz. Auf schmalen Pfaden folgen Sie den Elefanten durch den Wald und erleben, wie sie sich als Gruppe frei bewegen und an Zweigen und Blättern fressen - ein stiller aber nicht minder eindrücklicher Einblick in ihren Alltag. Zum Abschluss geniessen Sie ein laotisches Mittagessen mit Zutaten aus dem eigenen Garten, bevor es per Boot zurück ans andere Ufer geht. Der Rest des Nachmittags steht Ihnen zur freien Verfügung.

7 . Tag Pakbeng – Luang Prabang (F, M) Mit einem privaten Boot folgen Sie dem Lauf des Mekong flussabwärts nach Luang Prabang. Die Landschaft zeigt sich vielfältig: sanfte Hügel, bewaldete Hänge und Felder wechseln einander ab, dazwischen liegen kleine Dörfer am Ufer. Picknick Mittagessen unterwegs. Nachmittags besuchen Sie die Pak Ou Höhlen - eine seit Jahrhunderten verehrte Pilgerstätte, in der Tausende von Buddha Statuen in zwei stillen Felskammern über dem Fluss aufgestellt sind. Ihre Rundreise endet mit dem Transfer zu Ihrer Unterkunft in Luang Prabang.