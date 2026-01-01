Mekong Magie mit der «Bohème» ab Vientiane

1 . Tag Vientiane – Pha Liep (M, A) Sie verabschieden sich vom Trubel der Hauptstadt Vientiane und reisen in einem komfortablen Bus zum Hafen. An Bord des eleganten Schiffes «Bohème» beziehen Sie Ihre gemütliche Kabine, und Ihre faszinierende Reise beginnt. Immer wieder eröffnen sich Ihnen atemberaubende Ausblicke auf üppige Landschaften und malerische Dörfer entlang des Mekongs. Am Nachmittag erreichen Sie das idyllische Dorf Pha Liep, wo Sie für die Nacht anlegen. Dort können Sie die imposanten Kalksteinfelsen besuchen und eine nahegelegene, von den Einheimischen verehrte Höhle erkunden.

2 . Tag Pha Liep – Ban Kok Fark (F, M, A) Sie unternehmen einen Spaziergang durch das authentische Dorf Pha Liep und kommen mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt. Danach gleiten Sie weiter den Mekong entlang, vorbei an wunderschöner Natur und ruhigen Flussufern. Der Flusswind erfrischt Sie, während Sie am Abend in einem kleinen Dorf anlegen. Dort erwartet Sie ein stimmungsvolles Themen-Dinner direkt am Ufer des Mekongs.

3 . Tag Ban Kok Fark - Talan (F, M, A) Sie starten den Tag mit einem erfrischenden Spaziergang durch Ban Kok Fark, wo Sie das einfache, ländliche Leben der Dorfgemeinschaft erleben können. Auf dem Weg sehen Sie traditionelle Holzhäuser, Felder und den Mekong, der hier eine zentrale Rolle im Alltag der Einheimischen spielt. Danach passieren Sie den beeindruckenden Xayaboury Staudamm, der grösste Wasserkraftdamm in Laos. Er hat eine enorme Bedeutung für die Energieversorgung des Landes, aber auch Auswirkungen auf das Ökosystem des Mekongs, der für viele Anwohner eine lebenswichtige Ressource darstellt. An Bord können Sie später an abwechslungsreichen Aktivitäten wie laotischen Kochkursen und Mixologie-Workshops teilnehmen.

4 . Tag Talan - Xayabouri - Talan (F, M, A) Heute besuchen Sie das faszinierende und nachhaltig ausgerichtete Xayaboury Elephant Conservation Centre. Diese aussergewöhnliche Refugium bietet den Elefanten nicht nur ein sicheres Zuhause, sondern setzt sich auch leidenschaftlich für ihren Schutz und die Erhaltung ihres natürlichen Lebensraums ein. Das Zentrum unterstützt darüber hinaus die Mahouts, die traditionell für die Pflege und Ausbildung der Elefanten verantwortlich sind, und hilft ihnen, ein nachhaltiges Einkommen zu erzielen. Während Ihres Besuchs haben Sie die Möglichkeit, aus nächster Nähe zu erleben, wie die Elefanten in dieser grünen Oase liebevoll umsorgt werden. Mit Hingabe sorgen die Mahouts, Tierärzte und engagierten Mitarbeiter dafür, dass die Elefanten in einer natürlichen, geschützten Umgebung leben. Es ist ein unvergessliches Erlebnis, diesen majestätischen Tieren in einer so respektvollen und fürsorglichen Atmosphäre zu begegnen.

5 . Tag Talan - Luang Prabang (F, M, A) Vormittags gehen Sie von Bord, um die atemberaubenden Kuang Si Wasserfälle zu entdecken: türkisblaues Wasser stürzt über Kalksteinterrassen in natürliche Becken, die von üppigem Dschungel umgeben sind – ein Ort von märchenhafter Schönheit. Anschliessend erwartet Sie ein stilvolles Barbecue direkt an den Tad Keo Wasserfällen. Den Abend verbringen Sie zurück an Bord bei Cocktails und einer stimmungsvollen Lao-Tanzvorführung, bevor ein festliches Abschieds-Dinner diesen besonderen Tag abrundet.

6 . Tag Luang Prabang (F) Sie besuchen ein Dorf, das für seine Herstellung von Saa-Papier berühmt ist. Erleben Sie, wie aus der Rinde des Maulbeerbaums in sorgfältiger Handarbeit zartes Papier entsteht, oft verziert mit natürlichen Blüten und Fasern. Anschliessend geniessen Sie eine Teeverkostung mit feinen Sorten aus Phongsaly, einer abgelegenen Bergregion ganz im Norden von Laos. Ihre Reise endet nach einem Transfer in die Unesco-Weltkulturerbe Stadt Luang Prabang.