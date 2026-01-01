Im Reich der Elefanten ab Luang Prabang

Luang Prabang - Elephant Conservation Center (M, A)

Frühmorgens gut dreistündige Fahrt im Minivan (mit anderen Teilnehmern) zum Nam Tien See bei Xayabouri. Von dort erreichen Sie das abgelegene Elephant Conservation Center per Boot. Nach dem Bezug Ihres Bungalows begleitet Sie Ihr Guide auf einem Rundgang durch das Waldgelände des Zentrums. Unterwegs passieren Sie verschiedene Gehege und erhalten erste Einblicke in die Arbeit mit den Elefanten. Nach dem gemeinsamen Mittagessen auf einer Plattform am See besuchen Sie einen geschützten Bereich für Elefantenkühe mit ihren Jungen.

Hier erleben Sie hautnah, wie sich die Tiere beim Baden erfrischen, miteinander kommunizieren und soziale Bindungen stärken. Zurück im Zentrum gewährt Ihnen ein Besuch im Elefantenspital spannende Einblicke in die medizinische Betreuung und das Verhalten der Tiere. Vor dem Abendessen bleibt Zeit für eigene Erkundungen: Geniessen Sie den Blick von einem Aussichtspunkt oder unternehmen Sie eine kleine Paddeltour im Kanu oder Kajak.

Am Abend erwartet Sie eine Präsentation zur Arbeit des Zentrums, gefolgt von einem gemeinsamen Abendessen mit typischer laotischer Küche.



Sie übernachten in einem rustikalen Bungalow mit privater Terrasse und Blick auf den Nam Tien See. Zur Ausstattung gehören ein eigenes Bad/WC, Klimaanlage, Ventilator sowie privates WLAN.