Im Reich der Elefanten ab Luang Prabang
Im Reich der Elefanten ab Luang Prabang
ab CHF 480.– / pro Person
ab/bis Luang Prabang
Highlights:
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2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Luang Prabang - Elephant Conservation Center (M, A)
Am Abend erwartet Sie eine Präsentation zur Arbeit des Zentrums, gefolgt von einem gemeinsamen Abendessen mit typischer laotischer Küche.
Frühmorgens gut dreistündige Fahrt im Minivan (mit anderen Teilnehmern) zum Nam Tien See bei Xayabouri. Von dort erreichen Sie das abgelegene Elephant Conservation Center per Boot. Nach dem Bezug Ihres Bungalows begleitet Sie Ihr Guide auf einem Rundgang durch das Waldgelände des Zentrums. Unterwegs passieren Sie verschiedene Gehege und erhalten erste Einblicke in die Arbeit mit den Elefanten. Nach dem gemeinsamen Mittagessen auf einer Plattform am See besuchen Sie einen geschützten Bereich für Elefantenkühe mit ihren Jungen.
Hier erleben Sie hautnah, wie sich die Tiere beim Baden erfrischen, miteinander kommunizieren und soziale Bindungen stärken. Zurück im Zentrum gewährt Ihnen ein Besuch im Elefantenspital spannende Einblicke in die medizinische Betreuung und das Verhalten der Tiere. Vor dem Abendessen bleibt Zeit für eigene Erkundungen: Geniessen Sie den Blick von einem Aussichtspunkt oder unternehmen Sie eine kleine Paddeltour im Kanu oder Kajak.
Am Abend erwartet Sie eine Präsentation zur Arbeit des Zentrums, gefolgt von einem gemeinsamen Abendessen mit typischer laotischer Küche.
Sie übernachten in einem rustikalen Bungalow mit privater Terrasse und Blick auf den Nam Tien See. Zur Ausstattung gehören ein eigenes Bad/WC, Klimaanlage, Ventilator sowie privates WLAN.
2. Tag Elephant Conservation Center - Luang Prabang (F, M)
Nach dem Frühstück begleiten Sie die Elefanten zu ihrem Badeplatz und beobachten sie beim Planschen, Fressen und bei ihren sozialen Interaktionen. Mit etwas Glück hören Sie sogar ihr freudiges Trompeten. Anschliessend besuchen Sie die sogenannte Socialization Area, ein geschützter Bereich, in dem sich die Elefanten tagsüber frei bewegen und als Herde zusammenfinden. Sie erhalten spannende Einblicke in ihr Sozialverhalten, beobachten erste Annäherungen und wie sich neue Gruppenstrukturen entwickeln. Ein letztes Mittagessen am See rundet Ihren Aufenthalt ab, bevor es am Nachmittag im Minivan (mit anderen Teilnehmern) zurück nach Luang Prabang geht.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer Deluxe Lodge
- Gruppentour mit Englisch sprechender Reiseleitung
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Luang Prabang
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 480.– / pro Person