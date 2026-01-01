Mittags Transfer zum Bahnhof und Fahrt mit dem modernen Laos-China Hochgeschwindigkeitszug, der Sie in knapp einer Stunde nach Vang Vieng bringt. Das einst verschlafene Städtchen hat sich zu einem beliebten Ziel für Outdooraktivitäten entwickelt – umgeben von spektakulären Karstfelsen, üppigem Dschungel und stillen Flussläufen. Ihre Unterkunft für die nächsten zwei Nächte liegt direkt am Ufer des Nam Song Flusses.

Sie starten den Tag mit einer Bootsfahrt auf dem Nam Song Fluss durch die eindrucksvolle Karstlandschaft. Unterwegs besuchen Sie zwei Höhlen – eine mit grosszügigen Kammern und eindrucksvollen Felsformationen, die andere liegt verborgen am Ufer und begeistert mit ihrer mystischen Atmosphäre. Anschliessend setzen Sie Ihre Fahrt flussabwärts fort und unternehmen einen gemütlichen Spaziergang durch Reisfelder und entlang eines kleinen Kanals – ein Einblick ins ländliche Leben und ein Genuss für alle, die gern fotografieren. Picknick unterwegs. Am Nachmittag Rückkehr nach Vang Vieng und Zeit zur freien Verfügung.

Vang Vieng - Vientiane (F)

Heute fahren Sie auf der neuen Autobahn in knapp zwei Stunden weiter in die Hauptstadt Vientiane, wo Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt kennenlernen. Per Tuk Tuk entdecken Sie Vientiane auf unterhaltsame und authentische Weise. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Bummel über einen lokalen Markt, der Besuch des ehrwürdigen Wat Sisaket, ein Stopp am Patuxay, dem laotischen Triumphbogen, sowie ein bewegender Einblick in die jüngere Geschichte im COPE Visitor Centre.

Auf dem Weg dorthin erreichen Sie auch die berühmte und heilige That Luang Stupa, die einer Bananenblüte nachempfunden ist und vollständig mit Gold überzogen wurde. Ihre Kurztour endet mit dem Transfer in Ihr Stadthotel.