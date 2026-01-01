Naturschönheiten Nordlaos' inkl. Trekking ab Luang Prabang

1 . Tag Luang Prabang – Nong Khiaw (M) Auf dem rund vierstündigen Weg nach Nong Khiaw besuchen Sie ein Dorf, das für seine traditionelle Baumwollweberei bekannt ist – ein Handwerk, das seit fast 300 Jahren von Generation zu Generation weitergegeben wird. Das Dorf gehört zur Tai Lue, einer ethnischen Gruppe, die im 18. Jahrhundert aus der Yunnan-Provinz nach Laos migrierte. Am Nachmittag erreichen Sie Nong Khiaw, ein malerisches Dorf am idyllischen Nam Ou Fluss, das von majestätischen Karstbergen umrahmt wird.

2 . Tag Nong Khiaw (F, M) Der Tag beginnt mit einer gemütlichen Bootsfahrt flussaufwärts auf dem Nam Ou Fluss. Unterwegs halten Sie in einem kleinen Dorf, das Ihnen authentische Einblicke in das Leben der Dorfgemeinschaft am Fluss gewährt. Weiter geht es zu einem Khmu-Dorf, das Sie per Boot erreichen, von wo aus Sie eine idyllische Wanderung durch Reisfelder und schattigen Wald beginnen. Ihr Ziel ist ein malerischer Wasserfall, an dem Sie ein Picknick inmitten der Natur geniessen können (der Wasserstand ist von Januar bis Juni geringer). Die einfache Wanderung dauert etwa drei bis vier Stunden. Am Nachmittag kehren Sie zurück zu Ihrem Hotel in Nong Khiaw.

3 . Tag Nong Khiaw – Muang Khua – Oudomxay (F, M, A) Heute ist der Weg das Ziel: Am Morgen brechen Sie auf und starten Ihre Bootsfahrt flussaufwärts auf dem Nam Ou, einem der wichtigsten Flüsse in Laos. Der erste Halt führt Sie in ein Dorf, das für seine jahrhundertealte Webkunst bekannt ist. Die imposanten Kalksteinberge, die sich majestätisch über das Dorf erheben, bieten eine eindrucksvolle Kulisse. Die Fahrt geht weiter durch eine der malerischsten Flusslandschaften Asiens: Sanfte Bögen des Nam Ou, gesäumt von bizarren Kalksteinfelsen und üppigen grünen Hängen, bieten atemberaubende Ausblicke. Da entlang des Flusses ein Wasserkraftwerk gebaut wurde, ist die Strecke nicht durchgehend befahrbar. Ein Tuk Tuk bringt Sie zur anderen Seite des Dammes, wo Sie in ein weiteres Boot umsteigen und die Reise fortsetzen. Der zweite rund dreistündige Abschnitt führt durch eine hügelige Landschaft mit abgelegenen Dörfern, die nur per Boot erreichbar sind. Schliesslich erreichen Sie Muang Khua, von wo aus Sie mit dem Auto die letzten drei Stunden zu Ihrem idyllischen Öko-Resort am Nam Kat Fluss fahren, das in einem geschützten Waldgebiet liegt.

4 . Tag Oudomxay (F, M, A) Nach dem Frühstück erfolgt ein kurzer Transfer zum Ausgangspunkt Ihrer Dschunglewanderung zum Nam Kat Wasserfall. Unterwegs entdecken Sie die faszinierende Flora und Fauna des geschützten Regenwaldes. Ein Höhepunkt ist der Canopy Walk, bei dem Sie über netzgesicherte Hängebrücken durch üppige Vegetation und über Flüsse schreiten. Wer nicht schwindelfrei ist, kann auch die Pfade am Boden nutzen. Nach der Wanderung kehren Sie ins Resort zum Mittagessen zurück. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung: Entspannen Sie am Swimmingpool, gönnen Sie sich eine Massage im Spa oder erkunden Sie die Umgebung mit dem Velo.

5 . Tag Oudomxay – Luang Namtha (F, M) Im Laufe des Morgens erfolgt der Transfer zum Bahnhof für Ihre knapp einstündige Zugfahrt nach Luang Namtha. Nach der Ankunft im einfachen Hotel haben Sie etwas Zeit zur freien Verfügung und können die Umgebung bereits einmal auf eigene Faust erkunden. Luang Namtha ist eine kleine, aber bedeutende Stadt, die als Tor zum Nam Ha Nationalpark gilt. Mit ihrer Geschichte als Handelszentrum zwischen Laos, China und Thailand bietet sie eine interessante kulturelle Vielfalt. Die Stadt dient zudem als Ausgangspunkt für unvergessliche Trekkingtouren und Besuche ethnischer Dörfer. Die umliegende Natur lädt zu Abenteuererlebnissen und Entdeckungen ein.

6 . Tag Luang Namtha – Nam Ha Nationalpark (F, M, A) Fahrt zum Ausgangspunkt Ihres abwechslungsreichen Trekkings. Sie erhalten viele spannende Informationen über die Tierwelt des Nam Ha Nationalparkes, über die traditionelle Nutzung der Wälder sowie über die Heilpflanzen, welche die laotische Bevölkerung für die medizinische Versorgung braucht. Unterwegs Picknick Mittagessen. Nach rund sechs Stunden erreichen Sie ein Dorf der Hmong und Lahu, wo Sie heute in einer einfachen Hütte ohne sanitäre Einrichtungen übernachten werden. Abends traditionelles Abendessen mit spannendem kulturellem Austausch.

7 . Tag Nam Ha Nationalpark – Luang Namtha (F, M) Nach einem gemeinsamen Frühstück mit den Dorfbewohnern im Lahu-Dorf starten Sie Ihre Wanderung durch das üppige Grün. Auf abwechslungsreicher Strecke, die immer wieder atemberaubende Panoramablicke bietet, treffen Sie auf eine freundliche Bevölkerung, die Hunde als ihre Gottheit verehrt. Nach etwa fünf Stunden erreichen Sie ein Bergstammdorf an einer Strasse. Rückfahrt nach Luang Namtha.

8 . Tag Luang Namtha – Pakbeng (F, M) Heute erwartet Sie eine etwa siebenstündige Fahrt durch die malerische Landschaft, vorbei an Oudomxay, in Richtung Pakbeng. Die Berge rund um Oudomxay sind Heimat verschiedener ethnischer Gruppen wie Akha, Iko und Hmong, von denen viele noch traditionelle Lebensweisen pflegen und ihre lokalen Bräuche bewahren. Am Nachmittag erreichen Sie Pakbeng, eine beschauliche Ortschaft in ruhiger Lage am Mekong.



Hinweis: Da derzeit kein morgendlicher Zug von Luang Namtha nach Oudomxay verkehrt, bieten wir diese Strecke im Auto an. Die Strasse nach Pakbeng ist teils unbefestigt und von Schlaglöchern geprägt, sodass die Fahrt an einigen Stellen holprig sein kann.

9 . Tag Pakbeng (F, M) Nach der Überquerung des Mekongs heisst Sie Wendy, die engagierte Leiterin des Mekong Elephant Parks, willkommen und gibt tiefgehende Einblicke in die Arbeit des Schutzgebiets. Sie erfahren mehr über die Elefanten, ihre oft traurige Herkunft und das besondere Verhältnis zu ihren Mahouts. Beim Spaziergang durch den Wald beobachten Sie die Dickhäuter in ihrer gewohnten Umgebung - ruhig und aus respektvoller Distanz. Auf schmalen Pfaden folgen Sie den Elefanten durch den Wald und erleben, wie sie sich als Gruppe frei bewegen und an Zweigen und Blättern fressen - ein stiller aber nicht minder eindrücklicher Einblick in ihren Alltag. Zum Abschluss geniessen Sie ein laotisches Mittagessen mit Zutaten aus dem eigenen Garten, bevor es per Boot zurück ans andere Ufer geht. Der Rest des Nachmittags steht Ihnen zur freien Verfügung.

10 . Tag Pakbeng – Luang Prabang (F, M) Mit einem privaten Boot folgen Sie dem Lauf des Mekong flussabwärts nach Luang Prabang. Die Landschaft zeigt sich vielfältig: sanfte Hügel, bewaldete Hänge und Felder wechseln einander ab, dazwischen liegen kleine Dörfer am Ufer. Picknick Mittagessen unterwegs. Nachmittags besuchen Sie die Pak Ou Höhlen - eine seit Jahrhunderten verehrte Pilgerstätte, in der Tausende von Buddha Statuen in zwei stillen Felskammern über dem Fluss aufgestellt sind. Ihre Rundreise endet mit dem Transfer zu Ihrer Unterkunft in Luang Prabang.