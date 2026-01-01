Auf dem Mekong nach Chiang Mai ab Luang Prabang

1 . Tag Luang Prabang Herzlich willkommen in Laos! Nach Ihrer Ankunft, Transfer vom Flughafen zu Ihrer Unterkunft in Luang Prabang.

2 . Tag Luang Prabang (F, M) Luang Prabang gilt als kulturelles Herzstück des Landes - einstige Königsstadt, Unesco-Weltkulturerbe und geprägt von zahllosen Tempeln, Klöstern und kolonialem Erbe. Auf einer entspannten Stadtrundfahrt mit dem Tuk Tuk entdecken Sie die schönsten Seiten dieser einzigartigen Stadt. Sie besuchen unter anderem den quirligen Morgenmarkt, den prachtvollen Wat Xieng Thong, das bedeutendste Tempelheiligtum Luang Prabangs, sowie den ehemaligen Königspalast, der heute als Nationalmuseum spannende Einblicke in die Geschichte des laotischen Königreichs bietet. Am Nachmittag fahren Sie im Auto zu den Kuang Si Wasserfällen. Inmitten üppiger Tropenvegetation stürzt das Wasser über mehrere Kaskaden in türkisfarbene Naturpools - ein idyllischer Ort zum Baden, Spazieren und Verweilen.

3 . Tag Luang Prabang - Pakbeng (F, M, A) Frühmorgens Transfer zum Hafen, wo Sie die «Le Grand Cruise» erwartet. Das typisch laotische Langboot wurde einst umgebaut und mit komfortablen Sitzplätzen sowie einem offenen Deck ausgestattet. Geniessen Sie die gemütliche Fahrt auf dem Mekong Fluss durch die wildromantische Landschaft nach Pakbeng. Unterwegs besuchen Sie ein Dorf entlang des Flusses sowie die Höhlen von Pak Ou, welche tausende von Buddhastatuen beherbergen.

4 . Tag Pakbeng – Houay Xai - Chiang Khong (F, M) Mit der «Le Grand Cruise» reisen Sie weiter in Richtung thailändische Grenze. Unterwegs besuchen Sie ein weiteres Dorf der entlang des Flusses ansässigen Min­derheiten. Schliesslich fahren Sie zur «Freundschaftsbrücke» und überqueren die Grenze nach Thailand.

5 . Tag Chiang Khong - Goldenes Dreieck - Mae Chan (F, M) Dem Mekong entlang reisen Sie nach Chiang Saen, der Stadt die als älteste königliche Hauptstadt Thailands betrachtet werden kann. Noch heute findet man hier einige Tempel, wie zum Beispiel den Wat Chedi Luang, sowie die Überreste der Schutzmauer, welche der damalige König errichtet hatte. Danach besuchen Sie das Goldene Dreieck, wo Myanmar, Laos und Thailand aneinander grenzen. In Mae Sai, der nördlichsten Stadt Thailands an der Grenze zu Myanmar, haben Sie die Möglichkeit durch den örtlichen Markt schlendern, bevor Sie zu Ihrem Fahrzeug zurückkehren. Weiterfahrt über eine steile Strasse, der Grenze zu Myanmar entlang bis auf den Doi Tung, ehemals bekannt für Opiumanbau und heute ein Anbaugebiet für Gemüse, Kaffee und Blumen. Sie besuchen den herrlichen Blumengarten Mae Fah Luang, welcher Ihnen einen ausgezeichneten Einblick in die Pflanzenwelt Nordthailands gewährt.

6 . Tag Mae Chan - Doi Mae Salong - Chiang Mai (F, M) Die erste Etappe des heutigen Tages bringt Sie zum Doi Mae Salong. Der Berg ist bekannt für das chinesisch-stämmige, zuoberst auf dem Berg gelegene Dorf Santi Khiri. Falls es die Zeit erlaubt, fahren Sie hinauf zur goldenen Pagode, von der man einen traumhaften Ausblick geniessen kann. Danach geht die Fahrt weiter nach Thatorn. Nach dem Mittagessen in einem lokalen Restaurant besuchen Sie den Bergtempel Wat Thatorn und fahren dann weiter in südlicher Richtung durch die fruchtbare Ebene von Fang, die vor allem für ihre Orangenplantagen bekannt ist. Die Reise endet mit dem Transfer zum Flughafen von Chiang Mai.