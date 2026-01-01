Ebene der Tonkrüge ab Vientiane

Vientiane - Phonsavanh (M)

Morgens Transfer zum Flughafen und rund dreissigminütiger Inlandflug nach Phonsavanh, dem Ausgangspunkt zur erstaunlichen Ebene der Tonkrüge.



Sie beginnen Ihre Entdeckungstour in Muang Khoun, der ehemaligen Hauptstadt des Tai Phouan Reiches, das vom 14. bis ins 19. Jahrhundert weite Teile Nordostlaos prägte. Heute zeugen nur noch stille Ruinen von seiner einstigen Bedeutung, allen voran der Wat Piavat mit seiner eindrucksvollen Buddha Statue. Zum Mittagessen geht es in ein lokales Dorf, wo noch heute nach traditioneller Methode Nudeln aus Klebreis hergestellt werden.

Nachmittags erkunden Sie die Ebene der Tonkrüge, eines der rätselhaftesten archäologischen Gebiete Südostasiens. Über die hügelige Landschaft verstreut liegen hunderte tonnenschwere Steinkrüge, deren Ursprung und Funktion bis heute nicht abschliessend geklärt sind. Vermutlich dienten sie vor etwa 2'000 Jahren Bestattungsritualen oder als Urnen. Sie besuchen Stätte 3, die besonders malerisch zwischen Reisfeldern und sanften Hügeln liegt. Zum Abschluss des Tages führt der Weg in ein Löffelmacherdorf, wo aus den Überresten nicht explodierter Bomben des Indochinakriegs Kochlöffel gegossen werden.