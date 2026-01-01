Ebene der Tonkrüge ab Vientiane
Ebene der Tonkrüge ab Vientiane
ab CHF 650.– / pro Person
ab/bis Vientiane
Highlights:
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3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Vientiane - Phonsavanh (M)
Morgens Transfer zum Flughafen und rund dreissigminütiger Inlandflug nach Phonsavanh, dem Ausgangspunkt zur erstaunlichen Ebene der Tonkrüge.
Morgens Transfer zum Flughafen und rund dreissigminütiger Inlandflug nach Phonsavanh, dem Ausgangspunkt zur erstaunlichen Ebene der Tonkrüge.
Sie beginnen Ihre Entdeckungstour in Muang Khoun, der ehemaligen Hauptstadt des Tai Phouan Reiches, das vom 14. bis ins 19. Jahrhundert weite Teile Nordostlaos prägte. Heute zeugen nur noch stille Ruinen von seiner einstigen Bedeutung, allen voran der Wat Piavat mit seiner eindrucksvollen Buddha Statue. Zum Mittagessen geht es in ein lokales Dorf, wo noch heute nach traditioneller Methode Nudeln aus Klebreis hergestellt werden.
Nachmittags erkunden Sie die Ebene der Tonkrüge, eines der rätselhaftesten archäologischen Gebiete Südostasiens. Über die hügelige Landschaft verstreut liegen hunderte tonnenschwere Steinkrüge, deren Ursprung und Funktion bis heute nicht abschliessend geklärt sind. Vermutlich dienten sie vor etwa 2'000 Jahren Bestattungsritualen oder als Urnen. Sie besuchen Stätte 3, die besonders malerisch zwischen Reisfeldern und sanften Hügeln liegt. Zum Abschluss des Tages führt der Weg in ein Löffelmacherdorf, wo aus den Überresten nicht explodierter Bomben des Indochinakriegs Kochlöffel gegossen werden.
2. Tag Phonsavanh (F, M)
Der Tag beginnt mit einem Streifzug über den lebhaften Morgenmarkt von Phonsavanh, wo Höhenlage und Klima eine überraschende Vielfalt an regionalen Spezialitäten hervorbringen. Anschliessend besuchen Sie die Ebene der Tonkrüge, Stätte 1, die bedeutendste und eindrucksvollste der drei zugänglichen Fundorte. Hier finden sich die grösste Konzentration sowie die massivsten Steinkrüge, einige davon mehrere Tonnen schwer. Nach einer landschaftlich reizvollen Fahrt erreichen Sie die Tham Piew Höhle.
Während des Indochinakriegs suchten Hunderte Zivilisten in dieser Höhle Schutz vor Luftangriffen. Eine Gedenkstätte mit Statue sowie ein kleines Besucherzentrum erinnern heute an diesen eindrücklichen Ort. Am Nachmittag besuchen Sie eine heisse Quelle mitten im Dschungel, die für die Einheimischen ein heiliger Ort ist, bevor Sie den Tag mit einem Rundgang durch eine Bio-Seidenfarm abschliessen, bei dem Sie spannende Einblicke in die Herstellung von Seide erhalten.
3. Tag Phonsavanh - Vientiane (F)
Ihre Kurztour rund um Phonsavanh neigt sich dem Ende zu. Transfer zum Flughafen und rund dreissigminütiger Rückflug nach Vientiane.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer im best verfügbaren Hotel
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Stadthotel Vientiane bis Stadthotel oder Flughafen Vientiane
- Inlandflüge Vientiane - Phonsavanh - Vientiane in Economy Klasse
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 650.– / pro Person