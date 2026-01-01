1 . Tag Kapstadt (ca. 20 km) Ankunft in Kapstadt und Übernahme Ihres Mietwagens. Ihr Hotel befindet sich gleich bei der bekannten Waterfront mit den unzähligen Einkaufsmöglichkeiten sowie zahlreichen Restaurants. Das exklusive Hotel ist ein Fest der Kunst, des Stils, der Architektur und des Designs. Entspannen Sie sich im hoteleigenen Spa, geniessen Sie einen Champagner in der Willaston Bar oder gönnen Sie sich eine Abkühlung im Pool. Übernachtung The Silo Hotel o.ä.

2-3 . Tag Kapstadt Entdecken Sie in den nächsten Tagen die unzähligen Highlights von Kapstadt. Die Stadt bietet eine einmalige Lage zwischen Tafelberg und Tafelbucht und gehört zu den schönsten Städten der Welt. Bummeln Sie entlang der Waterfront, unternehmen Sie eine City-Tour oder eine Fahrt mit der Seilbahn auf den Tafelberg. Machen Sie einen Ausflug zum Kap der Guten Hoffnung und stoppen Sie unterwegs bei der Pinguinkolonie am Boulders Beach. Auch ein Ausflug nach Camps Bay mit seinem wunderschönen Sandstrand ist empfehlenswert. Übernachtungen The Silo Hotel o.ä.

4-5 . Tag Winelands (ca. 83 km) Sie reisen heute in das bekannte Weingebiet, das sich nur ca. eine Fahrstunde ausserhalb von Kapstadt befindet. Die Städtchen Stellenbosch, Franschhoek und Paarl gelten als Wiege des südafrikanischen Weinbaus. Diese Region bietet eine Vielzahl an ausgezeichneten Weingütern, wo Sie die lokalen Tropfen degustieren können. Ihre Unterkunft liegt etwas ausserhalb des Städtchens Franschhoek und bietet einen wunderbaren Ausblick auf die umliegenden Weinreben und Berge. Übernachtungen Mont Rochelle o.ä.

6-7 . Tag De Hoop Nature Res. (ca. 200 km) Heute erfolgt die Weiterreise via Hermanus zum De Hoop Nature Reserve. Diese Region gilt als absoluter Geheimtipp und liegt abseits der üblichen Touristenpfade. Ihre luxuriöse Unterkunft verfügt über eine fantastische Aussicht über die traumhafte Küstenlandschaft und bietet ein grosses Aktivitäten- Angebot. In der Zeit von Juli bis November tummeln sich Walmütter mit ihren Jungen in der Bucht und können direkt von der Küste aus beobachtet werden. Unternehmen Sie Wanderungen in der speziellen Fynbos-Vegetation in Begleitung von ausgebildeten Naturführern, entdecken Sie das Naturreservat per Mountainbike oder nehmen Sie an einer Naturfahrt teil. Als weitere Aktivitäten werden Schnorchel- ausflüge oder Sandboarding angeboten. Übernachtungen Morukuru Beach Lodge o.ä.

8 . Tag Oudtshoorn (ca. 295 km) Die Reise führt weiter nach Oudtshoorn. Das kleine Städtchen in der Kleinen Karoo ist bekannt für seine vielen Straussenfarmen und die eindrücklichen Cango Caves. Ihre heutige Unterkunft liegt auf einer Olivenfarm. Übernachtung Surval Boutique Olive Estate o.ä.

9-10 . Tag Garden Route (ca. 160 km) Die Weiterreise geht entlang der Garden Route via Knysna nach Plettenberg Bay. Beide Städtchen haben einen idyllischen Ortskern und verfügen über zahlreiche Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Erkunden Sie von hier aus die vielen Sehenswürdigkeiten. Die Küste ist geprägt von zahlreichen schönen Buchten und langen, wunderschönen Sandstränden. Unternehmen Sie beispielsweise eine Bootstour und probieren Sie die fangfrischen Austern. Übernachtungen Walkers Beach o.ä.

11 . Tag Gqeberha (Port Elizabeth) (ca. 245 km) (F) Auf dem Weg nach Port Elizabeth durchqueren Sie die endemischen Wälder von Tsitsikamma. Unterwegs lohnen sich zahlreiche Foto-Stopps. Sie übernachten heute in Port Elizabeth. Übernachtung No. 5 Boutique Art Hotel o.ä.

12 . Tag Durban (ca. 20 km/Flug) Rückgabe Ihres Mietwagens am Flughafen Gqeberha. Per Flugzeug reisen Sie weiter nach Durban. Erneute Übernahme eines Mietwagens. Durban ist die zweitgrösste Stadt Südafrikas und bietet ganzjährig ein angenehmes, warmes Klima. Ihre Unterkunft befindet sich zwischen den Küstenstädten Salt Rock und Ballito mit atemberaubenden Blick auf die eindrückliche Thompson Bay. Das Boutique Hotel ist der ideale Ort zum sich zu erholen. Für Abwechslung sorgen diverse Aktivitäten in der Umgebung. Übernachtung Sala Beach House o.ä.

13-14 . Tag Region Hluhluwe (ca. 260 km) Heute reisen Sie weiter zum Phinda Private Game Reserve. Dieses einmalige Natur- und Wildschutzgebiet liegt zwischen den Ubombo Bergen sowie dem Indischen Ozean und gilt als Safari-Highlight. Es bietet eine grosse Artenvielfalt, unter anderem sind hier auch die «Big Five» heimisch. Zweimal täglich starten Sie mit einem Ranger auf eine Pirschfahrt im 4x4 Fahrzeug. Übernachtungen &beyond Phinda Forest Lodge o.ä.

15 . Tag Eswatini (Swaziland) (ca. 280 km) Frühmorgens Abfahrt nach Eswatini. Das unabhängige Königreich misst über 17 000 km2 und grenzt im Süden an Südafrika und im Osten an Mozambique. Das Königreich verfügt über viele Teeplantagen und ist reich an kulturellen Veranstaltungen. Übernachtung Mogi Boutique Hotel o.ä.

16-18 . Tag Priv. Wildreservat (ca. 320 km) Ihr nächstes Ziel liegt beim Krüger Nationalpark, wo Sie in einem privaten Wildreservat zusammen mit einem professionellen Guide auf Safari gehen. Halten Sie in den nächsten Tagen Ausschau nach den «Big Five» und erfahren Sie auf den Pirschfahrten vom professionellen Ranger viel Interessantes über die Flora und Fauna des südlichen Afrikas. Die Lodge befindet sich im Gebiet des Sabi Sand Reservats und bietet luxuriöse Safari-Erlebnisse. Die total 9 exklusiven und geräumigen Suiten bieten nebst einem Panoramablick auf den Fluss auch einen privaten Plungepool. Übernachtungen &Beyond Tengile River Lodge o.ä.

19 . Tag Hazyview (ca. 60 km) Die Weiterreise führt Sie zur Panoramaroute, einem weiteren landschaftlichen Highlight. Beim Blyde River Canyon, dem weltweit drittgrössten Canyon, gibt es einige fantastische Aussichtspunkte. Der Blick fällt über 1000 m tief nach unten und weit über Lowveld und den Krüger Nationalpark hinweg bis nach Mozambique. Entlang der Panoramaroute entdecken Sie auch die Mac Mac Wasserfälle und die Bourke’s Luck Potholes. Übernachtung Summerfields Rose Retreat & Spa o.ä.

20 . Tag Johannesburg (ca. 390 km) Heute fahren Sie zurück nach Johannesburg, wo Sie Ihren Mietwagen am Flughafen abgeben werden. Ende der Reise oder Verlängerung.