1-3 . Tag Kapstadt (ca. 20 km) Nach Ihrer Landung in Kapstadt übernehmen Sie Ihr Mietauto. Die Stadt zählt zu den schönsten Städten der Welt und bietet unzählige Ausflugsmöglichkeiten für Familien. Erkunden Sie die Kap-Halbinsel, die Pinguinkolonie von Simon’s Town, den Signal Hill, den Tafelberg, die Victoria & Alfred Waterfront oder entspannen Sie zum Schluss der Reise an den Stränden von Camps Bay. Übernachtungen Southern Sun Waterfront o.ä.

4-5 . Tag De Hoop Nature Res. (ca. 230 km) Ihre erste Etappe führt Sie Richtung Osten zum De Hoop Nature Reserve, welches bekannt ist für seine ausgezeichneten Walbeobachtungen von der Küste aus (Juli- November). Das Naturreservat bietet sehr gute Voraussetzungen zum Wandern oder Mountainbiken. Übernachtungen De Hoop Collection o.ä.

6-7 . Tag Oudtshoorn (ca. 270 km) Nach einer Fahrt entlang der spektakulären Route 62 erreichen Sie Oudtshoorn. Besichtigen Sie eine Straussenfarm oder die Tropfsteinhöhlen Cango Caves. Übernachtungen De Zeekoe Guest Farm o.ä.

8-10 . Tag Knysna (ca. 120 km) Ihre Reise geht weiter über den Outeniqua Pass nach Knysna, Südafrikas beliebtestem Ferienort an der Garden Route. Von hier aus bietet sich die Möglichkeit unzählige Ausflüge entlang dieses bekannten Küstenabschnittes zu unternehmen. Besuchen Sie Plettenberg Bay oder unternehmen Sie einen Bootsausflug in der Lagune. Übernachtungen Knysna Hollow Country Estate o.ä.

11-12 . Tag Priv. Wildreservat (ca. 400km) Heute reisen Sie via Tsitsikamma Nationalpark weiter zum Kariega Private Game Reserve. Halten Sie auch in den nächsten beiden Tagen Ausschau nach den «Big 5» und erfahren Sie vom Ranger viel Interessantes über Flora und Fauna. Die Lodge befindet sich in einem 9000 ha grossen malariafreien Gebiet. Übernachtungen Kariega Main Lodge o.ä.

13 . Tag Gqeberha (Port Elizabeth) (ca. 145 km) Nach einer letzten Safari am Morgen fahren Sie gegen Mittag nach Gqeberha. Übernachtung The Beach Hotel o.ä.

14 . Tag Rückreise (ca. 6 km) Rückgabe Ihres Mietwagens am Flughafen von Gqeberha. Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.