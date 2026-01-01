1 . Tag Kapstadt (ca. 20 km) Nach Ihrer Landung am Flughafen Kapstadt übernehmen Sie Ihren Mietwagen. Übernachtung Sunsquare City Bowl (Standard), Kensington Place (Superior) o.ä.

2-3 . Tag Kapstadt Unternehmen Sie eine Fahrt mit der Seilbahn auf den Tafelberg, entdecken Sie die Victoria & Alfred Waterfront oder fahren Sie zum Kap der Guten Hoffnung. Übernachtungen Sunsquare City Bowl (Standard), Kensington Place (Superior) o.ä.

4 . Tag Winelands (ca. 55km) An der traumhaften Weinroute können Sie auf verschiedenen Gütern den ausgezeichneten Wein degustieren. Übernachtung Mont d’Or Franschhoek (Standard), La Fontaine Guest House (Superior) o.ä.

5-6 . Tag Hermanus (ca. 105 km) Hermanus ist ein schöner Ferienort an den Stränden der Walker Bay. In der Zeit von Juli bis November tummeln sich Walmütter mit ihren Jungen in der Bucht. Übernachtungen Abalone Guesthouse (Standard), The Marine (Superior) o.ä.

7 . Tag Oudtshoorn (ca. 360 km) Besuchen Sie in Oudtshoorn eine der vielen Straussenzuchten oder lassen Sie sich von den Tropfsteinhöhlen «Cango Caves» beeindrucken. Übernachtung De Zeekoe (Standard), Surval Boutique Hotel (Superior) o.ä.

8-9 . Tag Garden Route (ca. 120 km) Knysna und Plettenberg Bay liegen an der berühmten Garden Route. Erkunden Sie von hier aus die vielen Sehenswürdigkeiten entlang der Küste. Übernachtungen Knysna Hollow Country Estate (Standard), Turbine Boutique Hotel (Superior) o.ä.

10 . Tag Gqeberha (Port Elizabeth) (ca. 270 km) Auf dem Weg nach Gqeberha befinden sich die endemischen Wälder von Tsitsikamma. Sie übernachten heute in Gqeberha. Übernachtung No. 5 Boutique Art Hotel (Standard & Superior) o.ä.

11 . Tag Durban (ca. 20 km) Rückgabe Ihres Mietwagens am Flughafen. Flug nach Durban. Erneute Übernahme eines Mietwagens in Durban. Übernachtung Aha Gateway Hotel (Standard), Canelands Beach Club (Superior) o.ä.

12-13 . Tag Hluhluwe (ca. 270 km) Im Hluhluwe Nationalpark haben Sie die Möglichkeit auf eindrückliche Pirschfahrten zu gehen. Übernachtungen Leopard Mountain Lodge (Standard), Thanda Tented Camp (Superior) o.ä.

14 . Tag Eswatini (ca. 290 km) Frühmorgens Abfahrt nach Eswatini (Swaziland). Das unabhängige Königreich beeindruckt mit Tee- und Ananasplantagen. Übernachtung Mogi Boutique Hotel (Standard & Superior) o.ä.

15-17 . Tag Priv. Wildreservat (ca. 320 km) Halten Sie in den nächsten Tagen Ausschau nach den «Big 5». Übernachtungen Standard Makalali Main Lodge (Standard), Lion Sands River Lodge (Superior) o.ä.

18 . Tag Hazyview (ca. 150 km) Auf der Panorama Route entdecken Sie den Blyde River Canyon, die Mac Mac Wasserfälle und die Bourke’s Luck Potholes. Übernachtung, Perry’s Bridge Hollow (Standard), Summerfields Rose Retreat & Spa (Deluxe) o.ä.

19 . Tag Johannesburg (ca. 390 km) Heute fahren Sie nach Johannesburg, wo Sie Ihren Mietwagen am Flughafen abgeben werden. Ende der Reise oder Verlängerung.