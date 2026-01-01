Kariega River Lodge
Kariega Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Malariafreies Tiererlebnis im 11 500 Hektar grossen Wildreservat. Eine einzigartige Kombination von fantastischen Big 5 Wildbeobachtungen und einer reichen Vielfalt an Flora und Fauna.
Lage
Im malerischen und noch sehr unberührten Kariega und Bushman's River Valley, liegt das einzigartige Kariega Game Reserve. Die Lodge eignet sich ideal als Ergänzung zu einer Reise entlang der Garden Route. In angenehmen 80 Fahrminuten erreichen Sie das Reservat von Port Elizabeth aus. Schauen Sie sich hier Video-Impressionen der Kariega Rive Lodge an.
Angebot
Das 11 500 Hektar grosse malariafreie Gebiet beheimatet mehr als 25 Tierarten, unter ihnen auch die «Big 5» (Löwe, Elefant, Leopard, Büffel, Nashorn) sowie Flusspferd, Giraffe, Zebra und diverse Antilopen. Auch Vogelliebhaber kommen hier bei mehr als 280 verschiedenen Spezien auf Ihre Kosten. Es stehen abwechslungsreiche Aktivitäten zur Verfügung. Erleben Sie die einzigartige Tierwelt auf einer Pirschfahrt mit qualifizierten Rangern oder auch zu Fuss bei einer Buschwanderung, wo Ihnen die Flora und Fauna der Region näher gebracht wird.
Auf einer Bootsfahrt erleben Sie die Natur von einer ganz anderen und sehr interessanten Perspektive. Während Sie durchs Wasser gleiten, sehen Sie Flusspferde ihren Kopf heben und Elefanten saftig grünes Gras weiden. Lassen Sie sich nach einer Aktivität bei einer Massage oder einer der zahlreichen Behandlungen verwöhnen.
Zimmer
Die einzigartige River Lodge liegt direkt am Ufer des Bushman’s Flusses an einer idyllischen Lage in einer faszinierenden Natur. Die grosse Terrasse mit Blick auf den Fluss ist der beliebteste Ort, um stundenlang zu verweilen und die Tiere im Wasser und an Land zu beobachten. Zudem werden Ausflüge zum wunderschönen und nahe gelegenen Strand Kenton-on-Sea angeboten. Die gemütliche und typisch afrikanisch dekorierte Lounge mit Kamin lädt bei kühleren Tagen ein, sich zu entspannen, ein Buch zu lesen und die Ruhe zu geniessen.
Der Pool mit faszinierender Weitsicht über das Reservat ist ebenfalls ein Ort, um sich einige ruhige Stunden zu gönnen. Die 10 gemütlichen und stilvoll eingerichteten Suiten bieten den Gästen einen Deckenventilator sowie eine herrliche, private Terrasse mit atemberaubender Aussicht.
Sonstige Informationen
Kariega Community & Conservation
Das Kariega Game Reserve setzt sich für soziale Verantwortung im Tourismus und für den nachhaltigen Nutzen der Ressourcen ein. Das Game Reserve ist der grösste Arbeitgeber in der Region von Kenton-on-Sea. Dem Game Reserve ist es äusserst wichtig, die lokale Bevölkerung zu unterstützen, indem Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Kariega Foundation unterstützt zudem lokale Schulen und hilft so Kindern in dieser abgelegenen Region eine Ausbildung zu ermöglichen.
Das Kariega Game Reserve setzt sich für soziale Verantwortung im Tourismus und für den nachhaltigen Nutzen der Ressourcen ein. Das Game Reserve ist der grösste Arbeitgeber in der Region von Kenton-on-Sea. Dem Game Reserve ist es äusserst wichtig, die lokale Bevölkerung zu unterstützen, indem Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Kariega Foundation unterstützt zudem lokale Schulen und hilft so Kindern in dieser abgelegenen Region eine Ausbildung zu ermöglichen.
Preis auf Anfrage
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