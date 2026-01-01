Das 11 500 Hektar grosse malariafreie Gebiet beheimatet mehr als 25 Tierarten, unter ihnen auch die «Big 5» (Löwe, Elefant, Leopard, Büffel, Nashorn) sowie Flusspferd, Giraffe, Zebra und diverse Antilopen. Auch Vogelliebhaber kommen hier bei mehr als 280 verschiedenen Spezien auf Ihre Kosten. Es stehen abwechslungsreiche Aktivitäten zur Verfügung. Erleben Sie die einzigartige Tierwelt auf einer Pirschfahrt mit qualifizierten Rangern oder auch zu Fuss bei einer Buschwanderung, wo Ihnen die Flora und Fauna der Region näher gebracht wird.

Auf einer Bootsfahrt erleben Sie die Natur von einer ganz anderen und sehr interessanten Perspektive. Während Sie durchs Wasser gleiten, sehen Sie Flusspferde ihren Kopf heben und Elefanten saftig grünes Gras weiden. Lassen Sie sich nach einer Aktivität bei einer Massage oder einer der zahlreichen Behandlungen verwöhnen.