Kariega Ukhozi Lodge
Kariega Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Malariafreies Tiererlebnis im 11 500 Hektar grossen Wildreservat. Eine einzigartige Kombination von fantastischen Big 5 Wildbeobachtungen und einer reichen Vielfalt an Flora und Fauna.
Lage
Im malerischen und noch sehr ursprünglichen Kariega und Bushman’s River Valley, liegt das einzigartige Kariega Game Reserve. Die Lodge eignet sich ideal als Ergänzung zu einer Reise entlang der Garden Route. In angenehmen 80 Fahrminuten erreichen Sie das Reservat von Port Elizabeth aus.
Angebot
Das 11 500 Hektar grosse malariafreie Gebiet beheimatet mehr als 25 Tierarten, unter ihnen auch die «Big 5» (Löwe, Elefant, Leopard, Büffel, Nashorn) sowie Flusspferd, Giraffe, Zebra und diverse Antilopen. Auch Vogelliebhaber kommen hier bei mehr als 280 verschiedenen Spezien auf Ihre Kosten. Es stehen abwechslungsreiche Aktivitäten zur Verfügung. Erleben Sie die einzigartige Tierwelt auf einer Pirschfahrt mit qualifizierten Rangern oder auch zu Fuss bei einer Buschwanderung, wo Ihnen die Flora und Fauna der Region näher gebracht wird.
Auf einer Bootsfahrt erleben Sie die Natur von einer ganz anderen und sehr interessanten Perspektive. Während Sie durchs Wasser gleiten, sehen Sie Flusspferde ihren Kopf heben und Elefanten saftig grünes Gras weiden. Lassen Sie sich nach einer Aktivität bei einer Massage oder einer der zahlreichen Behandlungen verwöhnen.
Zimmer
Die Ukhozi Lodge widerspiegelt die Romantik und Intimität des afrikanischen Busches. Das stilvolle Haupthaus bietet mit einer gemütlichen Lounge einen Rückzugsort für Ruhesuchende. Die exzellente Küche lässt keine Wünsche offen und Sie kommen in den Genuss von köstlichen, typisch afrikanischen Gerichten. Bei schönem Wetter werden die Mahlzeiten in der Boma serviert. Geniessen Sie die einmalige Atmosphäre unter dem Sternenhimmel von Afrika.
Der grosszügige Pool bietet eine herrliche Sicht über das Reservat. Im Spa können Sie sich zwischen den Safaris verwöhnen lassen. Die 10 aus Holz gebauten Suiten sind harmonisch in die Natur integriert. Die Unterkünfte verfügen über Klimaanlage und eine grosse Terrasse mit eigenem Plungepool.
Sonstige Informationen
Kariega Community & Conservation
Das Kariega Game Reserve setzt sich für soziale Verantwortung im Tourismus und für den nachhaltigen Nutzen der Ressourcen ein. Das Game Reserve ist der grösste Arbeitgeber in der Region von Kenton-on-Sea. Dem Game Reserve ist es äusserst wichtig, die lokale Bevölkerung zu unterstützen, indem Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Kariega Foundation unterstützt zudem lokale Schulen und hilft so Kindern in dieser abgelegenen Region eine Ausbildung zu ermöglichen.
Das Kariega Game Reserve setzt sich für soziale Verantwortung im Tourismus und für den nachhaltigen Nutzen der Ressourcen ein. Das Game Reserve ist der grösste Arbeitgeber in der Region von Kenton-on-Sea. Dem Game Reserve ist es äusserst wichtig, die lokale Bevölkerung zu unterstützen, indem Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Kariega Foundation unterstützt zudem lokale Schulen und hilft so Kindern in dieser abgelegenen Region eine Ausbildung zu ermöglichen.
Preis auf Anfrage
Loading map...