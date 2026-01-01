Omaanda
Windhoek Region
Beschreibung
Einleitung
Die traumhaft schöne Lodge ausserhalb von Windhoek mit Blick auf die namibische Savanne heisst Sie inmitten eines unglaublichen Tierschutzgebiet willkommen.
Lage
Nur 30 Fahrminuten vom internationalen Flughafen Windhoek entfernt liegt Omaanda in einem 9000 Hektar grossen Naturreservat, welches sich für gemütliche Pirschfahrten eignet. Zum Stadtzentrum sind es rund 45 Fahrminuten.
Angebot
Die Unterkunft bietet den Gästen ein Restaurant, indem Sie abends ein köstliches 3-Gänge Menü geniessen können sowie eine Boma für gemütliche Stunden unter dem eindrucksvollen, afrikanischen Sternenhimmel. Zwischen den Aktivitäten können Sie am beheizten Pool der Unterkunft entspannen und einen kühlen Drink geniessen. Lassen Sie sich im eigenen Spa bei diversen Behandlungen verwöhnen.
Zweimal täglich werden Fahrten im offenen 4x4-Safarifahrzeug zu Sonnenauf- und untergang durchgeführt. Auch können Sie während Ihrem Aufenthalt die Tierschutzstation der Lodge besuchen, die sich um verletzte Elefanten und Nashörner kümmert.
Zweimal täglich werden Fahrten im offenen 4x4-Safarifahrzeug zu Sonnenauf- und untergang durchgeführt. Auch können Sie während Ihrem Aufenthalt die Tierschutzstation der Lodge besuchen, die sich um verletzte Elefanten und Nashörner kümmert.
Zimmer
Die 12 One-Bedroom und 3 Two-Bedroom Zimmer sind exklusiv eingerichtet und in warmen Farben gestaltet. Jedes Zimmer verfügt über einen Kamin, einen TV, eine Minibar und WIFI. Entspannen Sie sich auf der grosszügigen, privaten Terrasse und geniessen Sie die Ruhe.
Preis auf Anfrage
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