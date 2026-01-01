Die Unterkunft bietet den Gästen ein Restaurant, indem Sie abends ein köstliches 3-Gänge Menü geniessen können sowie eine Boma für gemütliche Stunden unter dem eindrucksvollen, afrikanischen Sternenhimmel. Zwischen den Aktivitäten können Sie am beheizten Pool der Unterkunft entspannen und einen kühlen Drink geniessen. Lassen Sie sich im eigenen Spa bei diversen Behandlungen verwöhnen.



Zweimal täglich werden Fahrten im offenen 4x4-Safarifahrzeug zu Sonnenauf- und untergang durchgeführt. Auch können Sie während Ihrem Aufenthalt die Tierschutzstation der Lodge besuchen, die sich um verletzte Elefanten und Nashörner kümmert.