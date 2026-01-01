Naankuse Lodge
Windhoek Stadt
Beschreibung
Lage
Naankuse liegt nur 30 Minuten vom Windhoek Flughafen entfernt.
Angebot
Die Lodge ist vollständig aus ökologisch reinen Materialien, wie solidem Holz und Glas erbaut. Den Gästen steht ein Swimmingpool zur Verfügung. Lassen Sie sich von den Köstlichkeiten im Restaurant verwöhnen und probieren Sie einen namibischen Wein vom eigenen Weingut. Die nahegelegene Wildlife Sanctuary beherbergt zahlreiche Tiere, welche nach einem Rehabilitationsprogramm, wenn möglich, wieder in die Wildnis entlassen werden. Den Gästen stehen diverse Aktivitäten zur Verfügung.
Zimmer
Die 6 luxuriösen Chalets bieten Klimaanlage, en-suite Badezimmer und eine private Veranda mit einer atemberaubenden Aussicht in den Busch.
Unsere Meinung
Lodge mit beeindruckendem Engagement für Tier und Natur. Ideal für den Einstieg oder Abschluss einer Namibia Reise.
Preis auf Anfrage
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