Die Lodge ist vollständig aus ökologisch reinen Materialien, wie solidem Holz und Glas erbaut. Den Gästen steht ein Swimmingpool zur Verfügung. Lassen Sie sich von den Köstlichkeiten im Restaurant verwöhnen und probieren Sie einen namibischen Wein vom eigenen Weingut. Die nahegelegene Wildlife Sanctuary beherbergt zahlreiche Tiere, welche nach einem Rehabilitationsprogramm, wenn möglich, wieder in die Wildnis entlassen werden. Den Gästen stehen diverse Aktivitäten zur Verfügung.