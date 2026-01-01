Gmundner Lodge
Eros
Beschreibung
Einleitung
Zurück zur Natur – die hübsche Lodge ist mit Naturmaterialien gebaut und verschmilz perfekt mit der umliegenden Natur. Lassen Sie sich von der Liebe zum Detail und der Herzlichkeit des Personals verzaubern.
Lage
Die Lodge ist in 45 Fahrminuten vom Internationalen Flughafen Hosea Kutako erreichbar und eignet sich somit wunderbar als Start- oder Endpunkt einer Namibia Reise.
Angebot
Naturliebhaber kommen bei geführten Tierbeobachtungen voll auf Ihre Kosten. Nebst zahlreichen sportlichen Aktivitäten wie Tennis, Reiten oder E-Biking bietet die Lodge auch einen Wellnessbereich, um Körper und Geist in Einklang zu bringen. Buchen Sie als unvergessliches Erlebnis einen Rundflug mit dem hauseigenen Helikopter oder einer Cessna, um die malerische Landschaft von oben zu erkunden. Als Mitglied von Relais & Chateaux werden die Gäste in der Gmunder Lodge mit kulinarischen Gaumenfreuden verköstigt.
Zimmer
Die 12 geschmackvoll eingerichteten Suiten sind mit Klimaanlage, TV, Nespressomaschine, Minibar und kostenlosem WIFI ausgestattet. Ein begehbarer Kleiderschrank und romantische Himmelbetten bieten zusätzlichen Komfort.
Geniessen Sie in der Aussenbadewanne die Aussicht. Die Luxury Family Suite bietet Familien mit seinen 260m2 genug Platz und Komfort und verfügt über alle Annehmlichkeiten der Suiten. 2 separate Schlaf- und Badezimmer bieten Privatsphäre.
Geniessen Sie in der Aussenbadewanne die Aussicht. Die Luxury Family Suite bietet Familien mit seinen 260m2 genug Platz und Komfort und verfügt über alle Annehmlichkeiten der Suiten. 2 separate Schlaf- und Badezimmer bieten Privatsphäre.
Preis auf Anfrage
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