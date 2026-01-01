Beschreibung

Einleitung Zurück zur Natur – die hübsche Lodge ist mit Naturmaterialien gebaut und verschmilz perfekt mit der umliegenden Natur. Lassen Sie sich von der Liebe zum Detail und der Herzlichkeit des Personals verzaubern.

Lage Die Lodge ist in 45 Fahrminuten vom Internationalen Flughafen Hosea Kutako erreichbar und eignet sich somit wunderbar als Start- oder Endpunkt einer Namibia Reise.

Angebot Naturliebhaber kommen bei geführten Tierbeobachtungen voll auf Ihre Kosten. Nebst zahlreichen sportlichen Aktivitäten wie Tennis, Reiten oder E-Biking bietet die Lodge auch einen Wellnessbereich, um Körper und Geist in Einklang zu bringen. Buchen Sie als unvergessliches Erlebnis einen Rundflug mit dem hauseigenen Helikopter oder einer Cessna, um die malerische Landschaft von oben zu erkunden. Als Mitglied von Relais & Chateaux werden die Gäste in der Gmunder Lodge mit kulinarischen Gaumenfreuden verköstigt.