GocheGanas Nature Reserve & Wellness Village
Windhoek Region
Beschreibung
Einleitung
Auf dem Plateau eines Hügels mit atemberaubend schöner Aussicht auf die spektakuläre Landschaft gelegen, ist diese luxuriöse Lodge eine einmalige Kombination von Natur, Wildtieren und Wellness.
Lage
Etwa 29 Kilometer südöstlich von Windhoek gelegen.
Angebot
Die Lodge liegt auf einem 6000 Hektar grossen Privatreservat mit schier unzähligen Tier- und Pflanzenarten. Sie bietet ein Wellnessbereich, ein Restaurant mit Panoramablick, ein Infinity-Pool und ein Fitnessbereich. Gäste können an geführten Pirschfahrten teilnehmen, Wanderungen unternehmen oder einfach die Ruhe und die atemberaubende Aussicht geniessen.
Zimmer
Jedes der 16 Zimmer ist stilvoll eingerichtet und verfügt über moderne Annehmlichkeiten, Die Ausstattung umfasst eine Klimaanlage, Minibar, WIFI, Kaffee-/ Teekocher und eine Veranda mit einem fabelhaften Blick auf die umliegende Natur.
Preis auf Anfrage
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