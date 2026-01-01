Beschreibung

Einleitung Auf dem Plateau eines Hügels mit atemberaubend schöner Aussicht auf die spektakuläre Landschaft gelegen, ist diese luxuriöse Lodge eine einmalige Kombination von Natur, Wildtieren und Wellness.

Lage Etwa 29 Kilometer südöstlich von Windhoek gelegen.

Angebot Die Lodge liegt auf einem 6000 Hektar grossen Privatreservat mit schier unzähligen Tier- und Pflanzenarten. Sie bietet ein Wellnessbereich, ein Restaurant mit Panoramablick, ein Infinity-Pool und ein Fitnessbereich. Gäste können an geführten Pirschfahrten teilnehmen, Wanderungen unternehmen oder einfach die Ruhe und die atemberaubende Aussicht geniessen.